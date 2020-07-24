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«Барселона» выставила на трансфер 12 игроков, включая Коутиньо и Дембеле

24 июля 2020, 12:45

«Барселона» этим летом рассмотрит предложения по 12 игрокам, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб стремится высвободить средства, которые позволят им подписать новых игроков. В свою очередь Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Иван Ракитич, Нето, Нелсон Семеду, Самюэль Умтити, Эктор Фирпо, Артуро Видаль, Мартин Брейтуэйт, Карлес Аленья, Рафинья Алькантара и Жан-Клер Тодибо выставлены на трансферный рынок.

Тем временем появилась информация, что «Барселона» подверглась репутационным кибератакам.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
25 июля в 02:50, ред.
Значит типа останутся: Штеген, Суарес, Пике, Бускетс, Альба, Месси, Де Йонг, Гризман, Роберто, Ленгле и молодежь, глобальная чистка давно необходима каталонским, но и еще в руководстве клуба.
95-shishani-95
95-shishani-95
25 июля в 01:33
Бред какой-то! Им и так скамейки не хватало, а тут 12 игроков продавать!?
KLINSI
KLINSI
24 июля в 23:14
Собирают деньги на Дзюбу.
goalaktika
goalaktika
24 июля в 22:35
В надежде за большими деньгами и славой, первые двое попав в театр погубили себе карьеру
R.Carlos.
R.Carlos.
24 июля в 20:48
Перес и Рамос виноваты что ЭТИХ ИГРОКОВ Ьарсе не хватает что б показывать приличный футбол
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 июля в 18:08
А где цены? Может я бы купил парочку себе, огород копать некому.
ekliziast
ekliziast
24 июля в 17:18
Газпром хватай всех без разбору,цену на газ подняли , денег не впроворот.Кремль за вас, всё разрешает.
bn20
bn20 ответ Hoyar (раскрыть)
24 июля в 17:17
Дембеле и 20 ку не стоит, 100% гарантированный хрусталь.
STVA 1
STVA 1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
24 июля в 17:14
Семеду , Фирпо!В полузащите Видаль наа замену!
CSKA2012
CSKA2012
24 июля в 16:55
Налетааай пока горяченькие)))
Шишанутый
Шишанутый
24 июля в 16:45
Пусть всю команду рапродают кроме Месськи он же один тащит Барсу по словам барсафанов в одиночку все делает сам отдает сам забевает сам в защиту отрабатывает и ворота защищает. Вот только на кого тогда им поражения обвенять? Ведь если Барса побеждает то это залсуга Месси, а проигрывает это виноваты все остальные а не он.
Raamtvall
Raamtvall ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
24 июля в 16:10
    Raamtvall
    Raamtvall
    24 июля в 16:08
    Ракитич, Умтити, Видаль, Семеду... А играть в защите и пз кому, воздуху? Или они щас в своём мешковом стиле полмиллиарда бахнут на 4-5 позиций? Это помимо того, что 300 лимонов на Кутиньо и Дембеле просто на ветер выброшены, а кредитики отдаваать...
    starche
    starche
    24 июля в 15:48
    Правильно.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    24 июля в 15:41
    Жаль в Испании нет каталонского Сочи. Было бы куда второй состав деть
    Hoyar
    Hoyar
    24 июля в 15:36
    Можно за 40 взять сразу Дембеле и Коутиньо, если пойдут на понижение з/п.
    Garrincha58
    Garrincha58
    24 июля в 15:29
    всех в Спартак деньги соберёт народ раз они народная команда и тогда точно Спартак всех порвёт и выйдет в ЛЧ
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6
    24 июля в 15:20
    А всего-то продать надо недомерка, истеричку пике и плаксу-альбу. И заиграет команда.
    galem72
    galem72
    24 июля в 15:06, ред.
    Как можно поверить в эту х*** от убогой "марки", да ещё про такое количество?
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    24 июля в 14:55
    По моему мнению правильное решение,на счет Семеду сомневаюсь что то.
    berda2003
    berda2003
    24 июля в 14:45
    можно одного меську выставить - и не устраивать рабовладельческий базар...
    Evilhuman
    Evilhuman
    24 июля в 14:43
    Список составлял гном,это на первое время, огласите список кого нужно ему купить
    youtomee
    youtomee ответ Naimi Nabi (раскрыть)
    24 июля в 14:37
    Месси, он будет набирать себе новую команду на следующие 10 лет ( или сколько он там еще будет в клубе)
    VAN ARM
    VAN ARM
    24 июля в 14:35
    это гора денег))))))))
    DEIVID
    DEIVID
    24 июля в 14:09, ред.
    Как продадите - не забудьте Парехо из Валенсии купить, цена смешная, почти даром. Ну и Родриго ещё за 60 млн.
    razdvatri
    razdvatri
    24 июля в 13:52
    куча бездарных бревен
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    24 июля в 13:51
    а кто остается ?
    Sadjon
    Sadjon
    24 июля в 13:49
    Ну летняя распродажа стартовала......
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    24 июля в 13:47
    Нехилая такая перестройка. Давно пора встряхнуть.
    Roger Young
    Roger Young
    24 июля в 13:43
    хороший состав. Можно эту пачку объединить в новую команду и будет хорошо смотреться даже в чемпионате Англии
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