Казарцев и Еськов пройдут проверку на детекторе лжи

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сегодня, 00:16

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов пройдут проверку на детекторе лжи. Оба судьи работали на матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».