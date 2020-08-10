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Хусаинов — о судействе в матче «Спартака»: «Стыдно за произошедшее»

сегодня, 08:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший арбитр Сергей Хусаинов высказался о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» получил два пенальти в свои ворота в игре с «Сочи» (2:2).

Всё это грустно и печально… Стыдно за произошедшие события… Я небезразличен к судейскому корпусу, посвятил этой работе очень много лет… Обидно не только за решения, которые принимал главный арбитр, но и за подтверждённые решения на VAR. Вот в чём большая горечь… Игровые эпизоды, после которых было определено нарушение правил в штрафной, принимались низкоквалифицированными арбитрами из категории FIFA. В методике футбола есть такое понятие: удар по мячу. Как он выполняется: разбег, постановка опорной ноги, удар по мячу бьющей ногой. После того как произошло касание мяча, бьющая нога продолжает движение по инерции — это действие называется «проводка». Как раз эта самая «проводка» имела место сегодня.

Первый пенальти: оба игрока движутся на мяч, игрок «Спартака» чуть раньше касается мяча и по инерции продолжает движение бьющей ногой вперёд. Это и есть «проводка». Игрок «Сочи» тянется к мячу, но чуток запаздывает, он, как и защитник спартаковцев, по инерции движется вперёд. Но в этот момент происходит касание: Маслов, так как он был первым, наступает на поле раньше, соответственно касается ноги соперника. Никто из них правил не нарушал, но у арбитра было иное видение ситуации в этом моменте.

Второй пенальти. Игрок «Сочи» наносит удар, Жиго движется в левую сторону и пытается помочь голкиперу. Сочинец после удара движется вперёд, совершая проводку, и врезается в защитника. Футболисты не могли уйти от столкновения друг с другом. Это естественное столкновение. Никакого нарушения правил тут и близко не было. Но судья снова ставит на точку… В обоих эпизодах следовало продолжить игру.

Судья отработал слабо. Подтверждение тому, что арбитр очень низкой квалификации и не разбирается в основе основ: на 30-й с копеечками минуте Джанаев выносит мяч к центральному кругу, идёт верховая между игроком «Сочи», Соболевым и Мевлей. Причём последний в прыжке толкает локтем Соболева. Первый игрок «Сочи» пытается сыграть затылком, Соболев — лбом, а Мевля толкает в спину. Происходит столкновение, игроки падают. Слава богу, не понадобилась медицинская помощь. Арбитр был в прекрасной позиции, но он возобновляет игру спорным мячом, причём отдаёт его сочинцам. Вот этим своим решением он подтвердил, что не разбирается в правилах. Мевля открыто нарушал правила в единоборстве.

Низкоквалифицированные арбитры — это то, что у нас сейчас есть. Это беда! Нужно менять систему подготовки, отборов и прочее. Они ведь не сами пришли, их кто-то привёл. Направили, поддержали.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 09:40
За Спартак всегда стыдно!)))
Kosmos58
Kosmos58 ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 09:40
А мне стыдно за Казарцева с Еськовым - продажные ...
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 09:38
Ради справедливости нужно отменить второй гол сосочинцев и присудить победу Спартаку!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 09:37
Стыдно за хусаинова, который обеспечивал cпартаку чемпионства в 90-е
Альфи
Альфи ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 09:36
Да нет я думаю Спартак не удастся проглотить так же как Динамо , подавятся
димон 37
димон 37 ответ Evilhuman (раскрыть)
сегодня в 09:34
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 09:31
    Судьи эти конечно полные бездари.Интересно будет пройдут ли тест на полиграфе.Вполне себе могут.Они возможно вполне себе уверены что судили правильно.Кстати сказать как и половина писателей уверенных что виноват Газпром. "Заговор мировой виновен.Капиталисты -буржуины осаждают Российский футбол--Нужен мальчиш-Кибальчиш и светлое завтра Федуна настанет скоропостижно." Это так-опус для ослятни.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 09:26
    ты о чём?))и у тебя таких игр хватало))))) это болезнь всех судей)))
    azures
    azures
    сегодня в 09:26
    Стыдно на своем поле не выигрывать у Сочи.
    makkie
    makkie
    сегодня в 09:24
    Совершенно верно.
    Где там фол Маслова, если он хотел сыграть в мяч и первым в него сыграл? Игрок Сочи сам врезался в ногу и упал. Никакого умысла фолить со стороны Маслова не было.
    Второй пенальти - вообще цирк. Его просто выдумали на ровном месте. Наверное и ВАР не смотрели. И вообще, есть ли этот ВАР в России? Ошибок стало еще больше.

    Откровенная заказуха.
    Пока Газпром рулит в российском футболе - ничего толкового не будет. Убийство футбола налицо!
    d_fincher
    d_fincher ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 09:21, ред.
    Однобоко? Кто мне это говорит? Человек, который на полном серьезе, словно маленький мальчик, вопрошает "при чем тут зенит?" А может при том, что газпромовский чиновник поставлен во главе РФС? При том, что у Зенита +12 очков было с начала чемпионата. При том, что ВАР вечно молчит в играх с Зенитом? Нет, я не буду голословен, вот статистика:

    11 обращений к VAR по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений — из них 10 в их пользу.

