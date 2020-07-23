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Карпин: «Игроки „Ростова“ сделали всё, что в их силах»

23 июля 2020, 14:27

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Ростовская команда заняла 5-е место и сыграет в квалификации Лиги Европы.

Хочу поблагодарить команду, ребят. Они сделали всё, что могли и что в их силах. Поверьте мне, больше они просто не могли. И, конечно, хочется поблагодарить наших болельщиков. В течение всего сезона они поддерживали, болели, переживали. Спасибо им за это, только слова благодарности и от меня лично, и от клуба.

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Все комментарии
vitalik dobroy
vitalik dobroy
23 июля в 19:26, ред.
Трудный сезон. Но жизнь она полосата, как форма матрасников! Придёт и светлая полоса!
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 17:25
жаль только что концовку смазали
Nafnafik
Nafnafik
23 июля в 15:20, ред.
Одно радует, что лучше пусть ростов в еврокубуках, чем спартак. За ростов хоть не так стыдно и он не вызывает такого сильного отвращения.
Трезвый повар
Трезвый повар
23 июля в 15:07
После возобновления чемпионата Ростов играл во всех оставшихся матчах то юношеским составом, то без 5-6 игроков основы. С учётом этих обстоятельств 5 место совсем не плохо
Romkurch
Romkurch
23 июля в 15:05
Игроков ростова не видно было на поле в матче с Зенитом. Зениту можно поблагадарить ростов за шесть самых легких очков, добытых в чемпионате.
pomor 445
pomor 445
23 июля в 14:59
    shlomo
    shlomo
    23 июля в 14:47, ред.
    Лига Европы.....а как у Ростова с финансированием?...а то ходили слухи...Так вроде серьёзно... сезон не провалили, если бы...то и повыше могли разместиться в турнирной таблице... Подход такой основательный... Игроки решают многое, вот их и подбирают на ключевые позиции.... Если бы такой подход дал результат и в чемпе и в Еуропе - появился бы повод поговорить о правильности выбора пути....
    cska vperiod
    cska vperiod
    23 июля в 14:32
    Карпин и игроки Ростова супермолодцы!
    mihaluch
    mihaluch
    23 июля в 14:29
    даже больше
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