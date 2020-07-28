Агент Гаича: «28 или 29 июля мы планируем сдать тесты на COVID-19»

Агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича рассказал, как игрок проходит подготовку к поездке в Россию и подписанию контракта с ЦСКА.
Мы с нетерпением ждем поездки в Москву. У нас еще есть нерешенные дела между клубами и юристами, они вносят последние правки.
Кроме того, нашу поездку в Москву затягивает и ситуация с пандемией коронавируса – передвижения, разрешения на въезд, карантин и так далее. 28 или 29 июля мы планируем сдать тесты на COVID-19. После этого ЦСКА и мы решим о дальнейшем плане действий.
Радует что разрабатывается дальнейший "план действий"....
Главное чтоб Гаич не закончил карьеру по возрасту...до окончания всех согласований по сделке....
Радует что разрабатывается дальнейший "план действий"....
Главное чтоб Гаич не закончил карьеру по возрасту...до окончания всех согласований по сделке....