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Клубы РПЛ проголосовали за изменение правил аренды игроков

вчера, 21:35

Представители клубов РПЛ на общем собрании проголосовали за поправки в регламент. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ.

Клубы проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами.

Кроме того, клубы предложили ограничить количество футболистов, которые с 7 августа 2020 года могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона.

При этом на поле в составе одной команды могут выйти не более двух игроков, которые на правах аренды перешли из одного клуба РПЛ в другой с 1 июля 2020 года.

Эти предложения рассмотрит Бюро Исполкома РФС.

Ранее стало известно о внесении в регламент пункта, по которому на поле у одного клуба может быть одновременно не больше двух футболистов в возрасте 18 лет.

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Заполярный
Заполярный ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 01:11
Теперь по сочам не распихать, а в оренбург не пойдут.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:44
То есть спартак не может отправить в аренду в химки больше двух игроков?
ошалевший
ошалевший ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 23:40
любой закон можно обойти,а с учётом что в питере его придумывают,то и обход уже придуман,липовые трансферы или ещё чего
ошалевший
ошалевший ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 23:38
ну и куда цалаговы и полозы пойдут тогда?
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:36
динамо и спартак легко подарили нам 12 очков...
makkie
makkie
вчера в 23:10
Спартак еще ни одного игрока в Химки не отправил, еще ни разу с ними не сыграл - а у некоторых товарищей с берегов Невы возникли теории заговоров.
Срочно организовали голосование и подстраховались. И сразу забыты Сочи, Оренбурги и прочие формы +12 очков за сезон.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:38
Большинство клубов против того что бы зенит и спартак пользовались бесконтрольно своими фарм клубами. Только надо было это делать ещё раньше. Почему все молчали когда зенит пользовался неспортивными достижениями с помощью своих фарм клубов Сочи и Оренбург?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 22:29
Ухаххаа
Быстро спартаку копыта подравняли.
Правило норм, но нужно ограничение по игрокам до 22 лет.
Хотя пусть клубы репу чешут и за бугор в аренду отправляют.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:58
Ну наконец то , теперь Зенит пачками не будет поставлять игроков в Сочи !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:58
А вот это правильно. Надо подравнять возможности клубов.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:52
В зените и спартаке зачесали тыквы свои.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:49
Зачем так усложнять?
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:43
какая будет от Этого польза - время покажет...
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:42
Ну и куда теперь прикажите Зениту свой неликвид девать ?
shlomo
shlomo
вчера в 21:36
И это наверное правильно...
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