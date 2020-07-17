Агент: «Трудно сказать, когда ЦСКА официально объявит о переходе Гаича»

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича, рассказал о деталях переговоров с ЦСКА.
Как я уже говорил раньше, сделка официально закрыта. ЦСКА достиг всех договоренностей и с нами, и с Адольфо, и с «Сан-Лоренсо».
Пока трудно сказать, когда ЦСКА официально объявит о переходе. Все уже согласовано, но нам нужно дождаться юридических правок и решить некоторые вопросы с документацией.
Ранее Адольфо подтвердил свой переход в ЦСКА.
Многие уже не представляют свою как жить без ежедневной информации от агента Матиаса Фавано....который денно и нощно анонсирует подробности сделки....
Многие уже не представляют свою как жить без ежедневной информации от агента Матиаса Фавано....который денно и нощно анонсирует подробности сделки....