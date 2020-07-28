Скаут: «РПЛ для Лаксальта — путь в один конец»

Итальянский скаут Алекс Великих прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Милана» в «Локомотив».

Считаю, что в чемпионате России он может сыграть хорошо. Футболисты с такими характеристиками в РПЛ проявляют себя неплохо: потому что бегут, дают объем, создают движение. Но РПЛ — для него путь в один конец. Дальше может быть только Турция или что-то подобное.

Он может дать «Локо» что-то полезное в ЛЧ : какой-то опыт игры на международном уровне, например. Всё-таки сборник. Но сказать, что благодаря ему «Локомотив» сделает прыжок вперед в ЛЧ , не могу.

Лаксальт — дружелюбный игрок, открытый. Позитивно высказывается относительно переезда в разные страны и клубы. Неконфликтный, адаптирующийся. Из негатива нечего выделять. Лаксальт — боевитый футболист, если его начать прессовать, то он не опустит голову. Будет отвечать.