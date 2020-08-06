Клубы РПЛ проголосовали за изменение правил аренды игроков

Представители клубов РПЛ на общем собрании проголосовали за поправки в регламент. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ.
Клубы проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами.
Кроме того, клубы предложили ограничить количество футболистов, которые с 7 августа 2020 года могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона.
При этом на поле в составе одной команды могут выйти не более двух игроков, которые на правах аренды перешли из одного клуба РПЛ в другой с 1 июля 2020 года.
Эти предложения рассмотрит Бюро Исполкома РФС.
Ранее стало известно о внесении в регламент пункта, по которому на поле у одного клуба может быть одновременно не больше двух футболистов в возрасте 18 лет.
Срочно организовали голосование и подстраховались. И сразу забыты Сочи, Оренбурги и прочие формы +12 очков за сезон.
Срочно организовали голосование и подстраховались. И сразу забыты Сочи, Оренбурги и прочие формы +12 очков за сезон.
Быстро спартаку копыта подравняли.
Правило норм, но нужно ограничение по игрокам до 22 лет.
Хотя пусть клубы репу чешут и за бугор в аренду отправляют.
Быстро спартаку копыта подравняли.
Правило норм, но нужно ограничение по игрокам до 22 лет.
Хотя пусть клубы репу чешут и за бугор в аренду отправляют.