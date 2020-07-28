Слуцкий: «У меня не тот уровень, чтобы меня хотели хорошие клубы из Европы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, есть ли у него чувство недосказанности от работы за рубежом. Российский специалист поработал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».
Я безумно счастлив, что у меня был такой период в карьере. И английский опыт, и голландский. Вот правда — безумно счастлив! Всем рекомендую посмотреть сериал Sunderland ‘Till I die. Две части. Там настолько живо и правдиво показано, что происходит внутри клуба! Я сидел с полотенцем. Но сегодня я понимаю, что те предложения из-за рубежа, которые теоретически могут мне поступить, не совсем соответствуют моим… да не то чтобы амбициям, а внутреннему состоянию. Какому-то желанию. Я просто попробовал. Понял — это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами.
Необходимо быть максимально эффективным и полезным на том месте, где ты сейчас работаешь. Я не отношусь к той категории людей, которые говорят: «Ну, вот там-то да. А у нас…» И здесь, и в Европе есть свои плюсы. Но тренер без сумасшедшей внутренней энергетики и глубочайшей вовлечённости в профессию работать не может. И тут не важно, кого ты тренируешь — коллектив любительской лиги или «Барселону».
Повлиял ли бы на мои перспективы паспорт ЕС? Нет. Опыт ЕС повлиял бы. Приведу вам простой пример. Когда «Уотфорд» назначал Хави Грасию, он не рассматривал его неудачный период работы в России. Потому что для них мы, к сожалению, находимся чуть-чуть в стороне. Когда Спаллетти возвращался в Италию, там тоже не смотрели на его сверхположительный опыт в РПЛ. Они не понимают систему нашего устройства, поэтому просто не оценивают. Я общался и с Хиддинком, и с Адвокатом. Оба признавали: «Как тяжело работать в России, какая тяжёлая лига, столько сложностей». Да, несправедливо, что нас так оценивают в Европе. Но это факт.
Ранее Слуцкий рассказал о том, с какими проблемами ему пришлось столкнуться в «Халле» и «Витессе».
Просто в хороших европейских клубах дорогие скамейки,на тебя не напасешся.
Просто в хороших европейских клубах дорогие скамейки,на тебя не напасешся.
Деньги основополагающая!!!
Нет ,я не против Слуцкого, но когда игроки либо тренера начинают говорить о патриотизме, альтруизме, о других измах, о футбольном русском духе, как все вокруг родное и привычное, НЕ ВЕРЮ
Деньги основополагающая!!!
Нет ,я не против Слуцкого, но когда игроки либо тренера начинают говорить о патриотизме, альтруизме, о других измах, о футбольном русском духе, как все вокруг родное и привычное, НЕ ВЕРЮ