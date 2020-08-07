На исполкоме РФС одобрили решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды

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вчера, 17:49

Сегодня, 7 августа, на заседании исполкома РФС были утверждены изменения в регламенте Российской Премьер-Лиги.

Исполкомом были одобрены поправки, согласно которым в каждом матче чемпионата России в составе одной команды могут выйти на поле не более двух игроков, арендованных у одного клуба РПЛ . Также были одобрены поправки об ограничении числа футболистов, которые с 7 августа 2020 года могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона.

Большинство представителей клубов Российской Премьер-Лиги на общем собрании 6 августа проголосовали за две поправки в регламент. Сообщалось, что против поправок проголосовали пять клубов — «Спартак», «Зенит», «Сочи», «Уфа», «Химки».

На этом же заседании было принято решение утвердить изменение в положение о матче за Суперкубок России. Теперь командам разрешено провести пять замен в основное время, а также ещё одну замену в дополнительное время.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится сегодня в Москве, на стадионе « ВЭБ -Арена».