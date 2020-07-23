Карпин: «Игроки „Ростова“ сделали всё, что в их силах»

Главный тренер «Ростова» поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Ростовская команда заняла 5-е место и сыграет в квалификации Лиги Европы.

Хочу поблагодарить команду, ребят. Они сделали всё, что могли и что в их силах. Поверьте мне, больше они просто не могли. И, конечно, хочется поблагодарить наших болельщиков. В течение всего сезона они поддерживали, болели, переживали. Спасибо им за это, только слова благодарности и от меня лично, и от клуба.