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Слуцкий рассказал о стратегическом плане «Рубина»

сегодня, 05:46

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, какую задачу поставил перед собой казанский клуб.

Был ли разговор о задачах на следующий сезон? Мне очень нравится, что «Рубином» руководит Рустем Сайманов. Все стратегические вещи обсуждаем с ним. Сейчас несколько шире думаем, не о конкретной задаче — например, быть в пятёрке, в шестёрке, в еврокубках, не вылететь… Наша основная задача — сделать свою команду, без арендованных игроков, без футболистов, у которых массово заканчиваются контракты. Чтобы было ощущение не съёмной квартиры, а основательного жилья. Поэтому и фундамент под это жильё тоже должен быть основательным. У нас есть чёткий план, как мы действуем, что делаем, как стабилизируем состав. Есть план и на короткий срок, и что делать дальше — каким образом будем пытаться сделать команду добротного среднего уровня, претендующую на более высокие позиции. Понимание есть, план есть, он воплощается согласно всем нашим договорённостям.

Если говорить про конкретную задачу, то, наверное, не смогу её сформулировать. Если получится, почему бы не побороться за еврокубки? Пока, как мне кажется, мы по составу уступаем ведущим командам нашей страны. Если что-то не станет получаться, будем реализовывать такие задачи и цели, чтобы если не в нынешнем сезоне, то через сезон как минимум уже реально быть определённой силой в российском футболе.

Напомним, недавно состав «Рубина» пополнил экс-нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович.

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Все комментарии
mars6791
mars6791
сегодня в 12:19
Пока все правильно. Надо строить фундамент , хватить временщиков.
112910415
112910415
сегодня в 11:58
внятно, но несколько вяло
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:51
Рубин очень прибавил в концовке. Думаю, команда продолжит в том же духе.
Удачи ЛВС!!!
Valeleo
Valeleo
сегодня в 08:13
О пердиве нельзя забывать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:01
это он зря)))))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:54
пельмень - знает о чём бубнить (главное побольше смятаны ...)
Вася Васин 6
Вася Васин 6
сегодня в 07:50, ред.
Какие бы планы ни были, а получится как с цска, халлом и витессом)
Lao-Dzi
Lao-Dzi
сегодня в 07:37
Главное, иметь план, а там как получится.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
сегодня в 07:35
Главное в пердив не свалится
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:30
Планы грандиозные, удачи Викторовичу.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:05
Успехов вам как в цска
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:46
Главный план - это отсутствие плана.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 06:22
Я думал, что Слуцкий более амбициозный тренер. Татарстан не бедный регион, сиди крути на бабки.
А то когда реально станут определенной силой в российском футболе, Россия в европейских турнирах будет иметь только одно место в лиге европы, да и то через квалификацию.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:13
Всё ясно стратегическая задача не вылететь.
beefs
beefs
сегодня в 05:52
Будем надеяться, что у вас получится...
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