Агент Гаича: «28 или 29 июля мы планируем сдать тесты на COVID-19»

Агент нападающего «Сан-Лоренсо» рассказал, как игрок проходит подготовку к поездке в Россию и подписанию контракта с ЦСКА .

Мы с нетерпением ждем поездки в Москву. У нас еще есть нерешенные дела между клубами и юристами, они вносят последние правки.