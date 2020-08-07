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На исполкоме РФС одобрили решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды

вчера, 17:49

Сегодня, 7 августа, на заседании исполкома РФС были утверждены изменения в регламенте Российской Премьер-Лиги.

Исполкомом были одобрены поправки, согласно которым в каждом матче чемпионата России в составе одной команды могут выйти на поле не более двух игроков, арендованных у одного клуба РПЛ. Также были одобрены поправки об ограничении числа футболистов, которые с 7 августа 2020 года могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона.

Большинство представителей клубов Российской Премьер-Лиги на общем собрании 6 августа проголосовали за две поправки в регламент. Сообщалось, что против поправок проголосовали пять клубов — «Спартак», «Зенит», «Сочи», «Уфа», «Химки».

На этом же заседании было принято решение утвердить изменение в положение о матче за Суперкубок России. Теперь командам разрешено провести пять замен в основное время, а также ещё одну замену в дополнительное время.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится сегодня в Москве, на стадионе «ВЭБ-Арена».

Также недавно в РФС отчитались о внедрении единой системы контроля за нагрузками игроков сборных.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 23:14
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 22:24
    Решение против малобюджетных команд. Решение обойдут продажей с правом обратного выкупа: оба по минимальной цене, или выкуп по существенно большей, если арендованный не будет играть против своей основной команды.
    kts
    kts
    вчера в 21:04
    На воре шапка горит
    kts
    kts
    вчера в 21:03
    Было бы глупо
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 20:45
    Ну кто против можно было и не писать - и так все догадались))
    vm777
    vm777 ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 20:04
    Как куда? По старой схеме - продадут в Сочи))Запретили же только аренду.
    ilhom0566
    ilhom0566 ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 20:02
    И я не удивлюсь, если для Зенита придумают что-нибудь новое. Эта схема уже отработала своё, давай следующую. Пока народ разберётся, и тоже начнет мошенничать, запретим снова.Так что не рыпайтесь, Зенит теперь чемпион на многие годы: не мытьём, так катанием.
    EAGinLE
    EAGinLE
    вчера в 19:54
    Арендодателям ЛИМИТ.
    Те кто арендует..... Свободу попугая.... :)
    ошалевший
    ошалевший
    вчера в 19:52
    было бы 6,если бы оренбург не вылетел
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 19:39
      RTS-25
      RTS-25
      вчера в 19:36
      - "«Спартак», «Зенит», «Сочи»,«Уфа», «Химки»."
      Зенит и Сочи один профсоюз
      Спартак и Химки ещё один профсоюз
      Уфа на подпевках. Итак, всё ясно. Переливать из одного в другой не получится.
      Армейская душа
      Армейская душа ответ d_fincher (раскрыть)
      вчера в 19:24, ред.
      Ну когда Зенит начал бороться с вами вашими методами - вы начали верещать о том, что вас судьи душат. Оказалось, что судьи могут судить в пользу одного клуба
      VV V
      VV V
      вчера в 19:18
      Верно всё....., а то Зенит за общие деньги страны скупает всех талантливых футболистов (своих то нет) РПЛ, чтобы пополняли Зенит и Зенит-2, Зенит-3 и Зенит-4 (Сочи).
      youtomee
      youtomee ответ ildar_3871 (раскрыть)
      вчера в 19:14
      продаст, а потом выкупит обратно, и получится все то же самое, только немного в другой обертке
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 19:04, ред.
      Когда Спартак начал бороться с Зенитом его же методами - РФС вдруг проснулся: оказывается - вы не поверите! - в лиге есть фарм-клубы! кто бы мог подумать...
      Давайте думать
      Давайте думать
      вчера в 18:50
      Голоса против... названия клубов УЛЫБНУЛО!!!
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 18:43
      Правильное решение!
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      вчера в 18:41
      Пусть за бугор по арендам распихивают теперь.
      Ну а так то быстро 🐷 по копытам надавали.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 18:34
      зенит успел....).
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      вчера в 18:31
      Ахахаха, Спартак, Химки, Зенит, Сочи и Уфа такая "а чё я здесь-то забыла?"
      Pashok00786
      Pashok00786
      вчера в 18:29
      все таки Галицикий продавил свою тему...красавчег
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 18:28
      Вот, все стало на свои места.
      У Зенита один фарм, у Спартака два.
      А если по теме, то тут нужны уточнения.
      Два арендованных игрока В ЗАЯВКЕ или НА ПОЛЕ?
      То есть выпустили в старте двоих игроков, а по заменам добавили еще двух арендованных вместо первых. Федуну, например, все нужно расписывать заранее, иначе он поймет как ему удобно.
      А тут не шутка- 4 игры...
      Армейская душа
      Армейская душа
      вчера в 18:25
      Это теперь Химки весь шлак хозяину вернёт?
      Армейская душа
      Армейская душа
      вчера в 18:25
      Федун и Миллер негодуют
      dino-hsv
      dino-hsv
      вчера в 18:24
      жалко только зенит уже год как миновал стадию аренд. они теперь типа "продают" неликвид в свой фарм. хорошо помогает при колосальных убытках проходить отчётность по фейр-плею :)
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 18:24
      Против Спартак, Зенит и Сочи ...
      Расформировать этих халявщиков, раз не хотят растить своих игроков !
      sten312
      sten312
      вчера в 18:18
        Адвокат 76
        Адвокат 76
        вчера в 18:13
        Список проголосовавших против не удивляет вообще.
        ДСА
        ДСА
        вчера в 18:09
        Скоро придумают продажу с обратным выкупом.
        Vadik
        Vadik
        вчера в 18:03
        Список голосовавших против не удивляет))))
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