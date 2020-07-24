«Барселона» выставила на трансфер 12 игроков, включая Коутиньо и Дембеле

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24 июля 2020, 12:45

«Барселона» этим летом рассмотрит предложения по 12 игрокам, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб стремится высвободить средства, которые позволят им подписать новых игроков. В свою очередь , , , Нето, , , , , , , Рафинья Алькантара и выставлены на трансферный рынок.

Тем временем появилась информация, что «Барселона» подверглась репутационным кибератакам.