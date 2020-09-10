Невилл: «У „Ливерпуля“ нет такого игрока в полузащите, как Тьяго»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии выразил мнение, что «Ливерпулю» необходимо завершить трансфер хавбека «Баварии» .

Попасть в финал Лиги чемпионов, выиграть его в следующем сезоне, а затем стать чемпионами Англии – это огромная эмоциональная нагрузка для этой группы игроков, выступающих за «Ливерпуль» три последних года. Требовать от них вновь соответствовать этим стандартам – значит, просить их приложить нечеловеческие усилия.

Будет неглупо предположить небольшой спад, если они каким-нибудь образом не встряхнут команду.

Тьяго стал бы отличным усилением. Это игрок мирового класса, который придал бы им этот мировой класс как раз в той области на поле, где он у них отсутствует.

«Ливерпуль» не идеален. У них есть вратарь, центральный защитник и нападающие мирового уровня. У них очень хорошие полузащитники с правильным отношением к работе, но с Тьяго это был бы ещё один шаг вперёд. С его интеллектом и умением делать передачи Тьяго бы вёл игру «Ливерпуля».