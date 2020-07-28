Слуцкий: «У меня не тот уровень, чтобы меня хотели хорошие клубы из Европы»

Главный тренер «Рубина» ответил на вопрос о том, есть ли у него чувство недосказанности от работы за рубежом. Российский специалист поработал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».

Я безумно счастлив, что у меня был такой период в карьере. И английский опыт, и голландский. Вот правда — безумно счастлив! Всем рекомендую посмотреть сериал Sunderland ‘Till I die. Две части. Там настолько живо и правдиво показано, что происходит внутри клуба! Я сидел с полотенцем. Но сегодня я понимаю, что те предложения из-за рубежа, которые теоретически могут мне поступить, не совсем соответствуют моим… да не то чтобы амбициям, а внутреннему состоянию. Какому-то желанию. Я просто попробовал. Понял — это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами.

Необходимо быть максимально эффективным и полезным на том месте, где ты сейчас работаешь. Я не отношусь к той категории людей, которые говорят: «Ну, вот там-то да. А у нас…» И здесь, и в Европе есть свои плюсы. Но тренер без сумасшедшей внутренней энергетики и глубочайшей вовлечённости в профессию работать не может. И тут не важно, кого ты тренируешь — коллектив любительской лиги или «Барселону».