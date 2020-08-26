«Зенит» впервые за 11 месяцев проиграл в РПЛ. «Динамо» — гроза фаворитов

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вчера, 23:44

Проверили чемпионов по футболу в партере. О сложной битве с двумя удалениями – на «Соккер.ру».

Выводы, что касаются «Динамо»

1. Новиков понимает, как огорчать фаворитов

Три центральных, высокий прессинг в середине поля, но низкий блок в защите, аккуратно перекрытые фланги, правильная игра волнореза с мячом – Новиков прошел тренерский тест. «Динамо» удачно играло против разных фаворитов прошлого чемпионата. Почти всех хотя бы разок огорчили. И сегодня Новиков грамотно построил игру. Работали в первом тайме без моментов, укачали бдительность «Зенита», а затем сыграла грамотная подача и крутая игра головой Шунича. Разумеется, «Динамо» пришлось терпеть давление чемпионов после перерыва. Конечно же, никто не играл первым номером с открытым забралом – незачем дарить «Зениту» три легких очка без боя. Но Новиков снова к гранду подготовил команду еще лучше, чем к середнякам. Футболисты «Динамо» тоже явно любят именно такие матчи.

2. Персональные затмения остаются проблемой

Скопинцев посмотрит повтор и не сможет объяснить, зачем был тот подкат? В нем не было смысла. У «Динамо» есть стабильный Шунин, но у ряда игроков нынешнего состава Новикова есть плохая привычка. Команда может в целом работать классно, а один человек глупит. Паршивлюк, Евгеньев – не важно. У Шунича случались затмения, хотя по индивидуальным показателям это защитник для серьезной команды Бундеслиги. Каборе – яркий пример, может сыграть на уровне группы ЛЧ , а может обрезаться, как сегодня, когда едва не привез пенальти. К слову, арбитр прав. Малком не боролся за мяч, а хотел упасть, когда почувствовал легкий зацеп, причем начало момента могло быть еще до штрафной – тоже важно. Сейчас такие эпизоды начали трактовать одинаково в разных турнирах, так что «Зенит» получил бы пенальти, если вместо касания увидели жесткий захват или удар по ногам. Надо играть в футбол, а не выпрашивать подарки от арбитра.

3. «Динамо» — подлинные короли перехватов

Комментаторы говорили о победах на втором этаже, но на деле там разница небольшая. А вот статистика по перехватам впечатляет – 17:1 в пользу «Динамо». Конечно, это сразу указывает на количество успешных позиционных атак Новикова – их не было, но надо смотреть на высоту, на которой москвичи отбирали мяч у чемпиона. Речь о зоне между центральной линией и линией штрафной Шунина. То есть «Динамо» выбрало грамотную высоту персональных вылазок на линию мяча. Перехваты – сложная штука, но 17 успешных – впечатляющий результат.

4. Нивелировали все яркие козыри «Зенита»

Тут очевидная игра от соперника, но породистая. Поэтому давайте пройдемся по пунктам. Итак, Кержаков пропустил – бывает с ним не часто. Универсальность Сантоса не помогла – хотя даже в атаку пошел. Малком и Дриусси не стали героями матча. Дзюба и Азмун игру провалили, Артема заменили по ходу матча. Оздоев – плохой поединок, Барриос – удаление. Кто там остался? Караваев, что сильно начал сезон – не зажег, 0 созданных моментов. Ракицкий и Ловрен часто были просто адресатами передач, в атаке себя не проявили. Всех нейтрализовали вместе с запасными. «Динамо» идеально разобрало «Зенит». Еще бы атака сыгранная у Новикова была – могли бы реализовать парочку контратак.

5. «Динамо» похоже на команду из группы ЛЕ

Приятный итог для Новикова. Появляется солидность, которую опытный глаз любого фаната видит сразу. Все проигрывают, все выигрывают, но «Динамо» может контролировать матч, даже такой сложный, как сегодня. Не видно лишнего волнения, заметно, что верят в себя – во времена Хохлова были потерянными в худших матчах, а сейчас просто бывают ошибки, но чаще принимают правильные решения. Конечно, отбор в группу Лиги Европы – сложный, но «Динамо» в неплохой форме для начала сезона без паузы между чемпионатами.

