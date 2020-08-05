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«Ростов» снял пародию на сцену из фильма «Джентльмены»

сегодня, 09:22

«Ростов» снял пародию на сцену из фильма «Джентльмены» в рамках презентации новой формы.

Участие в ролике приняли главный тренер Валерий Карпин и игроки команды — Павел Мамаев, Хорен Байрамян, Ивелин Попов, Сергей Песьяков и Матиас Норманн.

«Наши парни ждали новую форму даже больше, чем болельщики! Презентация состоится совсем скоро, но кое-кто оставил „детей без присмотра“… И вот, что получилось», — говорится в описании видео на ютуб-канале «Ростова».

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Все комментарии
Альфи
Альфи
сегодня в 17:49
Дешевка какая то, впрочем, что с колхозников взять....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:15
Ничего близкого к дэентльменам удачи.
Indian
Indian
сегодня в 10:47
Чушь какая-то
номер 12
номер 12
сегодня в 10:45
Все бы ничего, но использовать мат все же не следовало
112910415
112910415
сегодня в 10:12
у парней хорошее настроение !
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:04
Круто получилось, молодцы!
Это вам не кукольный стыд от Почты.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:02
Неплохой фильм получился. Местами атмосферный. И музыка зачётная
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 09:57
Откуда такой пессимизм???
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:53
Карпин уйдет еще хуже, чем Юран.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:39
Из Карпина получился бы неплохой актер, а остальное так себе.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:32
Чем бы дитяти не тешились, лишь бы короной снова не заразились...
p22h854wpxe8
p22h854wpxe8
сегодня в 09:24
Лучше бы тренировались
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