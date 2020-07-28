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Агент Гаича: «28 или 29 июля мы планируем сдать тесты на COVID-19»

сегодня, 09:32

Агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича рассказал, как игрок проходит подготовку к поездке в Россию и подписанию контракта с ЦСКА.

Мы с нетерпением ждем поездки в Москву. У нас еще есть нерешенные дела между клубами и юристами, они вносят последние правки. 

Кроме того, нашу поездку в Москву затягивает и ситуация с пандемией коронавируса – передвижения, разрешения на въезд, карантин и так далее. 28 или 29 июля мы планируем сдать тесты на COVID-19. После этого ЦСКА и мы решим о дальнейшем плане действий.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:23
Удачно сдать тесты и в путь дорожку собираться.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:33
Хочется простой новости из нескольких слов: " Гайч прилетел в Москву и работает вместе с командой" . Всё! Хватит этих ежедневных отчетов о распорядке дня аргентинца!
Abverin
Abverin
сегодня в 10:08
Даже перейти в цска по нормальному не могут.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 09:54
Скорей всего тест будет положительный
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:53
Я уж грешным делом подумал что нынче не будет новостей от агента-биографа молодого аргентинца...

Радует что разрабатывается дальнейший "план действий"....
Главное чтоб Гаич не закончил карьеру по возрасту...до окончания всех согласований по сделке....
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 09:39
Теперь без этого коронабесия никуда
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:39
Ну похоже , что дело то решенное. Надо торопиться. Скоро новый сезон .
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:34
Тёмный лес какой то.
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