Ларссон обживается в роли Промеса, «Спартак» первым обыграл Николича в РПЛ

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вчера, 22:48

Жаль травмированных футболистов «Локомотива», но без них «Соккер.ру» увидел закономерную победу Тедеско.

5 важных выводов для «Спартака»

Толчок Чорлуки в спину Джикии – пограничный эпизод

Вилков отметился в матче «Уфы» и «Ростова» — хозяева матча пригрозили, что если такое судейство повториться, команда Евсеева снимется с турнира. Угроза так себе – надо начинать с любителей потом, но бардак утомляет, арбитры обнаглели. «Спартак» убили против «Сочи» — ошибки Казарцева признаны официально, рефери отстранен. Против «Уфы» у судьи Васильева не хватило профессионализма, чтобы назначить повторение пенальти Ларссона – был забег игроков в штрафную площадь задолго до удара. А теперь Карасев засчитал гол «Локомотива», хотя Чорлука толкнул Джикию. Но вот тут есть нюансы. Если бы это Мурило так сыграл с опекуном и забил – гол следовало сразу отменять, речь о борьбе за мяч. А поскольку хитрый Ведран толкнул Георгия не сильно (смотрите повтор от центральной линии, а не со спины, там лучше видно), без безрассудства, явной грубости и вне борьбы за мяч, то у Карасева было право не фиксировать фол. Как сказал Джикия: «Засчитали и засчитали».

«Спартак» обучается играть первым номером

Смешно, когда начинают рассказывать, что в России полно тренеров, как Тедеско. Во-первых, Федун стольким россиянам доверял, что давно понял – осталось всего несколько имен, вроде Бердыева, остальные вряд ли потянут. Во-вторых, Тедеско ничего грешного не делает, пытается заставить свою команду изобретательно играть с мячом. Многое уже получается, но плотность игры «Локомотива» тоже надо учитывать. Николича до сегодня никто в РПЛ не обыграл, так что успех «Спартака» первым номером учтите – это уже шажок вперед по сравнению с прошлыми матчами. «Уфу» первым номером не обыграли, например.

Зобнин выдал еще один очень крутой матч

Не факт, что Ромену нравится в роли правого латераля. Не факт, что это его идеальная позиция. Видели, как в центральной зоне, особенно до травм, когда был еще смелее в атаке, получалось еще лучше. Но благодаря тому, как Зобнин пашет справа, его команда получает преимущество во владении, в уверенности и позиционные козыри. Если все в «Спартаке» будут так выкладываться, как Роман – побед станет больше, поскольку универсал задает темп еще ярче, чем привычный к флангу Айртон.

Ларссон умеет отвечать на свои ошибки

Не забить Беленову пенальти не грех, Александр — крутой вратарь европейского уровня. Но когда у Джордана моменты с игры, причем явные, вроде удара по воротам Гильерме с нескольких метров в дерби, то надо праздновать голы, а не бить мимо ворот. Ларссона справедливо хвалили, поскольку швед прогрессирует. Но ему надо быть таким собранным, как в голевом моменте – Джордан сделал вывод после промаха в первом тайме, четко переиграл Гильерме, что замер на месте.

Тедеско реально нужна работа в «Спартаке»

У Доменико искреннее отношение. Не факт, что немец помогает команде эмоциями. Но не заметно, чтобы «Спартак» игнорировал своего главного тренера. Оправившись после ангины, Тедеско пошел в атаку. Немец с итальянскими кровями живет игрой, и это подкупает. Каррера то же орал, спорил и подходил той команде, которую символизировал Промес. Сегодня в роли Квинси обживается Ларссон, и хотя опыта и фарта «Спартаку» иногда не хватает – по такой игре могли взять 12 очков из 12, Тедеско не кажется лишним. У него получится, если доверять тренеру без истерик.

5 важных выводов для «Локомотива»

Баринову – удачи, Дмитрию не повезло

На ровном месте получить повреждение колена всегда досадно вдвойне. Есть маленький шанс, что хавбек «Локомотива» получил растяжение, а не разрыв связок, но комментатор Генич прав – похоже на непростую травму. Константину пригодились знания, полученные от врачей по ходу его собственных операций после футбольных травм, а Дмитрию пусть пригодится его молодость – надеемся, один из кандидатов в сборную России и очень важный для «Локомотива» хавбек будет в порядке.

Эдер и Смолов – гении реализации моментов

И – ирония. Парни опытные, позиции находят, но реализация не уровня ЛЧ . Про защиту не будем – когда ведешь 1:0 в дерби с двумя травмами, то остается играть банально. Тянули время, нарушали правила, отдавали мяч «Спартаку». Но «Локомотив» бездарно атакует, причем какой матч подряд. Просто то Миранчук выскочит, то пенальти назначат, то Смолов попутает «Урал» с «Реалом» и «Барселоной» — со второй попытки забил. Но в целом «железнодорожники», особенно если отнять голы Алексея Миранчука, никакие в нападении. Накануне ЛЧ – проблема, и пусть не смущают моменты Эдера. Они выросли из желания «Спартака» забить еще, а не из игры «Локомотива».

У Николича слишком медленная защита

Нужно играть в Лиге чемпионов, жеребьевка будет не с первой корзины, как у «Зенита». Вероятность получить элитных соперников высокая, а «Локомотив» даже со скоростями игроков «Спартака» не справился. Мурило и Чорлука – сильные центральные защитники, но их проблема в резкости. Также Рыбус и Игнатьев не первой свежести, им крайне сложно выдерживать нынешний темп с двумя матчами в неделю. Во втором тайме «Локомотив», чем сильнее уставал – тем ближе был к ошибке в защите. И совершил ее, когда забил Соболев.

Без Алексея Миранчука некому созидать

Разве что убегать в контратаки могут. Но если тренерский штаб перегрузил Алексея, а врачи недоглядели сегодня – возможно, стоило менять лидера чуть раньше, то в случае неприятной травмы с пропуском месяца «Локомотив» фактически сорвет трансфер полузащитника в Европу. Конечно, такое делается не сознательно – слишком коварно и без гарантий успеха, но обидно, если Миранчуку не самая сложная травма помешает перебраться в Серию А. Без него «Локомотив» будет хуже. И был хуже во втором тайме дерби.

На дерби сказался плотный календарь

Можно начать рассказ о том, сколько матчей играют англичане, но РПЛ – не АПЛ . Тела конкретных игроков из России не привыкли к такому темпу и календарю. «Локомотив» жаловался еще до начала сезона и матча за Суперкубок России. Плюс учтите, что летом не было привычных сборов и паузы. Следовательно, у кого состав старше – тому еще сложнее. «Спартак» носился с «Уфой», носился против «Локомотива», но даже им не хватало чуть-чуть свежести. Но это разговор скорее о команде Николича, ведь если будут так выключаться и ходить полем, теряя мяч на своей половине – потеряют очки много раз.

Сегодня «Локомотив» заслуживал потерять все очки. «Спартак» по игре в футбол точно победил. И хотя их соседи потеряли двух ключевых игроков основы, что сказалось, даже Эдера тоже сочетаются с ходом всего матча. Тедеско и его команда сегодня были лучше и заслужили победу в дерби.