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Мурзагулов: «„Уфа“ подпишет известных и перспективных игроков»

сегодня, 08:26
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о поражении от «Краснодара» в 1-м туре РПЛ (0:3) и рассказал о трансферах клуба.

Команда не обескровлена, уход двух футболистов из 26 не мог сильно сказаться на рисунке игры. «Уфа» играла так, как и всегда. Просто надо играть футбол не 80 минут, а все 90. А у нас спортсмены 10 минут смотрели футбол, наслаждались игрой больших мастеров. Выключились почему-то. Тренерскому штабу предстоит поработать.

Сколько трансферов ждать? Четыре серьезных трансфера. Среди них есть известные и перспективные игроки.

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DanjaG
DanjaG
сегодня в 09:24
Центр филиалу подкинет кого-нибудь.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:50
Уфе не нужно переживать, федун проплатит.
mat73
mat73
сегодня в 08:43
А для этого надо было сперва влететь дома в стартовом матче 0:3 ???
ОПС
ОПС
сегодня в 08:35
Не может быть! Или другой вариант - не верю!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:34
Если только пенсионеров с именем. смешно слышать такое.
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