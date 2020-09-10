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Невилл: «У „Ливерпуля“ нет такого игрока в полузащите, как Тьяго»

10 сентября 2020, 07:39

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл выразил мнение, что «Ливерпулю» необходимо завершить трансфер хавбека «Баварии» Тьяго Алькантары.

Попасть в финал Лиги чемпионов, выиграть его в следующем сезоне, а затем стать чемпионами Англии – это огромная эмоциональная нагрузка для этой группы игроков, выступающих за «Ливерпуль» три последних года. Требовать от них вновь соответствовать этим стандартам – значит, просить их приложить нечеловеческие усилия.

Будет неглупо предположить небольшой спад, если они каким-нибудь образом не встряхнут команду.

Тьяго стал бы отличным усилением. Это игрок мирового класса, который придал бы им этот мировой класс как раз в той области на поле, где он у них отсутствует.

«Ливерпуль» не идеален. У них есть вратарь, центральный защитник и нападающие мирового уровня. У них очень хорошие полузащитники с правильным отношением к работе, но с Тьяго это был бы ещё один шаг вперёд. С его интеллектом и умением делать передачи Тьяго бы вёл игру «Ливерпуля».

Несмотря на многочисленные слухи о возможном переходе 29-летнего испанца в «Ливерпуль», недавно Тьяго заявил, что счастлив в «Баварии».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
11 сентября 2020 в 00:41
этот то разбирается, в Валенсии помнят и чтут)))
Leha-ha50
Leha-ha50
10 сентября 2020 в 08:56
А Баварию и самого Тьяго кто нибудь спрашивал???
заDOOMчивый
заDOOMчивый
10 сентября 2020 в 08:37
тебе бы Гарик Харламов - ауты бросать,а не рассуждать о высших эфирах.
mihaluch
mihaluch
10 сентября 2020 в 08:36
На Тьяго белый свет клином не сошёлся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 сентября 2020 в 08:10
Значит надо искать...
shlomo
shlomo
10 сентября 2020 в 07:53
Ну если у игроков Ливера будет мотивация и желание, то они смогут еще поиграть и выигрывать...:))))
ДСА
ДСА
10 сентября 2020 в 07:44
Даже для Ливерпуля дорого.
Анпилкин
Анпилкин
10 сентября 2020 в 07:41
Есть другие игроки не хуже
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