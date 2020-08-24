Геркус: «Неловко произносить, но мне очень нравится „Спартак“ Тедеско»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус после матча 4-го тура Премьер-лиги между «железнодорожниками» и «Спартаком» (1:2) похвалил команду .

Неловко такое произносить но мне очень нравится «Спартак» Тедеско. Наивный немного, но лихой и безбашенный футбол. Доменико, респект!