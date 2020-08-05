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сегодня, 09:22

«Ростов» снял пародию на сцену из фильма «Джентльмены» в рамках презентации новой формы.

Участие в ролике приняли главный тренер и игроки команды — , , , Сергей Песьяков и Матиас Норманн.

«Наши парни ждали новую форму даже больше, чем болельщики! Презентация состоится совсем скоро, но кое-кто оставил „детей без присмотра“… И вот, что получилось», — говорится в описании видео на ютуб-канале «Ростова».