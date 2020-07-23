Ганчаренко: «У ЦСКА появились хорошие возможности, чтобы усилиться точечно»

Главный тренер ЦСКА поделился мнением об итогах сезона в чемпионате России и игре команды.

У нас было достаточно много качественных игр, в которых мы высоко встречали соперника, качественно прессинговали, отдавали много сил, и в конце нам не хватало сил, чтобы удержать ничью иногда даже. У нас были яркие выступления, но на выходе — ноль. Мы немного изменили расположение наших игроков атаки, нашей атаки в целом. Мы стали по-другому располагаться на поле, по-другому применять прессинг, чтобы сохранять больше сил. В конце игры с «Локомотивом», например, мы смогли прибавить. С пятого на четвёртое место мы вышли.

В матче с «Тамбовом» игроки побаивались упустить положительные моменты, поэтому атаковали не так остро, как могли бы. Но всё равно победа 2:0. Не нужно забывать, что предыдущие поражения «Тамбов» потерпел в один мяч. Ребята делали всё возможное, чтобы обезопасить свои ворота.

Этот сезон оцениваем так, будто мы чуть-чуть недосказали что-то. Мы имеем небольшое преимущество над соперником по атакам и моментам, но на выходе часто получается, что результата нет. Вот она, казалось, Лига чемпионов, уже понюхали её, но… Больше всего сожаления вызывает игра с «Рубином».

Из положительного: мы обновили команду, укрепили, многие ребята получили игровую практику и теперь понимают, как нужно сражаться за более высокие места. Прошлый год, позапрошлый год ещё тянулся шлейф прошлой команды с братьями Березуцкими, с Игнашевичем, с Головиным, с Понтусом, а теперь мы обновились. Мы получили новую команду, нас это радует.

Теперь делаем всё возможное, чтобы усилить команду. У нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилиться точечно. У нас есть некоторые позиции, которые просто нуждаются в усилении.