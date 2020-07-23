ГлавнаяНовости

Ганчаренко: «У ЦСКА появились хорошие возможности, чтобы усилиться точечно»

23 июля 2020, 14:43

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением об итогах сезона в чемпионате России и игре команды.

У нас было достаточно много качественных игр, в которых мы высоко встречали соперника, качественно прессинговали, отдавали много сил, и в конце нам не хватало сил, чтобы удержать ничью иногда даже. У нас были яркие выступления, но на выходе — ноль. Мы немного изменили расположение наших игроков атаки, нашей атаки в целом. Мы стали по-другому располагаться на поле, по-другому применять прессинг, чтобы сохранять больше сил. В конце игры с «Локомотивом», например, мы смогли прибавить. С пятого на четвёртое место мы вышли.

В матче с «Тамбовом» игроки побаивались упустить положительные моменты, поэтому атаковали не так остро, как могли бы. Но всё равно победа 2:0. Не нужно забывать, что предыдущие поражения «Тамбов» потерпел в один мяч. Ребята делали всё возможное, чтобы обезопасить свои ворота.

Этот сезон оцениваем так, будто мы чуть-чуть недосказали что-то. Мы имеем небольшое преимущество над соперником по атакам и моментам, но на выходе часто получается, что результата нет. Вот она, казалось, Лига чемпионов, уже понюхали её, но… Больше всего сожаления вызывает игра с «Рубином».

Из положительного: мы обновили команду, укрепили, многие ребята получили игровую практику и теперь понимают, как нужно сражаться за более высокие места. Прошлый год, позапрошлый год ещё тянулся шлейф прошлой команды с братьями Березуцкими, с Игнашевичем, с Головиным, с Понтусом, а теперь мы обновились. Мы получили новую команду, нас это радует.

Теперь делаем всё возможное, чтобы усилить команду. У нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилиться точечно. У нас есть некоторые позиции, которые просто нуждаются в усилении.

 

