Баркли перешел из «Челси» в «Астон Виллу»

Пресс-служба «Астон Виллы» сообщает, что полузащитник Росс Баркли пополнил ряды клуба.
«Челси» и «Астон Вилла» согласовали арендную сделку, которая будет рассчитана на один сезон.
Morning, Villans. 😉— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 30, 2020
Welcome to Aston Villa, @RBarkley8! 🙌
🟣 #WelcomeRoss 🟣 pic.twitter.com/hTBWEi1RDz
Снисают перегруз с полузащитниками?
Но в опорной у нас может быть беда.
Если учесть, что РЛЧ прочат в аренду, Жоржа хотят усиленно выдать замуж, а ВХЮ и глазом не повел на уговоры Челси по Райсу, у нас остаются только Канте и Ковачич))) Этого мало для клуба с амбициями на топ 3.
Снисают перегруз с полузащитниками?
Но в опорной у нас может быть беда.
Если учесть, что РЛЧ прочат в аренду, Жоржа хотят усиленно выдать замуж, а ВХЮ и глазом не повел на уговоры Челси по Райсу, у нас остаются только Канте и Ковачич))) Этого мало для клуба с амбициями на топ 3.