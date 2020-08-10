Казарцев не захотел объяснять «Спартаку» свои решения в матче с «Сочи»

Заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Ходырев заявил, что арбитр Василий Казарцев не захотел объяснять свои решения в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским клубом и «Сочи» (2:2).
Казарцев не захотел объяснять своё решение. Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило, сказать не могу. У всей бригады было отвратительное настроение. А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза как бывшему арбитру.
По громкой связи перетёр и вынес решение.
Невооружённым глазом виден сговор.
Нашли кого тормозить,итак наши играют из рук вон плохо.
Нет,надо поизгаляться.Добить лежачего,унизить.
По громкой связи перетёр и вынес решение.
Невооружённым глазом виден сговор.
Нашли кого тормозить,итак наши играют из рук вон плохо.
Нет,надо поизгаляться.Добить лежачего,унизить.
Эти негодяи еще и гонорар поди получили, а может и повышение светит.
Так в открытую только подлецы действуют, с явным умыслом лишить команду очков.
Эти негодяи еще и гонорар поди получили, а может и повышение светит.
Так в открытую только подлецы действуют, с явным умыслом лишить команду очков.
Видать им не достались бабки от газпрома, всё на двоих попилили казарцев и еськов
Видать им не достались бабки от газпрома, всё на двоих попилили казарцев и еськов