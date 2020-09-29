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Смольников: «Мы не собираемся выходить, чтобы удерживать ничью с ПАОКом»

29 сентября 2020, 19:25
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников поделился мнением об ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа.

Если говорить о ПАОКе, то я бы выделил всю команду. Она действовала организованно и дисциплинированно. Это крепкий обученный коллектив, имеющий хорошую атаку. При этом первая игра показала, что мы можем добиваться приемлемого результата. Мы победили, не сомневаемся, что теперь нас ждет тяжелый матч. Главное для нас выйти и отдать все силы в Салониках. Тогда всё будет хорошо.

Мы не собираемся выходить, чтобы удерживать ничью. Мы хотим победить. И собираемся для этого отдать все силы. Если мы будем думать, как бы не пропустить, то обязательно пропустим. Все наши мысли только о победе.

Напомним, что в домашнем матче «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1.

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Все комментарии
nubom
nubom
29 сентября в 21:45
"Мы не собираемся выходить, чтобы удерживать ничью". Чтобы не было технаря - выйти все-таки придется...
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 21:37
Завтра будем посмотреть
протон1
протон1
29 сентября в 20:50
будите на ничью играть. вас вынесут ногами вперед греки
112910415
112910415
29 сентября в 20:25
хочется верить, что так и будет !
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 19:54
В ответном матче всё будет зависеть от случая.
За адекватность
За адекватность
29 сентября в 19:43
"Мы не собираемся выходить, чтобы удерживать ничью." С такой обороной это даже при огромном желании вряд ли удалось бы сделать, да и не умеете Вы парковать автобус. А вообще лучше меньше слов, больше дела. В отличии от двух других стартовавших в ЕК у Вас уже есть синица в руке в виде ГЭ ЛЕ. Но не мешало бы и журавля в небе попытаться поймать. В любом случае удачи, и не допустите безволия. Проигрывать ведь тоже по-разному можно. А мы поболеем. Как обычно личное мнение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 19:42
Все верно. Как только наши начинают играиь на ничейку, обязательно пропустят. Причем пропустят ближе к концу матча, когда уже поздно булками шеаелить . Надо играть в свою игру, как будто не было первого победного матча .
А еще меня радует, что быков в еврокубках мы не потеряем...
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 19:39
это ты нам после игры расскажи))) а мы посмеёмся))
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 19:37
Ничего не изменилось:50 на 50.
мангo
мангo
29 сентября в 19:37
ну вот и посомтрим
SHMEL
SHMEL
29 сентября в 19:33
Удачи Краснодару и выхода в основной раунд.
Хрен горький
Хрен горький
29 сентября в 19:31
у Игоря новый вызов. Удачи против греков.
denmig
denmig
29 сентября в 19:30
    shlomo
    shlomo
    29 сентября в 19:27
    Благие намерения....удачи ВАМ!!!
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