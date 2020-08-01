ГлавнаяНовости

Азмун: «Это был непростой сезон для меня и для „Зенита“»

01 августа 2020, 19:42

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о завоевании награды одному из двух лучших бомбардиров сезона-2019/20 РПЛ.

Спасибо большое, мне очень приятно получить награду. Это был непростой сезон для меня и для всей команды.

То, что я стал лучшим бомбардиром, – заслуга всех моих партнеров. Именно наша общая работа позволила нам защитить титул и выиграть Кубок страны.

Расслабляться некогда. Мы постараемся в новом сезоне снова порадовать наших болельщиков.

Все новости
Солнечный Узбекистан в РПЛ. Настоящее, прошлое и будущее
06 августаАлександр Чистяков в блоге Футбольный СкаутКомментарии5
Филипп и Н’Жи вернулись в «Динамо» на пару дней позже остальных
04 августа Комментарии2
Конате: «„Химки“ показали качественное командное взаимодействие»
02 августа Комментарии5
Ловрен будет выступать в «Зените» под номером 6
02 августа ФотоКомментарии5
Ловрен прилетел в Санкт-Петербург
02 августа ФотоКомментарии16
Агент: «ЦСКА планирует объявить о трансфере Гаича 3 августа»
02 августа Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
02 августа в 09:43
Пусть не пи***! Обычный рядовой тасованный и забитый под неву сезон.
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:36
Порадовать в новом сезоне зависит не от вас а от вклада миллера.
Gahi
Gahi
02 августа в 03:00
Если будешь сам пробивать, а не Дзюбу искать то как минимум 20 забьёшь. Удачи
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 20:42
да если бы не тесная дружба с дзюбой было бы наверное совсем не легко и печально)))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
01 августа в 20:17
Азмун: Но я крепчал и крепчал. В полном соответствии с известной русской поговоркой
ДАША Д
ДАША Д
01 августа в 20:16
В конце расслабился, в зад - получил.
волгодон 2
волгодон 2 ответ sihafazatron (раскрыть)
01 августа в 19:53
палисандр мог отложить плодоножки
ничего не исключено
sihafazatron
sihafazatron ответ волгодон 2 (раскрыть)
01 августа в 19:49
Тогда уж точно на родине казнят... забеременеть от бомжа(((
112910415
112910415
01 августа в 19:47
Некоторые моменты были непривычны вначале ...
blitz
blitz
01 августа в 19:45
Непросто когда админресурс помогает?
волгодон 2
волгодон 2 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 августа в 19:45
Лишь бы не забеременел)
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 19:44
Этот будет еще сложнее , Дзюба не даст соврать.
Zenit_84
Zenit_84
01 августа в 19:44
Молодец! Много назабивал
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100