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Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита»

07 июля 2020, 22:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Игроки «Сочи» Александр Кокорин и Андрей Мостовой, права на которых принадлежат «Зениту», смогут сыграть против питерского клуба.

Как сообщается, оба футболиста выйдут на завтрашнюю игру. Решение об участии игроков в матче уже принято.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответ bosun (раскрыть)
08 июля в 13:42
    bosun
    bosun ответ cska vperiod (раскрыть)
    08 июля в 10:46
    VPERIOD - в какой именно период?)))
    Gunslinger
    Gunslinger
    08 июля в 09:32
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    Почта России- мост в будущее!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
    08 июля в 07:06
    Когда в РФСе рулили питерские же Мудко, Фурсенко и Зенит занимал 2торые-пятые места вы хлопали в ладоши и восхищались мощью столицы. Регулярно занимая 4-е места в Европе.
    Теперь, когда Зенит просто выносит вас в одну калитку вы заныли про админресурс.
    И радуетесь единственному вылету питерских. Продолжайте в том же духе, вам больше ничего и не остаётся.
    А конкретно вы поддерживайте Почту России, письма пишите или посылки шлите. Как вариант - футболку здесь выигрывайте. Вся надежда на процветание почтовиков ;)
    oFANATo
    oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    08 июля в 00:05, ред.
    Ахахаха...так про это было ясно с того момента как в РФС протащили питерского Дюкова и включили админресурс. Только потом этот местечковый админресурс боком выходит в ЛЧ.
    Там нет Вилковых, Егоровых. Гы-гы..
    beefs
    beefs
    07 июля в 23:44
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
      07 июля в 23:23
      Да уж, славно Зенит покуражился в этом сезоне! Особенно над внутриМКАДными.
      Только Локо с Сухиной на лавке отбрыкался, остальные все поступили в филиалы ;)
      Сразными вкладами, но с отличной разницей мячей. Гы-гы...
      Аксинья
      Аксинья
      07 июля в 23:15
      Чуйка что Миллер знатно пощипает буков, если у тех не хватит ума вычеркнуть эту игру из списка...Вангую камбек фк "Сочи" 4:3, Дзюба забьёт три пенальти))
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      07 июля в 23:12
      Значит вРотенберг заслал полмульта вечнозеленых на счёт Зенита. Хотя смысла в этом особого нет. Зацепиться за очки Сочи будет сложно, судя по игре против Локо, где они еле отскочили.
      Эльмот
      Эльмот
      07 июля в 22:59
      Сочи победит Зенит!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      07 июля в 22:50
      У Кокорина есть шанс отомстить Дзю, не выйдя на поле). В свете последних событий).
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      07 июля в 22:38
      А если Кокорин забьет Зениту-Дзюба придет в раздевалку делать с ним "это"?
      oFANATo
      oFANATo
      07 июля в 22:37
      После того как зенит получил юбилейно-кабинетное чемпионство, Кокоши могут уже не бояться)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      07 июля в 22:34
      И забьёт, чего уж там
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      07 июля в 22:29
        cska vperiod
        cska vperiod
        07 июля в 22:22
        Вот Кокоша наградит зенит парочками голов.
        Charismatic
        Charismatic
        07 июля в 22:14
          oFANATo
          oFANATo
          07 июля в 22:13
          Застыдили зенит на форуме, пришлось им дать согласие на участие в матче Кокоши.
          Footbolista
          Footbolista
          07 июля в 22:13
          112910415
          112910415
          07 июля в 22:10
          ух, интрига !
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          07 июля в 22:09
          Вот и славно...
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