Слуцкий рассказал о стратегическом плане «Рубина»

Главный тренер «Рубина» рассказал о том, какую задачу поставил перед собой казанский клуб.

Был ли разговор о задачах на следующий сезон? Мне очень нравится, что «Рубином» руководит Рустем Сайманов. Все стратегические вещи обсуждаем с ним. Сейчас несколько шире думаем, не о конкретной задаче — например, быть в пятёрке, в шестёрке, в еврокубках, не вылететь… Наша основная задача — сделать свою команду, без арендованных игроков, без футболистов, у которых массово заканчиваются контракты. Чтобы было ощущение не съёмной квартиры, а основательного жилья. Поэтому и фундамент под это жильё тоже должен быть основательным. У нас есть чёткий план, как мы действуем, что делаем, как стабилизируем состав. Есть план и на короткий срок, и что делать дальше — каким образом будем пытаться сделать команду добротного среднего уровня, претендующую на более высокие позиции. Понимание есть, план есть, он воплощается согласно всем нашим договорённостям.

Если говорить про конкретную задачу, то, наверное, не смогу её сформулировать. Если получится, почему бы не побороться за еврокубки? Пока, как мне кажется, мы по составу уступаем ведущим командам нашей страны. Если что-то не станет получаться, будем реализовывать такие задачи и цели, чтобы если не в нынешнем сезоне, то через сезон как минимум уже реально быть определённой силой в российском футболе.