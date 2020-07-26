ГлавнаяНовости

Корян — о финале Кубка России: «Чемпионское судейство»

вчера, 08:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство в финальном матче Кубка России с «Зенитом».

Позор. Чемпионское судейство. Судьи выиграли Кубок.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 17:09, ред.
Ничего не понимаю... Малкому чуть ногу не оторвали... Я даже подумал в тот момент, нафиг этот кубок, пусть лучше Малком здоровый будет... Те кто говорят обратное, либо неадекваты, либо не смотрели матч.
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 16:11
Всё правильно сказал. Пеналь надуманный был.
kastites
kastites
вчера в 15:31
Тупой хачик
Indian
Indian
вчера в 15:01
Позор это игра Химок, которым сопереживали многие, лишь бы против Зенита. Ждали красивый открытый футбол, но Юран труханул. Ещё в Спартак рвался... Там и без него смешно. Зенит в свою очередь, весь первый тайм дурака валял, и во втором особо не напрягался. Это вам не "странный" Урал, с уходом Парфёнова, не согласным с такими играми.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:46
Корян - худший игрок матча и он кивает на судей?!? Ведь проиграл все до единого единоборства, все пасы в молоко, ни разу никого не обыграл. Даже один из комментаторов заметил, что Корян первый претендент на замену. Честно говоря , вызывает удивление, что он так долго находился на поле. Вышел Алиев вместо него и хоть что то стало получаться.
Нечего на зеркало пенять , коли.......а дальше все знают.
Yurza
Yurza ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:47
Сам хоть написанному тобой веришь?
fineflat
fineflat
вчера в 13:25
Были пенали и похуже этот 50 на 50
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 12:19
    ekliziast
    ekliziast ответ ALEX26659 (раскрыть)
    вчера в 12:09
    Кто судьям больше занесёт.
    cska1948
    cska1948 ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 12:05
    Москалёв назначил пенальти и это Вилков должен был убедиться в правильности решения арбитра в поле и просмотреть этот эпизод с помощью ВАР. Но Вилкова СПЕЦИАЛЬНО и посадили на ВАР, чтобы подобные эпизоды трактовать в пользу Зенита! Вот, если бы подобный пенальти был поставлен в ворота Зенита, то тут бы Вилков этот эпизод крутил со всех ракурсов и доказал бы всем, что это нападающий нашёл ногу защитника и поэтому заслуживает не пенальти, а "жёлтую".
    ekliziast
    ekliziast
    вчера в 12:03
    У Химок нет денег , что бы их судили как бомжей. Всё заранее было решено и куплено.Похоже пацан верит в честный футбол , наивный мальчишка.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 11:57
    Что в полуфинале, что в финале судейство было с душком.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 11:54
    Конечно Химкам нужно было минут на 15 раньше включить активность. А вопрос с пенальти был на усмотрение судьи. Можно было и назначить, а можно и жёлтую дать напу за симуляцию, так как скорее нападающий нашёл ногу защитника, а не защитник играл в ногу нападающего. Ну а итог с победой Зенита в общем хороший, так как Химкам рановато в ЛЕ.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 11:49
    Да фиг с ни с кубком.Все итак видели как можно выигрывать кубок и чемпионство.Меня больше заинтересовало как "победители" кубок расфигачили.Добрая примета.
    blitz
    blitz
    вчера в 11:47, ред.
    Судейство действительно в конце матча было в пользу Зенита. Такое ощущение, что судья только и ждал малейшего повода, что бы дать пробить пенальти в ворота Химок. И очень странно что Москалёв да же не стал смотреть VAR, как это делают обычно в таких моментах, а скандально известный всем судья Вилков замеченный ранее в помощи Зениту промолчал, хотя был ответственный за VAR.
    Жорж Милославский
    Жорж Милославский ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 11:39
      Алекс191921
      Алекс191921 ответ Caniggia (раскрыть)
      вчера в 11:35
      Т.е. если последние минуты финала то и правила не должны работать так что ли
      Сп62
      Сп62 ответ tigrok (раскрыть)
      вчера в 11:33
      Точно так сыграл Халк(не помню с кем) в Питире и получил ЖК за симуляцию. Времена меняются.
      cska1948
      cska1948 ответ Glyba (раскрыть)
      вчера в 11:13
      А что вы хотели услышать от Николаева, занявшего место И.Федотова на канале "Матч"? Николаев прекрасно знает, за что Федотова погнали с канала и не хочет чтобы его постигла та же участь.
      ALEX26659
      ALEX26659 ответ andromend (раскрыть)
      вчера в 10:56
      а что теперь выигрывает тот кто по варотам больше пнёт?
      Конфедерат
      Конфедерат
      вчера в 10:54
      Ты что ли чемпион? У нас во дворе ребята и то лучше играют чем ты
      andromend
      andromend
      вчера в 10:31
      Братец Корян,ты лучше скажи сколько раз за игру ты по воротам ударил и сколько раз попал.
      Думаю,что финал Юран сам проиграл.Не знаю,какую он установку давал,но за 80 минут игры всего 4 удара в сторону ворот Зенита это круто. Если он надеялся на контратаку быструю,то неужели он не видел по ходу игры,что даже возрастной Иванович легко догоняет его напов.Последние 10 минут игры показали, что Химки вполне могли сыграть и в давление,сил хватало.А сидеть в обороне и ждать своего момента часто и приводит к тому,что кто то когда то накосячит.Так и случилось.По пеналю у меня вообще вопросов нет.Тут многие возмущаются,но это потому,что не их команда играла.Не поставь их команде,судью вообще бы съели.Тролят просто.
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 10:30, ред.
      Пенальти высосан из пальца. Никакой грубой игры со стороны игрока Химок не было и близко. Однако, Малком так страдал на поле, будто ему ногу сломали. Уходя с поля через 8 минут Малком еще корчился от боли, показывая, как грубо против него сыграли.
      На повторе отчетливо видно, что нападающий зенита искал ногу соперника. Как только это сделал, то сразу упал. Ни в одной дворовой команде не позволили бы себе упасть после такого стыка.
      Вдобавок ко всему, игроки зенита умудрились разбить кубок во время награждения. Еще один знак к тому, что победили петербуржцы незаслуженно.
      Весёлый могильщик
      Весёлый могильщик
      вчера в 10:29
      Коряна видать кто то укусил в районе Тарасовки. ))))
      Caniggia
      Caniggia ответ Aчиститель (раскрыть)
      вчера в 10:27
      Нельзя назначать сверхспорные пенальти (когда говорится "на усмотрение судьи", т. е. 50х50), тем более в финале кубка за 7 минут до конца основного времени при ничейном счёте!
      Bikcon
      Bikcon
      вчера в 10:23
      Коряну нужно успокоиться и начать подготовку к пердиву, филиалы долго в РПЛ не живут, а он тоже не мастер.
      swift stream
      swift stream ответ Caniggia (раскрыть)
      вчера в 10:21
      Нет такого арбитра Федотова в списке судей РПЛ.
      Parma1972
      Parma1972
      вчера в 10:13
      Корян в матче был нулевым,решил дешёвой,сомнительной славы хапнуть на излюбленной теме судейства,Юран,Корян,Федотов и т.д.
      Caniggia
      Caniggia ответ Glyba (раскрыть)
      вчера в 10:11
      Арбитр Федотов: "Пенальти не было. Малколм симулировал".
      Glyba
      Glyba ответ Caniggia (раскрыть)
      вчера в 10:09
      Арбитр Николаев: «По пенальти вопросов нет. Это очевидный фол»
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100