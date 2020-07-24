«Барселона» выставила на трансфер 12 игроков, включая Коутиньо и Дембеле

«Барселона» этим летом рассмотрит предложения по 12 игрокам, сообщает Marca.
По информации источника, каталонский клуб стремится высвободить средства, которые позволят им подписать новых игроков. В свою очередь Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Иван Ракитич, Нето, Нелсон Семеду, Самюэль Умтити, Эктор Фирпо, Артуро Видаль, Мартин Брейтуэйт, Карлес Аленья, Рафинья Алькантара и Жан-Клер Тодибо выставлены на трансферный рынок.
Тем временем появилась информация, что «Барселона» подверглась репутационным кибератакам.