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Скаут: «РПЛ для Лаксальта — путь в один конец»

вчера, 13:52

Итальянский скаут Алекс Великих прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Милана» Диего Лаксальта в «Локомотив».

Считаю, что в чемпионате России он может сыграть хорошо. Футболисты с такими характеристиками в РПЛ проявляют себя неплохо: потому что бегут, дают объем, создают движение. Но РПЛ — для него путь в один конец. Дальше может быть только Турция или что-то подобное.

Он может дать «Локо» что-то полезное в ЛЧ: какой-то опыт игры на международном уровне, например. Всё-таки сборник. Но сказать, что благодаря ему «Локомотив» сделает прыжок вперед в ЛЧ, не могу.

Лаксальт — дружелюбный игрок, открытый. Позитивно высказывается относительно переезда в разные страны и клубы. Неконфликтный, адаптирующийся. Из негатива нечего выделять. Лаксальт — боевитый футболист, если его начать прессовать, то он не опустит голову. Будет отвечать.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 20:23
Хорошенький имидж у нашего чемпионата.
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:53
все верно... это путь в один конец, за баблом.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 15:35
Какой-то мутный скаут,одна вода,а по делу ноль.Почему путь в один конец он не написал или он такой авторитет,что на слово верить должны???!Все остальное вообще какой-то пьяный бред.Вывод и без его слов очевиден,Лаксальт не уровень Локо,он его совсем не усилит т.к. не обладает соответствующими навыками.
Footbolista
Footbolista
вчера в 15:01
Последний путь...
Romkurch
Romkurch
вчера в 14:23
Дружелюбных игроков у нас много, хороших единицы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:12, ред.
Если никому не нужен в топ-5 то почему бы и не РПЛ.......??

Путь Витселя,Паредеса,Промеса и многих других говорит что РПЛ и Китай вовсе не преграда для возвращения в европы....

А если он сам играет абы как ....и цена после ЧМ упала более чем в 3 раза....это уже не проблемы Лиги....а игрока и агента....
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 14:11
Не факт, СериАл тоже не подарок
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:03
Не всем суждено из РПЛ попасть в Турцию или что то подобное, мы знаем тех, которые продолжили путь в топовых клубах Европы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:54
Кто его знает...
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