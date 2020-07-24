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«Барселона» подверглась репутационным кибератакам

24 июля 2020, 10:24

Сообщается, что «Барселона» подверглась масштабным репутационным кибератакам. 

По информации Deloitte, компания обнаружила существование ботов, которые запрограммированы на нанесение ущерба репутации клуба и его руководства.

Говорится о наличии минимум 3,2 тыс. ботов, которые произвели почти 19,4 тыс. упоминаний, связанных с «Барселоной». 12,5% комментариев в социальных сетях по различным вопросам, имеющим отношение к клубу, были сделаны пользователями, не являющимися людьми.

Уточняется, что одной из основных целей кибератак является распространение критики в адрес руководства клуба. 

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BARRRS
BARRRS
25 июля в 22:05
это были все азербаджанцы 100 пудово!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
24 июля в 16:21
Такие смешные , ни чьих боты не атакуют руководство кроме Барселонского
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Шишанутый (раскрыть)
24 июля в 16:20, ред.
У Реала "отличная" репутация после трех кабинетным побед в ЛЧ и подсуживания со стороны Клаттенбурга, Чакыра, Кашшаи, голов Роналды из метровых оффсайдов.
Шишанутый
Шишанутый
24 июля в 16:06
У Барсы итак репутация ниже плинтуса после всех этих судейских Эвребе-Айтекинских скандалов, мошеннечеств при проведении трансферов и капризов Месськи. Теперь не кто не хочет иметь с ними дел а тем более уважать!
Ozabot
Ozabot
24 июля в 12:52
Пхаха! Выдумали отмазки. Менеджмент «Барсы» лучше любой армии ботов справляется с очернением репутации клуба.
Навзир
Навзир
24 июля в 12:11
    934mzgrf3w5v
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    24 июля в 11:20
    Славнов походу на международный уровень клонанизма вышел
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    24 июля в 11:03
    Правильно сделали,я тоже сделал бы миллионы ботов против команды Бартомеу,пока он не покинет свой пост.
    eleven LC
    eleven LC
    24 июля в 10:43, ред.
    Это Перес купил 3000 ноутбуков и сидел всю ночь клепал комменты!
    Abordage
    Abordage
    24 июля в 10:30
    У нас в тарвасовке такие тоже есть, только они наоборот репутации свиньям не добавляют.
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    24 июля в 10:25
    Барса стухла. Не та вишенка на торте Ла Лиги.
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