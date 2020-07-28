ГлавнаяНовости

Слуцкий: «У меня не тот уровень, чтобы меня хотели хорошие клубы из Европы»

сегодня, 03:57

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, есть ли у него чувство недосказанности от работы за рубежом. Российский специалист поработал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».

Я безумно счастлив, что у меня был такой период в карьере. И английский опыт, и голландский. Вот правда — безумно счастлив! Всем рекомендую посмотреть сериал Sunderland ‘Till I die. Две части. Там настолько живо и правдиво показано, что происходит внутри клуба! Я сидел с полотенцем. Но сегодня я понимаю, что те предложения из-за рубежа, которые теоретически могут мне поступить, не совсем соответствуют моим… да не то чтобы амбициям, а внутреннему состоянию. Какому-то желанию. Я просто попробовал. Понял — это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами.

Необходимо быть максимально эффективным и полезным на том месте, где ты сейчас работаешь. Я не отношусь к той категории людей, которые говорят: «Ну, вот там-то да. А у нас…» И здесь, и в Европе есть свои плюсы. Но тренер без сумасшедшей внутренней энергетики и глубочайшей вовлечённости в профессию работать не может. И тут не важно, кого ты тренируешь — коллектив любительской лиги или «Барселону».

Повлиял ли бы на мои перспективы паспорт ЕС? Нет. Опыт ЕС повлиял бы. Приведу вам простой пример. Когда «Уотфорд» назначал Хави Грасию, он не рассматривал его неудачный период работы в России. Потому что для них мы, к сожалению, находимся чуть-чуть в стороне. Когда Спаллетти возвращался в Италию, там тоже не смотрели на его сверхположительный опыт в РПЛ. Они не понимают систему нашего устройства, поэтому просто не оценивают. Я общался и с Хиддинком, и с Адвокатом. Оба признавали: «Как тяжело работать в России, какая тяжёлая лига, столько сложностей». Да, несправедливо, что нас так оценивают в Европе. Но это факт.

Ранее Слуцкий рассказал о том, с какими проблемами ему пришлось столкнуться в «Халле» и «Витессе».

Все новости
Экс-игрок «Уфы»: «Урунов – настоящая машина»
Сегодня, 20:32 Комментарии11
Шох: «РПЛ — большое событие для Волгограда»
Сегодня, 20:23 Комментарии12
Медведев — о календаре РПЛ: «В каких-то месяцах он мог бы быть и получше»
Сегодня, 19:47 Комментарии11
Канчельскис: «Урунову нужно подучить русский язык»
Сегодня, 18:51 Комментарии12
Шалимов: «У „Ахмата“ амбициозное руководство»
Сегодня, 18:27 Комментарии12
Рикарду Алвеш: «Хотел бы продолжить играть в РПЛ»
Сегодня, 15:24 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:17
Занижает себя лёньчик, занижает. ))
pomor 445
pomor 445
сегодня в 11:02
Поскромнел космонавт.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:56
Умом Россию не понять. Её вообще не понять, а сейчас тем более.
mensk
mensk
сегодня в 09:25
Какая самокритика...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:02
Ниже среднего - это у Семака, причем даже ниже Слуцкого. Все ваши достижения - это старания ПРОМГАЗА , все подмяли под себя и РПЛ , и РФС, и судей, и ВАР.
Yurza
Yurza
сегодня в 08:23
Да и не очень хорошие не берут.
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 08:10
Есть время и возможность, надо идти вперед не оглядываясь назад. Определенный опыт уже есть.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:04
так сотвори чудо и лети))))
ekliziast
ekliziast
сегодня в 08:01
Нашим надо думать о Киргизии, туркмении , Азербайджане , а не о Европе.Европе даже такие монстры как Лобановский не нужны были , что говорить о нынешних.
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:54
Сейчас очередь зенита. Семак так-то вообще ноль
Вася Васин 6
Вася Васин 6
сегодня в 07:53
Даже плохие уже не хотят.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 07:31
Самокритично Лёня. Гыгыгы
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:19
Ну хоть кто-то признал, что он и такие же российские "специ", как Лёня, так же как и наши деревянные пешеходы - это на 95% не уровень даже середняков из Европы. Спасибо за правду!
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:03
Кому как не вам знать эту кухню.
For56tas
For56tas
сегодня в 06:55
Правду сказал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:54
У него уровень ниже среднего. Тогда гинер хорошо сотрудничал с судьями, вот и были результаты...
-Ко Чегара-
-Ко Чегара-
сегодня в 06:36
Не,Лёня,все не так.
Просто в хороших европейских клубах дорогие скамейки,на тебя не напасешся.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 05:55
Условный Бетис предложит лучше контракт - улетит, только пятки будут сверкать. Деньги!!! А то какая то внутренняя энергетика, глубочайшая вовлеченность, не важно кого тренируешь, любители или барселона, бла бла бла.
Деньги основополагающая!!!
Нет ,я не против Слуцкого, но когда игроки либо тренера начинают говорить о патриотизме, альтруизме, о других измах, о футбольном русском духе, как все вокруг родное и привычное, НЕ ВЕРЮ
beefs
beefs
сегодня в 05:49
Похвально, что оценивает свой уровень...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:40
Учиться, учиться и ещё раз учиться.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:24
Ёмкий и скромный ответ.
Foxes
Foxes
сегодня в 04:13
Ну хоть правду сказал.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:12
Да уровень низковат
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100