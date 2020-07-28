Скаут: «РПЛ для Лаксальта — путь в один конец»

Итальянский скаут Алекс Великих прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Милана» Диего Лаксальта в «Локомотив».
Считаю, что в чемпионате России он может сыграть хорошо. Футболисты с такими характеристиками в РПЛ проявляют себя неплохо: потому что бегут, дают объем, создают движение. Но РПЛ — для него путь в один конец. Дальше может быть только Турция или что-то подобное.
Он может дать «Локо» что-то полезное в ЛЧ: какой-то опыт игры на международном уровне, например. Всё-таки сборник. Но сказать, что благодаря ему «Локомотив» сделает прыжок вперед в ЛЧ, не могу.
Лаксальт — дружелюбный игрок, открытый. Позитивно высказывается относительно переезда в разные страны и клубы. Неконфликтный, адаптирующийся. Из негатива нечего выделять. Лаксальт — боевитый футболист, если его начать прессовать, то он не опустит голову. Будет отвечать.
Путь Витселя,Паредеса,Промеса и многих других говорит что РПЛ и Китай вовсе не преграда для возвращения в европы....
А если он сам играет абы как ....и цена после ЧМ упала более чем в 3 раза....это уже не проблемы Лиги....а игрока и агента....
Путь Витселя,Паредеса,Промеса и многих других говорит что РПЛ и Китай вовсе не преграда для возвращения в европы....
А если он сам играет абы как ....и цена после ЧМ упала более чем в 3 раза....это уже не проблемы Лиги....а игрока и агента....