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Стали известны детали переговоров по трансферу Карраскаля в ЦСКА

сегодня, 11:43

Стали известны детали переговоров о трансфере полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля в ЦСКА.

Об этом сообщил близкий к ходу сделки источник.

8,5 млн евро, которые требуют «Ривер Плейт» за Карраскаля — это гигантские деньги в условиях сегодняшнего рынка. Предложенные «армейцами» условия близки к возможному максимуму.

ЦСКА не участвует в торгах, предлагает своё видение и договаривается. Встретив большие расхождение в оценке игрока, уходит.

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CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 20:09, ред.
мне больше нравилось когда ЦСКА объявлял о трансфере уже с фото футболиста с подписанным контрактом. А теперь, подпишут, не подпишут сиди мучайся. Даже по Гаячу пока 100500 % не уверен, конракта нет и он может свалить в любую минуту...

Это типо смотрите мы готовимся дать бой Зениту)))?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:52
Я правильно тебя понял, что , следуя примеру Газпром, торговаться вообще не надо. Карман и мешок дна не имеют, какой смысл в торговле , когда основной принцип покупок за бюджетные деньги 30% от суммы - это откат, никто не отменял. Газпром и не торгуется.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:38
В пролёте ! Спонсор АЭРОФЛОТ работает не покладая рук ! 😄😄😄
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:29
шнобель рассказал что ли))))))))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:56, ред.
На фоне уже озвученных в местных СМИ цифр по контракту Адольфо Гайча, ребята из Ривер Плейт как минимум хотят отжать максимум за Хорхе Карраскаля. Как сообщалось ранее, было отвергнуто первоначальное предложение ЦСКА в 6 млн. и якобы ещё одно улучшенное, цифры в источниках разнятся от 7 до 7,5 млн. и 8 млн. евро. Появилась информация о якобы встречном предложении от Ривера армейцам, общая сумма 8,5 млн. За 90% на игрока из них 2,5 должно уйти Карпатам в счёт долга за Карраскаля, плюс % с последующей продажи.
В общем губу раскатали от всей широты аргентинской души.
Ждём продолжения сериала....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:49
С лучшим менеджером страны торговаться бесполезно. При продаже он не уступит и рубля, а при покупке вообще монстр! Может купить 70% игрока, может пообещать бонусы с перепродажи (когда она еще будет). Так что Риверу не повезло с покупателем, этот сам разведет кого хочешь...
oFANATo
oFANATo ответ handreb (раскрыть)
сегодня в 12:43, ред.
Обычно весь контрафакт впаривают бомжам.)))
handreb
handreb
сегодня в 12:16
Впаривают коням весь контрафакт за бешеные деньги.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:08
Правильная тактика Гинера а главное приносит плоды.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 12:03
Абсолютно правильный подход. Зачем нас должны волновать финансовые проблемы Ривера? ЦСКА предлагает даже немного больше, чем нужно и это их не устраивает. Пусть сидит в Аргентине.
МиХаХа
МиХаХа
сегодня в 12:02
Это кто такой?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:49
Ривер задолжал Карпатам и Порту, потому и заломил цену. Игрока в любом случае продадут, так как Карпаты уже подали иск в ФИФА. А вот куда продадут - это пока неизвестно.
Будем надеяться что армейцы сумеют договориться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:48
Тодько деньги, че
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