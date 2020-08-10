Казарцев не захотел объяснять «Спартаку» свои решения в матче с «Сочи»

Заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Ходырев заявил, что арбитр Василий Казарцев не захотел объяснять свои решения в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским клубом и «Сочи» (2:2).

Казарцев не захотел объяснять своё решение. Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило, сказать не могу. У всей бригады было отвратительное настроение. А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза как бывшему арбитру.