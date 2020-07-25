Боярский: «Выиграли на классе, достойно, а Дзюба стал мастером пенальти»

Российский музыкант и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу питерского клуба в финале Кубка России над «Химками» (1:0).

Игра не очень эффектная, но азартная. «Химки» бились насмерть, команда доказала свою состоятельность. Я заранее предполагал, что «Зенит» победит, но только с минимальным счетом. Выиграли на классе, достойно. Хочу похвалить вратаря «Химок», он гениально сыграл. А Дзюба стал мастером пенальти.

Золотой дубль придает сил и болельщикам, и городу. Завтра весь военно-морской флот будет праздновать золотой дубль, и это приятно.

Хочется, чтобы «Зенит» стал гегемоном на годы, но наша команда вызывает огромную злость у всех. Но команда по праву занимает первое место. Клубу через пять лет будет сотня, и было бы очень приятно, если всю пятилетку «Зенит» был первым. Однако в следующем сезоне абсолютно все команды захотят обыграть «Зенит», это главный раздражитель.