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Президент «Тамбова»: «Мы очень расстроены тем, что игра не состоится»

16 июля 2020, 16:21
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиТех. поражение

Президент «Тамбова» Арсен Габуев расстроен тем, что матч 29-го тура РПЛ против «Сочи» не состоится

Что я могу сказать, если сложилась такая ситуация? Люди заболели и должны выполнять требования Роспотребнадзора, чтобы не подвергнуть дальнейшему распространению инфекции спортсменов, других членов команды и игроков команды противника. Здесь нет ничего сверхъестественного — мы все в одинаковых условиях. Нужно максимально заботиться о том, чтобы каждый член команды был здоров.

К сожалению, такие случаи бывают. Мы очень расстроены тем, что игра не состоится — ее ждали многие болельщики.

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bashnat013
bashnat013
16 июля в 20:08
сам наверно уже отмечает что остались в высшем дивизионе а крылья мое мнение заслуживают больше чем тамбов
112910415
112910415
16 июля в 18:04
правда расстроены ?
Шишанутый
Шишанутый
16 июля в 17:27
Зачем так лицемерить? Радуйся молча 3 очкам.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
16 июля в 17:20
" ...Остался я одзин?! Одзин! Совсем одзин! ... Асса!!
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 17:12
Арсен лукавит, получит халявные три очка.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
16 июля в 17:11
Как ни поворачивай, а все равно получился Роспотребнадзор-Чемпионат России. И похоже следующий начнется на том же минном поле..
swift stream
swift stream
16 июля в 16:56
Не искренне как-то сказано.
oFANATo
oFANATo ответ mihaluch (раскрыть)
16 июля в 16:41, ред.
Пускай фарм клуб зенита играет пацанами из спорт школы, как заставляли Ростов играть юнцами.
МиХаХа
МиХаХа
16 июля в 16:38
И мы не посмотрим как Сочи раскатают Тамбов.
mihaluch
mihaluch
16 июля в 16:37
Засчитать Сочи поражение и всё тут.
drug01
drug01
16 июля в 16:24
Жаль очень жаль
shlomo
shlomo
16 июля в 16:22
Как то все не понятно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 16:22
Да не поверю...
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