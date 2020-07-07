Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита»

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07 июля 2020, 22:08

Игроки «Сочи» и , права на которых принадлежат «Зениту», смогут сыграть против питерского клуба.

Как сообщается, оба футболиста выйдут на завтрашнюю игру. Решение об участии игроков в матче уже принято.