    Расскажите всем этим фактам, что Зенит "ни при чем". Но это вы не меня пытаетесь обмануть, а себя уговорить: всё это совпадение, всё это так просто вышло, а Зенит то хороший, и Газпром вовсе ни при чем, и вовсе не нарушает правила, когда покупает Сутормина за 50 тысяч при стоимости в 2 млн. Всё это оно само.

    Нравится себя обманывать, врать окружающим в глаза? Врите. Обманывайте. Но мне этого писать не надо. Общественное мнение на моей стороне - потому что вся страна видит, что вы из себя представляете, дорогие болельщики Зенита.
    Регион 68
    Регион 68 ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 09:17
    Речь не про Тихонова, действительно мною уважаемого, но слов его я пока не читал, это раз, и два - при чем тут отрывание ног, если как раз в этом моменте ноги Жиго были на газоне и врезались как раз в него? Мне кажется вы подменяете понятия. С первым пенальти так же не совсем ясная ситуация. Оба игрока тянулись к мячу, Маслов успел втиснуть свою ногу в пространство между мячом и ногой атакующего футболиста, и дальше уже атакующий игрок въехал ногой в ногу Маслова. Что это было: борьба за позицию, игра в мяч или блокировка? Лично у меня на данный вопрос однозначного ответа нет, я не эксперт, но эпизод не однозначный, но его почему то даже рассматривать толком не стали.
    Aris
    Aris
    сегодня в 09:16
    Судьи исполняют политическое решение: "Никого, кроме Зенита!"
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    сегодня в 09:14
    по норм надо сняться с чемпионата всем и пусть Сочи и Зенит играют друг с другом 30 туров, а потом делят места в лиге чемпионов
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    сегодня в 09:14
    газпромовский беспредел продолжается........ отдайте бомжам Кубок сразу
    Evilhuman
    Evilhuman ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 09:13
    Не назову, более того не назову и не в одной другой команде, он может забить ещё 10 с нарушением, что надо засчитывать?, Так почему именно Зенит и почему именно спартак? Вы что основанные конкуренты или претенденты на титулы с таким составом, тренером и игрой? Почему ни один из вас не закричал, что у Сочи вчера судьи не дали чистый угловой, после паники в штрафной от Максименко, может они забили бы со стандарта? Слишком у вас всё однобоко
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:12
    низкой квалификацией никак не объяснить большинство "волшебных" решений ... тут иное !
    Армейская душа
    Армейская душа ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 09:10
      cska vperiod
      cska vperiod ответ Регион 68 (раскрыть)
      сегодня в 09:10
      Во первых ты повторяешь слова уважаемого Андрея Тихонова, во вторых по твоей логике после удара можно оторвать ногу или даже избить нападающего и за это нужно поблагодарить жиго, в третьих у вас было 4 стопроцентных момента довести счёт до крупного, в четвёртых должны быть вопросы к тедеско почему после двух забитых мячей команда села в оборону и сделал снова непонятные замены, но главное я также как и многие считаю, что первый пеналь поделом а второй судейский беспредел.
      plusnindimon
      plusnindimon
      сегодня в 09:10
      первый пенальти ну 100%, второй 50/50 повод был, но можно было и не назначать, но если и не назначать то и гол Соболева отменять, т.к. там тоже 50/50. Нытье спартачей не понятно, или онп хотят что бы против них вообще не свистели?
      PITER_1
      PITER_1
      сегодня в 09:09
      слепой фунтик все объяснил))))
      d_fincher
      d_fincher ответ Evilhuman (раскрыть)
      сегодня в 09:08
      Отвечу легко. Дело в том, что судьбу матча порой решает всего один момент. Когда 3 момента в каждой игре судят не в вашу пользу - судьба матча решена. Прежде чем обвинять красно-белых, покажите мне сперва, кто в вашей команде, подобно Соболеву, имеет 4 незасчитанных мяча в 4-х матчах подряд.
      LOpp
      LOpp ответ Армейская душа (раскрыть)
      сегодня в 09:06
      Даже газовая подстилка Кашшаи не смог придумать отмазку второму пенальти. Ты тоже не старайся.
      bacek15
      bacek15
      сегодня в 09:05
      Казарцев не первый день работает в РПЛ, его квалификацию низкой не назовёшь. Вероятно, нужно узнать его точку зрения.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      сегодня в 09:04
      Стыдно за Спартак.
      Федун своим заявлением очередной раз требует преференции.Чтобы со Спартаком носились как с писанной торбой.Как еще привлечь к себе внимание?К середняку с седьмого места?
      Регион 68
      Регион 68 ответ Армейская душа (раскрыть)
      сегодня в 09:03
      Пересмотрите повтор еще раз. Жиго как раз и не бежал как бежал, а пытался остановиться, в момент контакта обе его ноги находились на газоне, это как раз Немченко продолжая движение после удара налетел на стоящего двумя ногами на газоне Жиго. И вообще странная логика, по вашему нужно защитникам вообще разбегаться с пути атакующих игроков, дабы избегать любых контактов?
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 09:01
      Низкая квалификация судей - это полдела, тут предвзятость.
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 08:57
      Нам всем стыдно за хусаинова, егорова, безбородова, кукуяна, шмурнова и наконец федуна.
      Владислав 122
      Владислав 122 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      сегодня в 08:56
      Нет, будем радоваться за болотный фарм-клуб...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 08:55
      Маслову прямой ногой сзади в кость и нет красной
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