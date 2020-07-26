Семак: «К новому сезону начнём готовиться 1 августа»

Наставник «Зенита» рассказал о подготовке команды к следующему сезону.

По доигровке вопросы были, но, думаю, все рады, что сезон удалось доиграть, пусть и не так, как всем хотелось. 15 мая надо заканчивать следующий сезон — сдвигать некуда, в отличие от Европы, где могут играть зимой. У нас первая группа выходит с выходных 30 июля, вторая — 31-го. И с 1-го числа после обследования начинаем и готовимся.

Задачи на следующий сезон? Отталкиваемся всегда от игроков. Как получится усилиться, от этого и будем отталкиваться. Посмотрим на приобретения, тогда можно будет говорить и об изменении игры, других схемах.

