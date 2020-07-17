Агент: «Трудно сказать, когда ЦСКА официально объявит о переходе Гаича»

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» , рассказал о деталях переговоров с ЦСКА .

Как я уже говорил раньше, сделка официально закрыта. ЦСКА достиг всех договоренностей и с нами, и с Адольфо, и с «Сан-Лоренсо».