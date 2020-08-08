Бакайоко готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Милан»

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сегодня, 13:14

Полузащитник «Челси» хочет вернуться в «Милан».

Как сообщается, 25-летний хавбек готов пойти на сокращение заработной платы, чтобы вернуться в итальянский клуб.

В настоящее время Бакайоко зарабатывает 6 млн евро в год. Однако француз готов сократить свою зарплату вдвое, чтобы снова надеть футболку «россонери».

Напомним, что Бакайоко играл за «Милан» на правах аренды в сезоне 2018/2019. Тогда опорный полузащитник провёл 42 матча во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом. В прошлом сезоне Бакайоко был арендован ещё одним своим бывшим клубом — «Монако».