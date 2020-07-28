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Селюк о переходе Ловрена: «РПЛ рассматривают как завершение карьеры. Жаль»

сегодня, 05:23

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своём «твиттере» прокомментировал трансфер защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит». 

Селюк обратил внимание на слова наставника «красных» Юргена Клоппа. Комментируя переход, главный тренер мерсисайдцев, в частности, сказал следующее:

«Будет интересно следить за Ловреном в „Зените“ Санкт-Петербург. Если я правильно произнёс название команды».

Клопп не зря сделал поправку о том, правильно ли он выговорил название клуба. Это говорит о том, что чемпионат России рассматривается как «пойти заканчивать карьеру». Жаль.

А Салах вообще отправил Ловрена в Россию хорошо проводить время с семьёй, а не выигрывать трофеи.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:35
это давно не секрет, что к нам едут побольше заработать кто не находит себя в европе и "пенсионеры", завершить карьеру плюс срубить в лёгкую побольше деньжат
blitz
blitz
сегодня в 11:31, ред.
Клопп не зря сделал поправку о том, правильно ли он выговорил название клуба. Очередное доказательство того, что в Европе даже не знают, что такое Зенит и как его правильно произносить. Клуб без истории никому не интересен.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:43
Жирков заиграл и неплохо. А почему бы Ловрену не заиграть, (если не расслабится).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:35
В виду отсутствия у Селюка игроков годных даже для РПЛ - нам только и остаётся как читать его "критические" комменты )))
swift stream
swift stream
сегодня в 08:07
В чемпионатах не РПЛ такие торговцы неграми давно на коленях стоят.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:06
а возможно вторая молодость))) ни кто не знает)) удачи ему пусть радует игрой а не скандалами))
Abverin
Abverin
сегодня в 08:05, ред.
Всем бы такое завершение карьеры. Это не зулусов некачественных в цска впаривать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:48
Похоже в Зените платят не хуже чем в Ливерпуле.
Вова Туземец
Вова Туземец
сегодня в 07:36
Это правда. Наша лига слабенькая, а зарплаты огромные.
nubom
nubom
сегодня в 07:27
Я согласен с Селюком. Другое дело, что уровень пенсионера значительно выше уровня наших защитников, благодаря чему Ловрен будет на плаву. Дмитрия можно понять: при обмене Ивановича на Ловрена халява проплыла мимо и осела в чужих карманах.
112910415
112910415
сегодня в 07:19
реальность объективно существует ... остальное - эмоции
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:15
Зачем держать игрока на лавке когда есть такая команда как Зенит.
Любовь Валерьевна
Любовь Валерьевна
сегодня в 07:14
Ну а что ждёт ловрена в зените? Липовое чемпион то с отрывом в 50 очков и абсолютный обсэр в лч с 4 местом и похвалой, по типу "с лейпцигом бились почти на равных, немного не хватило"
Abverin
Abverin
сегодня в 06:58
Селюку впарить никого не удалось?
post-navigator
post-navigator
сегодня в 06:43
Очередной Пузатый Пацюк, понимающий в футболе примерно как крокодил в высокой кухне...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:21
Селюк сожалеет, что его негры нынче не в ходу.
ABir
ABir
сегодня в 05:47
К сожалению в большинстве случаев это именно так
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 05:35
Прошлый еврокубковый сезон наших команд тому подтверждение.
Не воспринимают наши команды всерьез((
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 05:25
Так оно и есть
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