Азмун: «Это был непростой сезон для меня и для „Зенита“»

Нападающий «Зенита» поделился мнением о завоевании награды одному из двух лучших бомбардиров сезона-2019/20 РПЛ .

Спасибо большое, мне очень приятно получить награду. Это был непростой сезон для меня и для всей команды.

То, что я стал лучшим бомбардиром, – заслуга всех моих партнеров. Именно наша общая работа позволила нам защитить титул и выиграть Кубок страны.

Расслабляться некогда. Мы постараемся в новом сезоне снова порадовать наших болельщиков.