М. Кержаков: «Сезон будет идеальным, если мы возьмём требл»

Голкипер «Зенита» подвёл итоги финального матча Кубка России, в котором питерский клуб обыграл «Химки» (1:0).

Сейчас чувствую усталость и опустошение. Пока больше ничего. В конце у меня был эмоциональный всплеск из-за момента с попаданием мяча в штангу. Сейчас просто эмоций нет уже.

Сезон получился практически идеальным? Идеальным он будет, если мы требл возьмём. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что он будет идеальным. Хотя большая ложка дегтя – невыход из группы Лиги чемпионов.