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
23 июля в 23:33
Самая главная позиция - тренер.
Замены все не в попад
На поле любимчики
Сам мякиш, истеричка
И много чего еще, не понимаю защиты в его адрес
мангo
мангo
23 июля в 23:27
Тот самый момент когда без тренера сынпвли бы лучше.
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin ответ cska vperiod (раскрыть)
23 июля в 23:24
Овчинников больше сделает, чем Гон,аренка. Нужен тренер с железной рукой и минимум второе место будет с этим составом (у Зенита всёже скамейка подлиней) У В.Г.Газзаева тоже была была молодая команда и он кубок УЕФА первым взял
oFANATo
oFANATo
23 июля в 22:30
Очень радует что появилась возможность для точечного усиления.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
23 июля в 20:31
Одна позиция требует обязательного точечного усиления - позиция главного тренера. Новый наставник разберётся, кто необходим команде.
andrefino13
andrefino13
23 июля в 20:09
Ключевые слова :Появились возможности, что бы усилиться точечно, а это значит, что есть Гаич, и нужно Гончаренко ещё в центр серьёзного опорника без амбразуры, и центральный защитник в пару к Дивееву, и всё....
cska vperiod
cska vperiod ответ Альфи (раскрыть)
23 июля в 19:44
Ок, всё нормально и я не ругаюсь просто рассуждаю вслух.
andrefino13
andrefino13
23 июля в 19:42, ред.
Полочку он не прибил, скажи честно.
andrefino13
andrefino13 ответ Альфи (раскрыть)
23 июля в 19:40
Тренер не тот, кто определяет основной состав, а тот, кто думает, как победить в Лиге чемпионов.... Через год, два, три... Игроки люди... К примеру с девушкой поругался, и всё, в матче провалится, допустит ошибку, потому что будет думать не о том. Нет аналитики, есть опыт, жизненный, спортивный, на себе дураке...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
23 июля в 19:22
В первую очередь нужен хороший защитник в пару к Дивееву.
Альфи
Альфи ответ cska vperiod (раскрыть)
23 июля в 18:57
не знаю я не аналитик и никогда не ругала и не превозносила нашего тренера, но просто даже невооруженным глазом видно что никаких перемен НЕТ! И он очень упрям. Мы тихо шли ко дну, а прорыв произошел благодаря Овчинникову ИМХО. То что Гинер простил ему побег я могу понять, сезон закончен и новому тренеру нужен контракт ,да и ушедшему в отставку надо заплатить, а денег нет. Вот и оставили Гончаренко. Надеюсь что в новом сезоне у нас будет другой тренер,пусть работает Овчинников, пошло же у него. Единственно конечно обязательно нужен НАП и не один, когда в других командах мастеровитые игроки, на одном кураже не выедешь,.Если ерунду написала , не ругайся, я же сказала что ни разу не аналитик, просто так чувствую .
112910415
112910415
23 июля в 18:31
почтовый перевод, видимо, получен
Союзник противников
Союзник противников
23 июля в 18:29
В первую очередь,требует усиления тренерская обойма,но это-увы,неосуществимо.
cska vperiod
cska vperiod ответ Альфи (раскрыть)
23 июля в 17:46
Альфия, добрый день! Претензии к тренеру есть всегда причём всё чередуется, при удачах мы превозносим его а при неудачах сразу топчем мгновенно забыв предыдущие игры, ничего не поделаешь таковы болельщики и такое происходит в любом клубе. Сезон закончился и мы должны спокойно оценить, что произошло в минувший год. Честно говоря по составу, соответственно по игре мы как раз тянем 5-6-ое место в турнирной таблице и хорошо, что остановились на четвёртом месте а вообще то и Локо и Краснодар и даже Ростов после пандемии и по ряду других причин (замена тренера в Локо) дали нам шанс, причём неоднократно, выйти на второе место, просто наш состав и игра нам не позволили воспользоваться этой форой, потому что не заслужили, и мне кажется, что вины тренера здесь только небольшая доля в остально вопросы однозначно руководству, мы болельщики ч каждый трансфер говорим нам нужен нападающий уровня Думбия и центральный защитник и по большому счёту, чтобы всё сложилось нужен ещё второй Понтус, но к сожалению усиления нет, Алана к сожалению травмы мучают, Жора примерно такой же, Набабкин косячит не меньше чем Васин, Карпов теряется, Чалов выдохся, вот и получается, что на поле Акинфеев, Фернандес и Влашия а этого очень мало, поэтому я Ганчаренко понимаю.
Юрниекс
Юрниекс
23 июля в 17:37
Васин,Набабкин, что делают в команде? Карпов- в основе?Когда будет опорник уровня Верблума??? Что делается в этом напрввлении? Что это за слухи о продаже Влашича?? Может еще и Марио на продажу выставите??
Альфи
Альфи
23 июля в 17:21
и главная позиция в которой надо бы усилиться это тренер....
Leha-ha50
Leha-ha50
23 июля в 17:19
По игре вопросов к Ганчаренко очень много. Сколько времени Щенникова мариновали в запасе ??? Спасибо Сергею Овчинникову, который показал тренеру , кто должен играть в основе. Слишком часто тренер ошибался с выбором основы. А уж замены - это вообще больное место Ганчаренко.
Ну а перед новым сезоном нужно срочно избавляться от балласта. Дзагоев , Васин - это уже просто обуза для команды. Карпова можно в аренду отпустить, хотя вряд ли из него толк будет, уж больно скоростенка у него маловата , старички даже как от стоячего от него убегают.
Нужен хороший опорник , защитник, и универсал в полузащиту : на одном Влашиче далеко не уедем.
Ждем усиления и хорошей игры от команды в новом сезоне.
cska vperiod
cska vperiod ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
23 июля в 17:02
Самая большая проблема присутствие на поле Облякова.
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 16:29
об этом мы слышим каждый год но невидим уже много лет))))))))))))))))))))))))))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
23 июля в 16:26
Проблемные позиции:
1. Нападающий, почти решена , есть Гаич.
2. Опорник, пока?????
3. Защитник, пока ????
Вывод : нужно дальнейшее усиление..
cska59
cska59
23 июля в 16:13
Хотелось бы верить.
mihaluch
mihaluch
23 июля в 15:26
Всё равно выше головы не прыгните.
Lukajs
Lukajs
23 июля в 15:18
Неужели Чалова в Ювентус продадут задорого?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 июля в 15:11
Почтовики внесли плату за аренду, не иначе...
Abverin
Abverin
23 июля в 15:01
    Beekeeper
    Beekeeper
    23 июля в 14:50
    До нового сезона рукой подать, вот и посмотрим как это все будет. Но скажу так, что до того как перестановки сделал в команде и щас то что выдали в концовке, это совершенно разные команды. Если усилится точечно, то будет большой толк. А остальное увидим в след. сезоне :)
    Добряк
    Добряк
    23 июля в 14:49
    Пусть ЛЕ пока понюхает...
    For56tas
    For56tas
    23 июля в 14:46
    Опять сказки рассказывает.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100