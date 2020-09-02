Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежом

Канчельскис — о коронавирусе: «Прихожу в себя, потерял пять килограммов»

02 сентября 2020, 20:43

Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис рассказал, как перенес коронавирус.

Постепенно прихожу в себя, чувствую себя лучше, появились уже аппетит, голос, организм выздоравливает. Главное — нет температуры, недавно измерил — 36,9, первые дни держалась за 37, не очень комфортно себя чувствовал.

Сейчас нахожусь в гостинице в Ташкенте, завтра собираюсь сделать полное обследование, сдам все анализы. Если все будет нормально, поеду в Наманган, а если нет, наверное, будет госпитализация, но до этого, думаю, не дойдет.

Слабость по-прежнему присутствует, все-таки за эти дни потерял порядка пяти килограммов, но так и должно быть, наверное, после любого заболевания. Те игроки, которые заболели вместе со мной, находятся сейчас в Намангане, сдают повторные анализы. Сказали, что три футболиста выздоровели. Сейчас как раз перерыв в чемпионате, надеемся, скоро поправятся и остальные.

Ранее Канчельскис рассказал про карантин в Узбекистане.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лунёв рассказал о тяжёлом периоде в карьере
Вчера, 15:26
Черышев впервые с декабря сыграл за «Венецию»
01 апреля
Магомед-Шапи Сулейманов прервал 10-матчевую безголевую серию
01 апреля
Лунёв рассказал, сколько тратит в Азербайджане
28 марта
Захарян рассказал, как учит игроков «Реала Сосьедад» русскому мату
27 марта
Захарян: «У нас хорошие отношения с тренером „Реала Сосьедад“»
22 марта
Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
03 сентября 2020 в 18:45
Мужик по делу, уважуха без границ. Наманган дом родной. Здоровья.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
02 сентября 2020 в 21:01
Андрею здоровья. Перебираться в Россию ему нужно, наверняка его знания и опыт пригодились бы и здесь.
Байкал-38
Байкал-38
02 сентября 2020 в 20:49
Здоровья Андрей, выздоравливай!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 