Хусаинов — о судействе в матче «Спартака»: «Стыдно за произошедшее»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов высказался о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» получил два пенальти в свои ворота в игре с «Сочи» (2:2).

Всё это грустно и печально… Стыдно за произошедшие события… Я небезразличен к судейскому корпусу, посвятил этой работе очень много лет… Обидно не только за решения, которые принимал главный арбитр, но и за подтверждённые решения на VAR . Вот в чём большая горечь… Игровые эпизоды, после которых было определено нарушение правил в штрафной, принимались низкоквалифицированными арбитрами из категории FIFA . В методике футбола есть такое понятие: удар по мячу. Как он выполняется: разбег, постановка опорной ноги, удар по мячу бьющей ногой. После того как произошло касание мяча, бьющая нога продолжает движение по инерции — это действие называется «проводка». Как раз эта самая «проводка» имела место сегодня.

Первый пенальти: оба игрока движутся на мяч, игрок «Спартака» чуть раньше касается мяча и по инерции продолжает движение бьющей ногой вперёд. Это и есть «проводка». Игрок «Сочи» тянется к мячу, но чуток запаздывает, он, как и защитник спартаковцев, по инерции движется вперёд. Но в этот момент происходит касание: Маслов, так как он был первым, наступает на поле раньше, соответственно касается ноги соперника. Никто из них правил не нарушал, но у арбитра было иное видение ситуации в этом моменте.

Второй пенальти. Игрок «Сочи» наносит удар, Жиго движется в левую сторону и пытается помочь голкиперу. Сочинец после удара движется вперёд, совершая проводку, и врезается в защитника. Футболисты не могли уйти от столкновения друг с другом. Это естественное столкновение. Никакого нарушения правил тут и близко не было. Но судья снова ставит на точку… В обоих эпизодах следовало продолжить игру.

Судья отработал слабо. Подтверждение тому, что арбитр очень низкой квалификации и не разбирается в основе основ: на 30-й с копеечками минуте Джанаев выносит мяч к центральному кругу, идёт верховая между игроком «Сочи», Соболевым и Мевлей. Причём последний в прыжке толкает локтем Соболева. Первый игрок «Сочи» пытается сыграть затылком, Соболев — лбом, а Мевля толкает в спину. Происходит столкновение, игроки падают. Слава богу, не понадобилась медицинская помощь. Арбитр был в прекрасной позиции, но он возобновляет игру спорным мячом, причём отдаёт его сочинцам. Вот этим своим решением он подтвердил, что не разбирается в правилах. Мевля открыто нарушал правила в единоборстве.

Низкоквалифицированные арбитры — это то, что у нас сейчас есть. Это беда! Нужно менять систему подготовки, отборов и прочее. Они ведь не сами пришли, их кто-то привёл. Направили, поддержали.