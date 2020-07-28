Слуцкий: «Мы продолжаем надеяться, что Игнатьев оправдает авансы»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал голевую засуху нападающего казанской команды .

— В конце декабря 2019 года «Рубин» подписал Ивана Игнатьева, заплатив солидные отступные «Краснодару». Явно ожидали от него большего, чем один забитый мяч в 11 играх?