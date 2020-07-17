ГлавнаяНовости

Агент: «Трудно сказать, когда ЦСКА официально объявит о переходе Гаича»

17 июля 2020, 11:36

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича, рассказал о деталях переговоров с ЦСКА.

Как я уже говорил раньше, сделка официально закрыта. ЦСКА достиг всех договоренностей и с нами, и с Адольфо, и с «Сан-Лоренсо».

Пока трудно сказать, когда ЦСКА официально объявит о переходе. Все уже согласовано, но нам нужно дождаться юридических правок и решить некоторые вопросы с документацией.

Ранее Адольфо подтвердил свой переход в ЦСКА

Все новости
ОфициальноГолубев — игрок «Уфы»
25 июля ФотоКомментарии1
Агент Гаича: «Мы ещё не знаем, когда Адольфо прибудет в Москву»
24 июля Комментарии16
ОфициальноОбъявлены сроки трансферных окон в России
24 июля Комментарии3
СлухиЦСКА предоставит Гаичу частный самолет для перелёта в Россию
21 июля Комментарии25
Официально«Рубин» объявил о подписании Деспотовича
21 июля ФотоКомментарии15
ОфициальноОпарин подписал контракт с «Енисеем»
15 июля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
djo11
djo11
17 июля в 22:20
из россиян таких уже нет разве что баринова из локо переманить)
djo11
djo11
17 июля в 22:19
еще раз говорю цска нужен сильный опорник (цепной пес) победы придут тогда креатив хорошо но и чистить за ними должен кто то
djo11
djo11
17 июля в 22:14
после ухода Вернблума всем очевидно что цска нужен хороший опорник какой нафиг гаич вернблуму найдите замену все беды из за того что полузащитники креативные но не опорники я не понимаю тренера и руководство если не видят очевидного если не видите слуцкого верните хватит позорить клуб
pomor 445
pomor 445 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
17 июля в 21:34
Безусловно, т.к. команд много, где они могут подрасти и вернуться домой. Но делать на них ставку для формирования команды- нельзя именно потому, что только отдельные из них могут сразу влиться в команду, если она является топовой даже в своём чемпионате. Надо воспитывать их, отдавать в хорошие команды и отслеживать их, чтобы вернуть самых достойных. Понятно, что команде подрастившей такого игрока следует хорошо заплатить.
oFANATo
oFANATo
17 июля в 15:17
Ждём официального заявления от ПФК ЦСКА.
Альфи
Альфи
17 июля в 14:48
... с такими потугами... и пока папа Гинер не объявит во всеуслышание верить не стоит....
Legend 6
Legend 6 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
17 июля в 13:45
Сядет, Чалов никакущий.
STVA 1
STVA 1 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
17 июля в 13:15
Там без Чалова есть кому под напами сыграть!Если этот Адольф начнет забивать , то Чалов будет лавку полировать!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Legend 6 (раскрыть)
17 июля в 12:32
Не сядет. Чалову наоборот удобнее играть под нападающим. Центральный нападающий из Чалова плохой
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ pomor 445 (раскрыть)
17 июля в 12:30
Наверное нет ни одной команды даже из топов, где бы ставка на своих воспитанников полностью оправдывалась. Но это не значит, что не нужно заниматься детьми и молодежью, развивать академии. В конце концов, кто-то да пробьется.
ДСА
ДСА
17 июля в 12:13
То есть торг до конца не окончен.
pomor 445
pomor 445
17 июля в 12:13
Ставка на собственных воспитанников не оправдывается ни в ЦСКА, ни в Краснодаре - нигде.
Василий 50
Василий 50
17 июля в 12:12
Это обязательно?
RIR68
RIR68
17 июля в 12:09
судя по всему, никогда.
Legend 6
Legend 6
17 июля в 12:00
Чалов сядет на лавку😂
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 11:58
Не надо ничего объявлять...
Многие уже не представляют свою как жить без ежедневной информации от агента Матиаса Фавано....который денно и нощно анонсирует подробности сделки....
swift stream
swift stream
17 июля в 11:39
Делают из Гаича монстра какого-то.
LOpp
LOpp
17 июля в 11:38
хосподи
Boxert
Boxert
17 июля в 11:37
Скорее бы это уже было.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100