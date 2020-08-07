На исполкоме РФС одобрили решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды

Сегодня, 7 августа, на заседании исполкома РФС были утверждены изменения в регламенте Российской Премьер-Лиги.
Исполкомом были одобрены поправки, согласно которым в каждом матче чемпионата России в составе одной команды могут выйти на поле не более двух игроков, арендованных у одного клуба РПЛ. Также были одобрены поправки об ограничении числа футболистов, которые с 7 августа 2020 года могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона.
Большинство представителей клубов Российской Премьер-Лиги на общем собрании 6 августа проголосовали за две поправки в регламент. Сообщалось, что против поправок проголосовали пять клубов — «Спартак», «Зенит», «Сочи», «Уфа», «Химки».
На этом же заседании было принято решение утвердить изменение в положение о матче за Суперкубок России. Теперь командам разрешено провести пять замен в основное время, а также ещё одну замену в дополнительное время.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится сегодня в Москве, на стадионе «ВЭБ-Арена».
Также недавно в РФС отчитались о внедрении единой системы контроля за нагрузками игроков сборных.
Те кто арендует..... Свободу попугая.... :)
Те кто арендует..... Свободу попугая.... :)
Зенит и Сочи один профсоюз
Спартак и Химки ещё один профсоюз
Уфа на подпевках. Итак, всё ясно. Переливать из одного в другой не получится.
Зенит и Сочи один профсоюз
Спартак и Химки ещё один профсоюз
Уфа на подпевках. Итак, всё ясно. Переливать из одного в другой не получится.
Ну а так то быстро 🐷 по копытам надавали.
Ну а так то быстро 🐷 по копытам надавали.
У Зенита один фарм, у Спартака два.
А если по теме, то тут нужны уточнения.
Два арендованных игрока В ЗАЯВКЕ или НА ПОЛЕ?
То есть выпустили в старте двоих игроков, а по заменам добавили еще двух арендованных вместо первых. Федуну, например, все нужно расписывать заранее, иначе он поймет как ему удобно.
А тут не шутка- 4 игры...
У Зенита один фарм, у Спартака два.
А если по теме, то тут нужны уточнения.
Два арендованных игрока В ЗАЯВКЕ или НА ПОЛЕ?
То есть выпустили в старте двоих игроков, а по заменам добавили еще двух арендованных вместо первых. Федуну, например, все нужно расписывать заранее, иначе он поймет как ему удобно.
А тут не шутка- 4 игры...
Расформировать этих халявщиков, раз не хотят растить своих игроков !
Расформировать этих халявщиков, раз не хотят растить своих игроков !