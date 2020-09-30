Червиченко: «„Зенит“ последний матч выдал просто на загляденье»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 10-го тура РПЛ между московской командой и петербургским «Зенитом».

До последнего тура я думал, что преимущество должно быть за красно-белыми. У команды была скорость, и вообще «Спартак» загонял всех своих соперников в первые 20 минут матча. Они давили-давили и забивали. Если не забивали, то начинались проблемы.

Я думал, что «Спартак» на ходу, но последняя игра полностью перечеркнула это мнение. Спартаковцы тяжелые, какие-то неповоротливые. Играли не лучше «Тамбова» и победили за счет случая, потому что их вратарь ужасно провел матч. Уверен, что будь в воротах Сергей Рыжиков, то эти два дурных мяча не влетели бы.

А «Зенит» — наоборот. Мне казалось, что он тяжелый, не может разбежаться, что-то у них не идет. Но последний матч они выдали просто на загляденье. И если судить о битве двух столиц по последнему туру, то «Зенит» выиграет, скорее всего.