Корян — о финале Кубка России: «Чемпионское судейство»

Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство в финальном матче Кубка России с «Зенитом».
Позор. Чемпионское судейство. Судьи выиграли Кубок.
Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство в финальном матче Кубка России с «Зенитом».
Позор. Чемпионское судейство. Судьи выиграли Кубок.
Нечего на зеркало пенять , коли.......а дальше все знают.
Нечего на зеркало пенять , коли.......а дальше все знают.
Ну а пеналь не увидели только в Москве, хотя Почта должна быть благодарна, что Зенит ее в группу ЛЕ запустил без квалификации.
Ну а пеналь не увидели только в Москве, хотя Почта должна быть благодарна, что Зенит ее в группу ЛЕ запустил без квалификации.
Думаю,что финал Юран сам проиграл.Не знаю,какую он установку давал,но за 80 минут игры всего 4 удара в сторону ворот Зенита это круто. Если он надеялся на контратаку быструю,то неужели он не видел по ходу игры,что даже возрастной Иванович легко догоняет его напов.Последние 10 минут игры показали, что Химки вполне могли сыграть и в давление,сил хватало.А сидеть в обороне и ждать своего момента часто и приводит к тому,что кто то когда то накосячит.Так и случилось.По пеналю у меня вообще вопросов нет.Тут многие возмущаются,но это потому,что не их команда играла.Не поставь их команде,судью вообще бы съели.Тролят просто.
Думаю,что финал Юран сам проиграл.Не знаю,какую он установку давал,но за 80 минут игры всего 4 удара в сторону ворот Зенита это круто. Если он надеялся на контратаку быструю,то неужели он не видел по ходу игры,что даже возрастной Иванович легко догоняет его напов.Последние 10 минут игры показали, что Химки вполне могли сыграть и в давление,сил хватало.А сидеть в обороне и ждать своего момента часто и приводит к тому,что кто то когда то накосячит.Так и случилось.По пеналю у меня вообще вопросов нет.Тут многие возмущаются,но это потому,что не их команда играла.Не поставь их команде,судью вообще бы съели.Тролят просто.
На повторе отчетливо видно, что нападающий зенита искал ногу соперника. Как только это сделал, то сразу упал. Ни в одной дворовой команде не позволили бы себе упасть после такого стыка.
Вдобавок ко всему, игроки зенита умудрились разбить кубок во время награждения. Еще один знак к тому, что победили петербуржцы незаслуженно.
На повторе отчетливо видно, что нападающий зенита искал ногу соперника. Как только это сделал, то сразу упал. Ни в одной дворовой команде не позволили бы себе упасть после такого стыка.
Вдобавок ко всему, игроки зенита умудрились разбить кубок во время награждения. Еще один знак к тому, что победили петербуржцы незаслуженно.