«Барселона» подверглась репутационным кибератакам

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24 июля 2020, 10:24

Сообщается, что «Барселона» подверглась масштабным репутационным кибератакам.

По информации Deloitte, компания обнаружила существование ботов, которые запрограммированы на нанесение ущерба репутации клуба и его руководства.

Говорится о наличии минимум 3,2 тыс. ботов, которые произвели почти 19,4 тыс. упоминаний, связанных с «Барселоной». 12,5% комментариев в социальных сетях по различным вопросам, имеющим отношение к клубу, были сделаны пользователями, не являющимися людьми.

Уточняется, что одной из основных целей кибератак является распространение критики в адрес руководства клуба.