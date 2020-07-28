Слуцкий: «Мы продолжаем надеяться, что Игнатьев оправдает авансы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал голевую засуху нападающего казанской команды Ивана Игнатьева.
— В конце декабря 2019 года «Рубин» подписал Ивана Игнатьева, заплатив солидные отступные «Краснодару». Явно ожидали от него большего, чем один забитый мяч в 11 играх?
— Когда он не забил в одной из начальных игр, я вспомнил момент, когда у Дмитрия Кириченко было 99 мячей, но он не мог забить на протяжении нескольких матчей подряд и сказал мне: «Такое чувство, что мне надо забить первый гол в карьере, а не сотый. Кажется, что сотого мяча никогда в моей жизни не случится». Буквально через тур он забил в Ярославле. Это был опытный зрелый мастер, а мы говорим о молодом нападающем, у которого нет такого бэкграунда, сверхуверенности и инстинкта убийцы. Как говорил герой фильма «Не может быть!»: «Мы завсегда на улице встречались, могу и растеряться!» Игнатьев имел такое же право. К счастью, это не стало фатальным для команды, и мы решили все свои вопросы — сохранили место в РПЛ. Его качества никуда не пропали. Мы все продолжаем надеяться, что Иван оправдает авансы и станет одним из ярчайших игроков нашей лиги.