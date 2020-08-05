«Ростов» снял пародию на сцену из фильма «Джентльмены» в рамках презентации новой формы.
Участие в ролике приняли главный тренер Валерий Карпин и игроки команды — Павел Мамаев, Хорен Байрамян, Ивелин Попов, Сергей Песьяков и Матиас Норманн.
«Наши парни ждали новую форму даже больше, чем болельщики! Презентация состоится совсем скоро, но кое-кто оставил „детей без присмотра“… И вот, что получилось», — говорится в описании видео на ютуб-канале «Ростова».
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Это вам не кукольный стыд от Почты.