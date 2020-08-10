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Казарцев и Еськов пройдут проверку на детекторе лжи

сегодня, 00:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов пройдут проверку на детекторе лжи. Оба судьи работали на матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

Главный судья матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев может быть отстранен от работы до конца 2020 года. Он и Алексей Еськов пройдут тест на полиграфе, как это делал в июле Сергей Лапочкин. Такие инициативы исходят от главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц действительно сильно разочарован работой судей на матче «Спартак» — «Сочи».

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нечитайло
нечитайло
сегодня в 01:14
И опять на Спартаке
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:03
На дыбе пора проверять этих ребят.
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 01:02, ред.
Федуну нужно идти до конца и не участвовать в этом помойном чемпионате пока руководство рпл не выполнит наши требования: 1) обязательная переигровка игры с сочи 2) вернуть к обслуживанию матчей рпл зарубежных судей, которые точно не будут рисковать своей репутацией 3) выгнать Кашшаи, его приемника должен назначить не газпром а путём голосования представителей всех 16ти клубов рпл 4) всех Вилковых и Еськовых ближе чем к фнл не допускать, на VAR сидят тоже зарубежные проффи 5) что-то сделать с каналом матч тв ( он точно не должен принадлежать газпромедиа...то что несут комментаторы и эксперты этого канала наводит на ужас) на канале должны высказываться независимые эксперты, как Точилин позорно рассказывал про первую пенку было противно смотреть, но его понять можно, он хочет продолжить тренерскую карьеру, а сочи его потолок...если Федун удовлитвориться, что отстранили судей и якобы проверили на детекторе лжи ничего не измениться и мы продолжим смотреть позорный чемпионат газпрома где судьи творят беспредел
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 00:51
После проверки Казарцева и Еськова на газпромовском детекторе лжи комиссия сделает выводы, что оба пенальти назначены верно😂
Инсаров
Инсаров
сегодня в 00:49
"Глава судейского комитета *********** действительно сильно разочарован работой судей"... Болельщики всей страны (думаю, что меня поддержат и многие питерцы), памятуя о том, что "рыба тухнет с головы", сильно разочарованы работой Дюкова, Прядкина, Кашаи, Хачатурянца.
post-navigator
post-navigator ответ zzz- (раскрыть)
сегодня в 00:45
    bamana
    bamana
    сегодня в 00:38
    да чхать они хотели теперь! Они конкретный куш унесли! но не на ставках,а сдается мне,что ВАР им подкинул,т.е. не засчитанный гол,а равно засчитанный-одна ставка! Не назнченный пенальти,а равно и назначенный своя ставка! Глядишь пять лимонов и соберется за матч!
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 00:36
    Проверка должна быть открытой с трансляцией, как матч который они судили и с комментариями специалистов ориентированных только на показаниях прибора.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:36
    Жаль в бромантановые времена детекторов не было. Только сыворотка правды ;)
    Кста, а ведь это шанс!
    Вколоть и к Малахову или Борисову.
    Полтора часа позора или веселухи ;)
    Рейтинги зашкалят!
    Не благодарите...
    Evilhuman
    Evilhuman ответ zzz- (раскрыть)
    сегодня в 00:35
    А что только вам можно трындеть?)
    Зидан 1972
    Зидан 1972
    сегодня в 00:35
    Кощея туда же, в первую очередь!
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 00:34
    Концерт "видите у нас все справедливо" продолжается.
    Кто проводит проверку? время проверки? Запись проверки в студию! Сделайте эту проверку гласной. У вас же все честно?!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 00:34
    А что толку ! Вон Иванова после матча Зенит - Спартак ( 4:2 ) ,когда тот напортачил , отстранили от судейства ! И сейчас он ,вон бегает и занимается тем же ! И этих отмажут ! Первый раз что ли ?!
    zzz-
    zzz- ответ post-navigator (раскрыть)
    сегодня в 00:34
      12й игрок
      12й игрок
      сегодня в 00:34
      Ну теперь ждите еще плюхи в свои ворота
      Hypnoz
      Hypnoz
      сегодня в 00:34
      Никто их заставить не может, да и результаты не прозрачны !
      zzz-
      zzz- ответ Evilhuman (раскрыть)
      сегодня в 00:32
      не вам то трындет о не честных голах...
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 00:31
      Все правильно-полностью согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!Только онлайн-тестирование и в прямом эфире по телевидению!!!!!!!!!!
      текепбир
      текепбир ответ d_fincher (раскрыть)
      сегодня в 00:31
      вот они и всполошились все чтоб федуна успокоить. просто реально Спартак не дал момента для решающего вклада судьи в потерю Спартаком очков. и вот,они понимая что матч заканчивается уцепились за соломину и назначили пеналь.
      Evilhuman
      Evilhuman
      сегодня в 00:30
      Чего ж вы судей на детектор не отправляли, когда вам три очка подарили за гол забитый с нарушением в ворота Сочи вначале того чемпа?
      makkie
      makkie
      сегодня в 00:30
      А чей детектор? Есть ли он? кем проводится? О чем спрашивают? Какие результаты?

      Этого мы, конечно, не узнаем.
      Остаётся верить Дюковым, Хачатурянцам, прядкиным и прочим зажравшимся деятелям нашего НЕДОфутбола.
      post-navigator
      post-navigator
      сегодня в 00:29
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        сегодня в 00:28
        Из-за этого судейства даже игру обсудить некогда, а ведь она оставила кучу вопросов.
        Charismatic
        Charismatic
        сегодня в 00:27
          Wolverhampton
          Wolverhampton
          сегодня в 00:27
          В моду вошло?
          ildar_3871
          ildar_3871
          сегодня в 00:26
          В Зените тоже всех надо проверить !
          Ген Геныч
          Ген Геныч
          сегодня в 00:26
          А толку от этого детектора лжи,когда он идет за закрытыми дверями,а нам лишь обьявляют результаты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это же цирк!!!!!!!!!!!!!!!Только онлайн тестирование или в прямом эфире на телевидении!!!!!!!!!!!А за закрытыми дверями все что угодно можно потом опубликовать и обьявить любо результат!!!!!!!!!!!!!!!!
          ошалевший
          ошалевший
          сегодня в 00:25
          показуха чтобы всех успокоить,знаем мы это всё,пусть в прямом эфире публично это всё будет
          post-navigator
          post-navigator
          сегодня в 00:25
          Уже 25 минут спартака НЕТ в чемпионате! Никакие полиграфы не изменят простого и ясного факта!
          ildar_3871
          ildar_3871
          сегодня в 00:25
          Всех судей надо проверить !
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