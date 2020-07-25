М. Кержаков: «Сезон будет идеальным, если мы возьмём требл»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвёл итоги финального матча Кубка России, в котором питерский клуб обыграл «Химки» (1:0).
Сейчас чувствую усталость и опустошение. Пока больше ничего. В конце у меня был эмоциональный всплеск из-за момента с попаданием мяча в штангу. Сейчас просто эмоций нет уже.
Сезон получился практически идеальным? Идеальным он будет, если мы требл возьмём. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что он будет идеальным. Хотя большая ложка дегтя – невыход из группы Лиги чемпионов.
Какой н***й требл? В Европе нет продажного мадьяра с группой всяких вилковых.
Какой н***й требл? В Европе нет продажного мадьяра с группой всяких вилковых.
В Лиге Чемпионов хоть третье место в группе займите!
В Лиге Чемпионов хоть третье место в группе займите!