Мурзагулов: «„Уфа“ подпишет известных и перспективных игроков»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о поражении от «Краснодара» в 1-м туре РПЛ (0:3) и рассказал о трансферах клуба.

Команда не обескровлена, уход двух футболистов из 26 не мог сильно сказаться на рисунке игры. «Уфа» играла так, как и всегда. Просто надо играть футбол не 80 минут, а все 90. А у нас спортсмены 10 минут смотрели футбол, наслаждались игрой больших мастеров. Выключились почему-то. Тренерскому штабу предстоит поработать.

Сколько трансферов ждать? Четыре серьезных трансфера. Среди них есть известные и перспективные игроки.