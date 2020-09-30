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Червиченко: «„Зенит“ последний матч выдал просто на загляденье»

30 сентября 2020, 14:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 10-го тура РПЛ между московской командой и петербургским «Зенитом».

До последнего тура я думал, что преимущество должно быть за красно-белыми. У команды была скорость, и вообще «Спартак» загонял всех своих соперников в первые 20 минут матча. Они давили-давили и забивали. Если не забивали, то начинались проблемы.

Я думал, что «Спартак» на ходу, но последняя игра полностью перечеркнула это мнение. Спартаковцы тяжелые, какие-то неповоротливые. Играли не лучше «Тамбова» и победили за счет случая, потому что их вратарь ужасно провел матч. Уверен, что будь в воротах Сергей Рыжиков, то эти два дурных мяча не влетели бы.

А «Зенит» — наоборот. Мне казалось, что он тяжелый, не может разбежаться, что-то у них не идет. Но последний матч они выдали просто на загляденье. И если судить о битве двух столиц по последнему туру, то «Зенит» выиграет, скорее всего.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответ Конфедерат (раскрыть)
30 сентября в 19:28
Не надо называть мерзавца спартачём, обидно понимаешь.
ekliziast
ekliziast
30 сентября в 19:26
Статья должна называться так:Зенит последний матч купил просто на загляденье.
Конфедерат
Конфедерат
30 сентября в 16:35
Самый адекватный спартач
4RT
4RT
30 сентября в 15:30
Ага! Такого откровенного договорняка давно не видел!)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 сентября в 15:18
Мнение Червиченко всегда очень предвзятое. Впечатление, что он радуется неудачам Спартака или их ему.
Если за матч, то форма у команд примерно одинаковая, все решит гол, максимум два. Думаю, удача будет за Зенитом...
Footbolista
Footbolista
30 сентября в 15:17
Все хвалят зенит перед матчем со Спартаком...и это хорошо...не будем им мешать)...
Союзник противников
Союзник противников
30 сентября в 15:16
Первый тайм тоже "на загляденье"???
Faustello
Faustello ответ Jeck Denielse (раскрыть)
30 сентября в 14:59
Ухаха, лучший троллинг месяца!!!!! Ржунемогу)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 сентября в 14:53
Следующий матч порадует Червиченко гараздо больше...))
за
за
30 сентября в 14:49
Кто постоянно интервьюирует ЧервИченко? Кто эти садисты-мазохисты? ))
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
30 сентября в 14:24
В этом матче может случиться всё!
STVA 1
STVA 1
30 сентября в 14:24
Я дуамал так а получилось вот так))
David Young
David Young
30 сентября в 14:23
Согласен, у Зенита лучше шансы, но лишь немного.
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