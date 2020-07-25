ГлавнаяНовости

Боярский: «Выиграли на классе, достойно, а Дзюба стал мастером пенальти»

25 июля 2020, 23:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Российский музыкант и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу питерского клуба в финале Кубка России над «Химками» (1:0).

Игра не очень эффектная, но азартная. «Химки» бились насмерть, команда доказала свою состоятельность. Я заранее предполагал, что «Зенит» победит, но только с минимальным счетом. Выиграли на классе, достойно. Хочу похвалить вратаря «Химок», он гениально сыграл. А Дзюба стал мастером пенальти.

Золотой дубль придает сил и болельщикам, и городу. Завтра весь военно-морской флот будет праздновать золотой дубль, и это приятно.

Хочется, чтобы «Зенит» стал гегемоном на годы, но наша команда вызывает огромную злость у всех. Но команда по праву занимает первое место. Клубу через пять лет будет сотня, и было бы очень приятно, если всю пятилетку «Зенит» был первым. Однако в следующем сезоне абсолютно все команды захотят обыграть «Зенит», это главный раздражитель.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
denmig
denmig
вчера в 12:58
Все? - не актер - музыкант!
Igor Markov
Igor Markov
вчера в 12:09
Интересно что будет говорить когда Зенит в лиги чемпионов влетит(там малость другие судьи будут ),что в России нет достоиного сопротивления Зениту, вот и не может команда к европе адаптироваться))Хотя понятно скажет что плохо про Зенит на стадион на халяву не пустят,а на пенсию много не находишься))
Пердив зовет
Пердив зовет
вчера в 09:32
Мистер Шляпа .бнулся роговым отсеком. Такая старость никого не красит
Don trambon
Don trambon
вчера в 09:06
Видно старческая деменция у Баярского стала проявляться( а жаль, был человеком, стал бакланом.
barcamilan
barcamilan
вчера в 07:54
на классе победили?? да они едва забили, химки заслуживали победу
Caniggia
Caniggia
вчера в 07:53, ред.
Шляпа продолжает деградировать! Выиграли достойно? Значит это достойно так выигрывать в финале у вчерашних ФНЛьщиков? Тогда уж сразу надо назвать и выступление Зенита в ЛЧ было весьма достойным.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 06:37
где ты там класс заметил шляпа?)))))))) а пеналь корявие редко увидишь)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:37
Дзюба такой же мастер пенальти как и миша мастер петушинных ролей.
112910415
112910415
вчера в 05:19
Тосно - мушкетер в своем репертуаре !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:57
Легко болеть за богатую команду.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 03:09
А Миллер еще и ВМФ заведует???
Abverin
Abverin
вчера в 01:32
Hа классе, как у спаpтaка.
4RT
4RT
вчера в 01:29
Похоже смотрел как всегда через 40 градусное увеличительное стекло
Legend 6
Legend 6
вчера в 00:59
Гардемарин стыд потерял совсем.
Lukajs
Lukajs
вчера в 00:32, ред.
Как это всколыхнуло 4-е и 7-е место, неудачников сезона.
Арбалет
Арбалет
вчера в 00:14
Зенит заслуженно победил!
Волгодон № 2
Волгодон № 2
25 июля в 23:58
Они это уже "пенальти" называют? Говорили бы сразу - одиннадцатисантиметровый". Срамота!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 июля в 23:34
Остапа понесло. Флот будет праздновать день ВМФ, им дела нет до миллиардеров Газпрома.
Abverin
Abverin
25 июля в 23:14
В этом никто не сомневается, рада вся страна.
Parma1972
Parma1972
25 июля в 23:08
Понесло Мишаню,пятилетки мы проходили уже
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100