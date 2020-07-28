Стали известны детали переговоров по трансферу Карраскаля в ЦСКА

Стали известны детали переговоров о трансфере полузащитника «Ривер Плейта» в ЦСКА .

Об этом сообщил близкий к ходу сделки источник.

8,5 млн евро, которые требуют «Ривер Плейт» за Карраскаля — это гигантские деньги в условиях сегодняшнего рынка. Предложенные «армейцами» условия близки к возможному максимуму.