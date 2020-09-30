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Баркли перешел из «Челси» в «Астон Виллу»

30 сентября 2020, 12:37

Пресс-служба «Астон Виллы» сообщает, что полузащитник Росс Баркли пополнил ряды клуба.

«Челси» и «Астон Вилла» согласовали арендную сделку, которая будет рассчитана на один сезон.

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
30 сентября в 16:40
Вот и ещё один потенциальный талант сгнил на синей лавке.
azkan
azkan
30 сентября в 14:10
Тааак.. Неожиданно для меня.
Снисают перегруз с полузащитниками?
Но в опорной у нас может быть беда.
Если учесть, что РЛЧ прочат в аренду, Жоржа хотят усиленно выдать замуж, а ВХЮ и глазом не повел на уговоры Челси по Райсу, у нас остаются только Канте и Ковачич))) Этого мало для клуба с амбициями на топ 3.
drug01
drug01
30 сентября в 12:51
Желаем удачных игр и результатов
dimagas2
dimagas2
30 сентября в 12:44
Во как,нежданчик))
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 12:40
Бог даст в Чампионшип с Астон Виллой не отправится.
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