Выводы, что касаются «Зенита»

1. Монотонность все чаще мешает чемпиону

Как работали против «Ростова» или ЦСКА ? Даже если играли в одном темпе, то благодаря редким моментам удавалось забивать больше. Ну, и в защите везло – или соперники не нагружали Ловрена и Ракицкого работой, или прощали. Сегодня монотонность стала врагом команды Семака, ведь «Динамо» согласился на низкий темп без ворот, копируя стиль игры тех, кто переигрывал «Зенит» ранее. И сработало! Чемпионов хватило только на ускорение после перерыва.

2. Дзюба и Азмун провалили сложный матч

Артем и Сердар не могут заявить, что у них обновленная недавно команда, что нужно время. Сыгранные нападающие «Зенита» привыкли спасать и забивать, даже когда остальные футболисты играют неважно. Но в начале сезона Азмун странный – действует плохо, но ему создавали классные моменты, и иранец правильно с ними работает. Дзюба тоже не очень яркий – видно, что физически устал, не восстановился после концовки прошлого сезона. Класс есть, а когда защитники не ошибаются, как у «Динамо», то голов не видим.

3. У «Зенита» сомнительная лавка запасных

Не обязательно слабая, а именно сомнительная. Кержаков не хуже Лунева, хорошо его подменяет, хотя формально – запасной голкипер. Жирков подменит Дугласа Сантоса, но Караваева заменить некем, Смольников ушел. Круговой, Прохин, Терентьев, Ерохин, Ригони, Шамкин и Сутормин мало что могут дать команде, а именно они на лавке. Вот сегодня травму получил Дриусси, надеемся, несерьезную, ведь Себа важен для высокого прессинга «Зенита». И кто вышел? Мостовой появился, но поскольку схема не такая, как в «Сочи» — ему не просто. И это еще не учитываем травмы тех, у кого де-факто нет сменщиков – Барриос, Азмун и Дзюба. И Вильмар с «Локомотивом» не сыграет, ведь его по делу удалили.

4. Возраст станет главным врагом Семака осенью

«Спартак» и ЦСКА остались самыми молодыми в лиге, а вот «Зенит» по стартовому составу среди самых старых команд РПЛ . Конечно, они моложе, чем «Сочи» — отдали туда тех, кто еще старше, вроде Нобоа. Но когда у Семака команда со средним возрастом почти 27 лет, то стоит ли удивляться, что им трудно, когда календарь поджимает? «Зенит» должен насторожить матч против «Динамо», ведь осенью будут поединки ЛЧ , а короткая обойма Семака не готова всегда играть на одной скорости – юных игроков нет, а молодых – мало. Вот и не хватает сил на длительные серии на высоких скоростях, все больше отрезками играют.

5. С «Зенитом» можно и нужно играть на победу

Говорили об этом до матча. И там не режим Ванги, а знания о команде Сергея Богдановича. Не случайно у «Зенита» давно нет международных успехов – полуфиналов Лиги Европы или четвертьфинала Лиги чемпионов. Как только соперники по РПЛ не боятся чемпионов – сразу начинаются приключения. Как только оппоненты не уступают до выхода на поле – чисто морально, сдаваясь под плавным, но постоянным давлением, так сразу оказывается, что все сказанное о команде Семаке не было выдумкой.

Есть два «Зенита». Один додавит, а второй – не сможет, поскольку устал и повторяется. На заметку всем, кто еще встретит их в РПЛ в новом сезоне. Никто и не говорил, что Семака можно вынести в чемпионате, разве что случится удаление в дебюте матча. Говорим именно о боевитой, непростой, отчасти вымученной победе. Но такой, чтобы не было ощущения, что «Зениту» фатально не повезло. Сегодня «Динамо» на 100% заслужило победу и три очка, команда Семака выдала один из худших матчей за год.