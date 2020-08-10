Казарцев и Еськов пройдут проверку на детекторе лжи

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов пройдут проверку на детекторе лжи. Оба судьи работали на матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».
Главный судья матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев может быть отстранен от работы до конца 2020 года. Он и Алексей Еськов пройдут тест на полиграфе, как это делал в июле Сергей Лапочкин. Такие инициативы исходят от главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц действительно сильно разочарован работой судей на матче «Спартак» — «Сочи».
Кста, а ведь это шанс!
Вколоть и к Малахову или Борисову.
Полтора часа позора или веселухи ;)
Рейтинги зашкалят!
Не благодарите...
Кста, а ведь это шанс!
Вколоть и к Малахову или Борисову.
Полтора часа позора или веселухи ;)
Рейтинги зашкалят!
Не благодарите...
Кто проводит проверку? время проверки? Запись проверки в студию! Сделайте эту проверку гласной. У вас же все честно?!
Кто проводит проверку? время проверки? Запись проверки в студию! Сделайте эту проверку гласной. У вас же все честно?!
Этого мы, конечно, не узнаем.
Остаётся верить Дюковым, Хачатурянцам, прядкиным и прочим зажравшимся деятелям нашего НЕДОфутбола.
Этого мы, конечно, не узнаем.
Остаётся верить Дюковым, Хачатурянцам, прядкиным и прочим зажравшимся деятелям нашего НЕДОфутбола.