Селюк о переходе Ловрена: «РПЛ рассматривают как завершение карьеры. Жаль»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своём «твиттере» прокомментировал трансфер защитника из «Ливерпуля» в «Зенит».

Селюк обратил внимание на слова наставника «красных» . Комментируя переход, главный тренер мерсисайдцев, в частности, сказал следующее:

«Будет интересно следить за Ловреном в „Зените“ Санкт-Петербург. Если я правильно произнёс название команды».

Клопп не зря сделал поправку о том, правильно ли он выговорил название клуба. Это говорит о том, что чемпионат России рассматривается как «пойти заканчивать карьеру». Жаль.

А Салах вообще отправил Ловрена в Россию хорошо проводить время с семьёй, а не выигрывать трофеи.