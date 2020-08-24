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Геркус: «Неловко произносить, но мне очень нравится „Спартак“ Тедеско»

24 августа 2020, 10:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус после матча 4-го тура Премьер-лиги между «железнодорожниками» и «Спартаком» (1:2) похвалил команду Доменико Тедеско.

Неловко такое произносить но мне очень нравится «Спартак» Тедеско. Наивный немного, но лихой и безбашенный футбол. Доменико, респект!

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
24 августа 2020 в 13:03
Достойно высказался. Не каждый у нас в футболе делает комплименты соперникам, а уж среди болельщиков таких на перечет.
Супервайзер
Супервайзер
24 августа 2020 в 12:23
Спартак играл феерически, но отнюдь не наивно и не безбашенно. Об этом говорит статистика по обводкам, перехватам, выигранным единоборствам и т.д.
Первые 24 минуты играл плохо, правда. Это у нас в РПЛ и называется "разумным" футболом.
makkie
makkie
24 августа 2020 в 11:43
Помню, кричали, мол Тедеско играет от обороны, паркует автобус и всё в таком духе.
Первые матчи после перерыва доказывают обратное - Спартак играет первым номером, от себя, в атаку.

Радоваться еще рано, впереди много матчей.
Не сбавлять оборотов!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 августа 2020 в 11:19
Тамбов для Спартака естественно опасен, но только в тандеме с судейской бригадой Москалева.
112910415
112910415
24 августа 2020 в 10:57
ну, правда же, весело играли
Footbolista
Footbolista ответ Killofwrath (комментарий удален) (раскрыть)
24 августа 2020 в 10:48
Бей-беги это суть футбола...остальное нюансы...
mihaluch
mihaluch
24 августа 2020 в 10:42
По сравнению с Локомотивом может и нравится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 августа 2020 в 10:23
По игре спартака и правда видно что Тэдэска работает,чего не скажэшь о Гончаренко
Leha-ha50
Leha-ha50
24 августа 2020 в 10:10
Очередной камень в огород Кикнадзе бросил.
Остапчук 67
Остапчук 67
24 августа 2020 в 10:08
А что тут стыдного?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 августа 2020 в 10:08
Действительно неловко вышло...
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