Президент «Тамбова»: «Мы очень расстроены тем, что игра не состоится»

Президент «Тамбова» Арсен Габуев расстроен тем, что матч 29-го тура РПЛ против «Сочи» не состоится.

Что я могу сказать, если сложилась такая ситуация? Люди заболели и должны выполнять требования Роспотребнадзора, чтобы не подвергнуть дальнейшему распространению инфекции спортсменов, других членов команды и игроков команды противника. Здесь нет ничего сверхъестественного — мы все в одинаковых условиях. Нужно максимально заботиться о том, чтобы каждый член команды был здоров.



К сожалению, такие случаи бывают. Мы очень расстроены тем, что игра не состоится — ее ждали многие болельщики.