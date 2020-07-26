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Семак: «К новому сезону начнём готовиться 1 августа»

вчера, 08:04

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к следующему сезону.

По доигровке вопросы были, но, думаю, все рады, что сезон удалось доиграть, пусть и не так, как всем хотелось. 15 мая надо заканчивать следующий сезон — сдвигать некуда, в отличие от Европы, где могут играть зимой. У нас первая группа выходит с выходных 30 июля, вторая — 31-го. И с 1-го числа после обследования начинаем и готовимся. 

Задачи на следующий сезон? Отталкиваемся всегда от игроков. Как получится усилиться, от этого и будем отталкиваться. Посмотрим на приобретения, тогда можно будет говорить и об изменении игры, других схемах.
 

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ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 10:49
15 республик бывшего СССР – кто сейчас там самый титулованный? Сегодня расскажу о самых титулованных клубах в каждой из 15 бывших республик СССР. Пристегнитесь, улыбнитесь, не отвлекайтесь :) "Нефтчи" Азербайджан выиграл 8 чемпионатов. Из них три подряд. Клуб ещё выходил в финал кубка Интертото и стал одним из 22-х финалистов. Как буря небо мглою кроет, так и армянский "Пюник" 14 раз накрыл чемпионат свой страны из 27-ти возможных. Всего у него 31 трофей. БАТЭ – является лучшим клубом Беларуси. У команды 25 достижений за годы независимости. В Грузии с солидным отрывом лидирует тбилисское «Динамо». Команда одержала 17 побед в чемпионате. Хотя официальный сайт ещё не обновил информацию, там до сих пор значатся 15 побед. В Казахстане лучшим по трофеям является клуб "Астана" (14). Немного отстал "Кайрат", у которого на одно достижение меньше. Самым титулованным клубом Кыргызстана является «Дордой» из Бишкека (27 наград). Среди них 2 кубка Президента АФК (это аналог еврокубков). В Латвии больше всего наград у "Сконто" из Риги. К сожалению, этот клуб с 2016 года прекратил своё существование. В Литве самым титулованным считается Жальгирис. В общей сложности у него 26 плюшек. Самый титулованный клуб Таджикистана – "ИстиклОл" (31 титул). "Пахтакор" побеждал в кубке страны, в чемпионате, в кубке лиги, однако ни разу ещё не брал суперкубок. в чемпионате Молдовы нет равный "Шерифу" из Тирасполя. С 2001 года клуб является бессменным чемпионом. В Туркменистане "Алтын Асыр" из Ашхабада выиграл 6 чемпионатов. Такой прогресс достигнут благодаря тому, что его главный оппонент «Копетдаг» был закрыт, но сейчас возрожден вновь. "Флора" из Таллина имеет 29 разных достижений. Лучший в Эстонии. На Украине – У "Динамо" - 35 трофеев + 3 еврокубковых трофея времён СССР. Самый титулованный в России - ЦСКА - 21 трофей. На второе место вышел Зенит Третье место "Спартак" 15 трофеев и четвертое "Локомотив" 14 трофеев. Догоняйте лазурные.
blitz
blitz
вчера в 10:42
Вам можно вообще не готовиться, судьи за вас и так все сделают.
Вова Туземец
Вова Туземец
вчера в 10:27
Зенит и Лига Чемпионов слова синонимы. Такие же как Спартак и Кубок Соли. ))))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 10:24
Отличный сезон, победили с огромным отрывом, соперников, способных навязать борьбу, не было.
Lukajs
Lukajs
вчера в 10:12
В ЛЧ ныть про судейство никто не будет, кто ноет, тот там не участвует.
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 09:47
Зенит - ЛЧ
Локомотив - ЛЧ
Краснодар - ЛЧ
ЦСКА - ЛЕ
Ростов - ЛЕ
Динамо - ЛЕ
Спартак - Москва
zeni
zeni
вчера в 09:44
Удачи парням..немного отдохнуть и ..вперед за НОВЫМИ трофеями!!
Bikcon
Bikcon ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 09:19
    swift stream
    swift stream ответ VAN ARM (раскрыть)
    вчера в 09:17
    Жизнь это и показала, все чемпионства, купленные Стельмахом в нулевые, легли проклятием на сегодняшний цска.
    VAN ARM
    VAN ARM ответ blasgovest (раскрыть)
    вчера в 09:14
      blasgovest
      blasgovest ответ VAN ARM (раскрыть)
      вчера в 09:10
      Вам ЛЧ не грозит и, наверное, надолго с такой игрой.
      Don trambon
      Don trambon
      вчера в 09:03
      Ручные судьишки то же рядом будут бегать или будут отрабатывать новые установки?
      Бубнин
      Бубнин
      вчера в 09:01
      Смысла в подготовке нет. Дзюбе продолжать отрабатывать пенальти. Остальные пусть отдыхают!
      VAN ARM
      VAN ARM ответ Bikcon (раскрыть)
      вчера в 08:41
      в лч с такой игрой это будет проблемно))))
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 08:40
      так твои к этому времени ещё не протрезвеют))))
      ДСА
      ДСА
      вчера в 08:39
      В общем отпуска не будет.
      beefs
      beefs
      вчера в 08:38
      этот год без каникул...
      STVA 1
      STVA 1 ответ Смольчик (раскрыть)
      вчера в 08:26
      А разве это хорошо что соперников нет?
      drug01
      drug01
      вчера в 08:22
      Так продолжать играть
      Bikcon
      Bikcon
      вчера в 08:13
      Удачи в ЛЧ, чемпионате и Кубке страны!
      Литейный 4
      Литейный 4
      вчера в 08:09
      Вперёд Зенит к новым трофеям. Даёшь 3 подряд чемпионство! Гыгыгы
      Romkurch
      Romkurch
      вчера в 08:09
      Зениту только удачи в новом сезоне!
      Смольчик
      Смольчик
      вчера в 08:06
      Удачи Зениту и стать чемпионами третий раз подряд, соперников все равно нет.
      Вова Туземец
      Вова Туземец
      вчера в 08:05
      Правильно. Нечего расслабляться.
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