Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита»

Игроки «Сочи» Александр Кокорин и Андрей Мостовой, права на которых принадлежат «Зениту», смогут сыграть против питерского клуба.
Как сообщается, оба футболиста выйдут на завтрашнюю игру. Решение об участии игроков в матче уже принято.
Игроки «Сочи» Александр Кокорин и Андрей Мостовой, права на которых принадлежат «Зениту», смогут сыграть против питерского клуба.
Как сообщается, оба футболиста выйдут на завтрашнюю игру. Решение об участии игроков в матче уже принято.
Почта России- мост в будущее!!!
Почта России- мост в будущее!!!
Теперь, когда Зенит просто выносит вас в одну калитку вы заныли про админресурс.
И радуетесь единственному вылету питерских. Продолжайте в том же духе, вам больше ничего и не остаётся.
А конкретно вы поддерживайте Почту России, письма пишите или посылки шлите. Как вариант - футболку здесь выигрывайте. Вся надежда на процветание почтовиков ;)
Теперь, когда Зенит просто выносит вас в одну калитку вы заныли про админресурс.
И радуетесь единственному вылету питерских. Продолжайте в том же духе, вам больше ничего и не остаётся.
А конкретно вы поддерживайте Почту России, письма пишите или посылки шлите. Как вариант - футболку здесь выигрывайте. Вся надежда на процветание почтовиков ;)
Там нет Вилковых, Егоровых. Гы-гы..
Там нет Вилковых, Егоровых. Гы-гы..
Только Локо с Сухиной на лавке отбрыкался, остальные все поступили в филиалы ;)
Сразными вкладами, но с отличной разницей мячей. Гы-гы...
Только Локо с Сухиной на лавке отбрыкался, остальные все поступили в филиалы ;)
Сразными вкладами, но с отличной разницей мячей. Гы-гы...
Смешно читать, чесслово.. Вроде взрослые солидные люди пишут.
Хотя больше половины наверняка школьники на каникулах...
Смешно читать, чесслово.. Вроде взрослые солидные люди пишут.
Хотя больше половины наверняка школьники на каникулах...