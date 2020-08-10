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Казарцев не захотел объяснять «Спартаку» свои решения в матче с «Сочи»

сегодня, 11:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Ходырев заявил, что арбитр Василий Казарцев не захотел объяснять свои решения в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским клубом и «Сочи» (2:2).

Казарцев не захотел объяснять своё решение. Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило, сказать не могу. У всей бригады было отвратительное настроение. А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза как бывшему арбитру.

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ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 12:49
До сих пор понять не могу почему он не пошёл видео смотреть, что его остановило. Всего то надо было потерять пару минут пойти и посмотреть видео и не было бы не каких скандалов, а так он поставил крест на своей карьере.
Ravshan878
Ravshan878 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 12:43
Дашка 👏👏👍👍.)
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 12:42
Судьи хотели разбогатеть.Всех дормаедых отправить зиндан.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:37
Забанить этого судью до конца жизни!
Руслан Магамуров
Руслан Магамуров ответ n272nm (раскрыть)
сегодня в 12:35
Ни разу не за спартачей, но вы гоните(не конкретно вы, а все, кто про этот гол говорит). Обычная борьба, но это тоже зависит от судьи_кто даёт бороться, кто по каждой мелочи свистит. Здесь виноват только судья и помощник за варом.
Ags_0701
Ags_0701
сегодня в 12:35
Трусливая ****, нагадила и в кусты.
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 12:31
Надо спартаку до конца сезона назначать только кукуяна, лапочкина а за варом будет хусаинов сидеть) тогда может и не вылетят)
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 12:31
как на зло, столько работы сегодня, а этот скандал прям меня выкосил )))
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 12:29
Казарцев за ранее знал исход, поэтому перед матчем побежал руки жать тренерам...м-дауж, прославился судейка
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:25
Что он может сказать!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 12:23
Он даже жест не показал,что в телек будет смотреть,даже в телек не глянул.
По громкой связи перетёр и вынес решение.
Невооружённым глазом виден сговор.
Нашли кого тормозить,итак наши играют из рук вон плохо.
Нет,надо поизгаляться.Добить лежачего,унизить.
makkie
makkie
сегодня в 12:18
Отчитываться? Не смешите мои тапки)
Эти негодяи еще и гонорар поди получили, а может и повышение светит.
Так в открытую только подлецы действуют, с явным умыслом лишить команду очков.
n272nm
n272nm
сегодня в 12:14
Я Казарцева понимаю. Как ему объяснить свиньям, почему он засчитал гол Соболева?! :)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:12
Объяснять что-то -это показать свои кошельки и сколько они за игру собрали ! Тогда бы им точно " каюк" ! Не пойман -не вор !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:07
В честь чего Казарцев должен отчитываться перед ходыревым.
Clavан
Clavан
сегодня в 12:06
С какой стати судья должен свиньям что-то объяснять.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 12:05
Разве стыд - это не визитная карточка нашей лиги приколов?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:05
Стыдно и за судейи за клоунаду которой золотые медальки повесили
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:04
    beefs
    beefs
    сегодня в 12:04
    наконец то прорвало, может быть что то изменится....????
    морозз
    морозз
    сегодня в 12:03
    Парни в голубых тонах, представляющие судейский корпус получавшие зарплату в Офисе Газпрома...докладывают только Миллеру а не какому то Федуну или Гинеру! Кто башляет, тот и получает преференции!
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 12:02
    Казарцев не захотел объяснять своё решение. Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило, сказать не могу. У всей бригады было отвратительное настроение.
    Видать им не достались бабки от газпрома, всё на двоих попилили казарцев и еськов
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:59
    Все идёт по плану
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