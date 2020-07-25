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М. Кержаков: «Сезон будет идеальным, если мы возьмём требл»

25 июля 2020, 23:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвёл итоги финального матча Кубка России, в котором питерский клуб обыграл «Химки» (1:0).

Сейчас чувствую усталость и опустошение. Пока больше ничего. В конце у меня был эмоциональный всплеск из-за момента с попаданием мяча в штангу. Сейчас просто эмоций нет уже.

Сезон получился практически идеальным? Идеальным он будет, если мы требл возьмём. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что он будет идеальным. Хотя большая ложка дегтя – невыход из группы Лиги чемпионов.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:02
    lotsman
    lotsman ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 10:24
    А кто, в РПЛ, наружного использования?))
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 10:14, ред.
    Глупое утверждение,Локо,Спартак,Цска не разу за последние 10 лет не вышли из группы Лч,а Спартак в течении 7 лет даже кваллификацию Ле пройти не в силу,что уж про Зенит говорить,или в Рпл только Зенит хороший клуб а все остальные очень слабые ? тогда не удивляет что Зенит выйграл Рпл с большим отрывом...
    Альфи
    Альфи
    вчера в 08:38
    А разве есть сомнения? Так будет все время пока питерская шайка у власти ....
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 07:19
    Позорище в ЛЧ перечёркивает все треблы-меблы на корню! Чемпион внутреннего пользования непригодный для внешнего использования!
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Михаил Славнов (раскрыть)
    вчера в 06:59
    всё боюсь не унесёте))))))))))
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 06:57
    это не ложка а бочка))))))))))))))))
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 05:23
    Жаль, что в еврокубках нет кукуянов а то можно было рассчитывать на требл.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 04:54
    Соперников в России нет.
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 04:52
    Удачи в Лиге, Миша!
    Беспределов
    Беспределов
    вчера в 01:49
      Aчиститель
      Aчиститель
      вчера в 00:07
      Вполне возможно, когда нет конкурентов.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 00:05
      Вполне возможный итог сезона. Но Локо - это не Химки, произойти может всякое.
      yk2ru
      yk2ru
      вчера в 00:04
      Траблы им обеспечат в ЛЧ, дождутся.
      creamboy
      creamboy
      25 июля в 23:57
      Требл-х..ебл!
      В Лиге Чемпионов хоть третье место в группе займите!
      Bikcon
      Bikcon ответ Данила Кравцов (раскрыть)
      25 июля в 23:42
      Трофееев хочется всегда бестрофейным.
      Данила Кравцов
      Данила Кравцов
      25 июля в 23:36
      ну ты посмотри на него....приелись ему полуфиналы лч уже....трофей захотелось....
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
      25 июля в 23:28
      Нужно брать все.
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