Стали известны детали переговоров по трансферу Карраскаля в ЦСКА

Стали известны детали переговоров о трансфере полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля в ЦСКА.
Об этом сообщил близкий к ходу сделки источник.
8,5 млн евро, которые требуют «Ривер Плейт» за Карраскаля — это гигантские деньги в условиях сегодняшнего рынка. Предложенные «армейцами» условия близки к возможному максимуму.
ЦСКА не участвует в торгах, предлагает своё видение и договаривается. Встретив большие расхождение в оценке игрока, уходит.
Это типо смотрите мы готовимся дать бой Зениту)))?
Это типо смотрите мы готовимся дать бой Зениту)))?
В общем губу раскатали от всей широты аргентинской души.
Ждём продолжения сериала....
В общем губу раскатали от всей широты аргентинской души.
Ждём продолжения сериала....
Будем надеяться что армейцы сумеют договориться.
Будем надеяться что армейцы сумеют договориться.