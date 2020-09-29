Смольников: «Мы не собираемся выходить, чтобы удерживать ничью с ПАОКом»

Защитник «Краснодара» поделился мнением об ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа.

Если говорить о ПАОКе, то я бы выделил всю команду. Она действовала организованно и дисциплинированно. Это крепкий обученный коллектив, имеющий хорошую атаку. При этом первая игра показала, что мы можем добиваться приемлемого результата. Мы победили, не сомневаемся, что теперь нас ждет тяжелый матч. Главное для нас выйти и отдать все силы в Салониках. Тогда всё будет хорошо.

Мы не собираемся выходить, чтобы удерживать ничью. Мы хотим победить. И собираемся для этого отдать все силы. Если мы будем думать, как бы не пропустить, то обязательно пропустим. Все наши мысли только о победе.