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Слуцкий: «Мы продолжаем надеяться, что Игнатьев оправдает авансы»

сегодня, 04:58

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал голевую засуху нападающего казанской команды Ивана Игнатьева.

— В конце декабря 2019 года «Рубин» подписал Ивана Игнатьева, заплатив солидные отступные «Краснодару». Явно ожидали от него большего, чем один забитый мяч в 11 играх?

— Когда он не забил в одной из начальных игр, я вспомнил момент, когда у Дмитрия Кириченко было 99 мячей, но он не мог забить на протяжении нескольких матчей подряд и сказал мне: «Такое чувство, что мне надо забить первый гол в карьере, а не сотый. Кажется, что сотого мяча никогда в моей жизни не случится». Буквально через тур он забил в Ярославле. Это был опытный зрелый мастер, а мы говорим о молодом нападающем, у которого нет такого бэкграунда, сверхуверенности и инстинкта убийцы. Как говорил герой фильма «Не может быть!»: «Мы завсегда на улице встречались, могу и растеряться!» Игнатьев имел такое же право. К счастью, это не стало фатальным для команды, и мы решили все свои вопросы — сохранили место в РПЛ. Его качества никуда не пропали. Мы все продолжаем надеяться, что Иван оправдает авансы и станет одним из ярчайших игроков нашей лиги.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 10:48
В Краснодаре тоже люди сидят не с улицы.
112910415
112910415
сегодня в 09:28
если есть терпение, надежда может жить вечно !
Glyba
Glyba
сегодня в 08:17
Хорошего игрока просто так в другую команду не отдадаут, будет водить за нос до пенсии.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:02
нужно время и терпение)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:50
Не дождётся Лёня от него ничегошеньки! Молодой, а все мысли только о деньгах. Его просто так Галицкий бы не продал, просто он понял, что толку от Игната не будет, одни проблемы и напрасные ожидания. К сожалению для Рубина наивный Лёня ещё на что-то надеется. А чего удивляться, ведь по его мнению давно закончивший с футболом Тарасов, тоже ещё на многое способен. Короче, понабрал Лёня в Казань сброд рвачей и бездарей, пусть сам и расхлёбывает.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:45
Вовремя Краснодар его продал.
МиХаХа
МиХаХа
сегодня в 07:38
Игнатьев игрок не о чём.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:36
Не адаптировался.
handreb
handreb
сегодня в 07:03
Пока ничего не оправдывает и не собирается.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 05:54
Поживём увидим
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:22
Должен заиграть!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:13
В другой команде забивать тяжелее.
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