Статус легенды за год в основе и переход в «Боруссию». В Бирмингеме сходят с ума

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сегодня, 10:09

Удивительная история разворачивается в Англии, где «Бирмингем» решил вывести из обращения игровой номер «22». «Соккер.ру» — о том, почему это возмутило и шокировало фанатов.

Нет ничего странного и необычного в том, чтобы увековечить имя того или иного спортсмена за его роль в клубе. Обычно это делают, извлекая из обращения тот игровой номер, под которым он выступал. Все это сопровождается как правило торжественной церемонией, слезами, речами, вывешиванием футболки под крышу стадиона – процедура стандартная, ею сейчас никого не удивишь, и широкую огласку эти события получают, когда речь идет о звезде мирового уровня. На более местечковом все проходит тихо-спокойно. Но в Англии произошедшее в Бирмингеме вызвало как минимум шок.

Дело в том, что клуб решил увековечить номер «22» за то, что под ним играл Джуд Беллингхэм. Тот самый Джуд Беллингхэм. Знаете такого? Не слышали? Не удивительно. И не потому, что Англия так далеко, а мы, увлекшиеся во время пандемии белорусским футболом, совсем перестали следить за законодателями мод из Великобритании. Все прозаичнее. Дело в том, что Беллингхэму всего 17 лет, а в основной команде «Бирмингема» он провел всего один сезон. И он уходит в дортмундскую «Боруссию» — вот незадача.

Руководство «Бирмингема» не придумало ничего лучше, чем посвятить юноше такую же акцию, которую обычно проводят для суперзвезд, посвятивших всю карьеру одной команде. Да и то далеко не всегда. Чем же примечателен Беллингхэм? Может быть, он забил феноменальное количество голов? Да нет. В 44 матчах Беллингхэм отличился четырьмя мячами. Внушительным выглядит разве что сумма, которую «Боруссия» вываливает за 17-летнего парня.

Это 25 миллионов фунтов стерлингов. Не каждый игрок на слуху столько стоит. С другой стороны, английский рынок так извращен, что можно ожидать любых сумм. Он находится в системе «Бирмингема» с семи лет. Да, давно. Но многие английские клубы могут похвастаться воспитанниками, которые доросли до основы, находясь в системе с малолетства. Неожиданное объявление о выводе номера из оборота «Бирмингем» сделал после заключительного матча сезона – поражения от «Дерби» (1:3).

«Футболка с номером „22“ ассоциируется с Джудом, - говорится в заявлении „Бирмингема“. – С тем, как он дорос до основной команды всего в 16 лет и 38 дней. И клуб решил, что будет уместно убрать из обращения его номер, чтобы это напоминало о нем и вдохновляло других».

Впрочем, Беллингхэм был одним из немногих ярких пятнышек в сезоне «Бирмингема», который завершил его всего в двух очках выше зоны вылета. Но несмотря на успешный лично для Джуда сезон такая честь со стороны клуба озадачила многих болельщиков. Кстати, в «Боруссии» он тоже будет играть под 22-м номером. Таким образом, Беллингхэм присоединился к таким легендам, как Диего Марадона, Паоло Мальдини, Франко Барези, Хавьер Дзанетти, Йохан Кройф – можно перечислять еще долго. А если добавить легенд баскетбола и хоккея, то глаза разбегутся. И вот тут – Беллингхэм. После игры с «Дерби» была устроена трогательная церемония, и в этом ничего странного, но футболка…

«Мне очень нравится клуб, он очень многое для меня значит. Я надеюсь, что фанаты получали удовольствие от моей игры, - сказал во время церемонии прощания Беллингхэм. – Клуб всегда будет занимать значимое место в моем сердце. Потому что это мой клуб. Клуб, за который я болею. Играть за него было честью».

Очень трогательно. И действительно, Беллингхэм блеснул, был хорош. Но все понимают значимость такого жеста, как выведение игрового номера из оборота. Такое решение его обесценивает. Кстати, давайте посмотрим, кто еще играл под 22-м номером за «Бирмингем». Девять лет с 2001 по 2010 год это был Дэмиен Джонсон, потом Стивен Келли, Александр Глеб, Натан Редмонд, Эндрю Шинни, Карл Дженкинсон, Вив Соломон-Отабор. Есть и известные имена. Но никто так не запал в сердце боссов клуба, как Беллингхэм, отыгравший всего один сезон.

Нужно видеть реакцию фанатов, которые особенно лихо разошлись в Твиттере.

«Действительно, хороший парень. У него будет большое будущее без „Бирмингема“, — пишут болельщики. – Один год в основной команде, четыре гола, финиш в паре очков от зоны вылета. И как тут не вывести из обращения его номер!? Тяжело».

«Очень странное решение, — соглашаются другие. – Джуд очень перспективен. Но выводить номер совершенно бессмысленно. Многие великие игроки выступали за клуб и не были удостоены такой чести. Уверен, что болельщики выскажутся, и надеюсь, что боссы прислушаются к ним».

Кто-то был совсем краток: «Настолько жалкими мы можем стать?»

Разумеется, не обошлось и без шуток: «Выводить его номер? За что? Потому что он хорошо успевал делать домашнее задание?»

«Совершенно нелепое решение. Это просто невозможно. Кому пришла в голову эта идея, тот должен просто уволиться из клуба».

«Не переживайте, ребята! В следующем сезоне мы наберем всего 22 очка в честь Джуда!»

И тут интересно узнать мнение болельщиков других клубов. Как бы вы отреагировали на такое странное решение руководства в подобной ситуации? Опошляет ли такое решение саму традицию, принижает ли статус этого акта как церемонии в честь лучших из лучших и легендарных? Или нет ничего страшного в таком жесте, если человек хороший?