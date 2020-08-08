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Бакайоко готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Милан»

сегодня, 13:14

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко хочет вернуться в «Милан».

Как сообщается, 25-летний хавбек готов пойти на сокращение заработной платы, чтобы вернуться в итальянский клуб.

В настоящее время Бакайоко зарабатывает 6 млн евро в год. Однако француз готов сократить свою зарплату вдвое, чтобы снова надеть футболку «россонери».

Напомним, что Бакайоко играл за «Милан» на правах аренды в сезоне 2018/2019. Тогда опорный полузащитник провёл 42 матча во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом. В прошлом сезоне Бакайоко был арендован ещё одним своим бывшим клубом — «Монако».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 18:12
Молодец. 3 миллиона это адекватная зарплата. Да и в «Милане» он отлично себя показал, цементировал центр и 14-ую зону, если и так продолжит, то оборона усилится вдвое. Как раз нужен такой игрок, у которого есть мышцы и рост, а то миланские малыши не могут ничего сделать против условного Лукаку или Сапаты.
IcyPhoenix
IcyPhoenix
сегодня в 17:27
Милану сейчас и нужен такой игрок как Бакайоко. Хотя бы на замену Кессье/Беннасеру.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:15
Абсолютно верное объективное решение.
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