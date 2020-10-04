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Манджукич не перейдёт в «Локомотив». Стороны не сошлись по зарплате

04 октября 2020, 12:30

Бывший нападающий «Баварии» и «Ювентуса» Марио Манджукич не перейдет в «Локомотив».

По информации телеграм-канала «Мутко Против», руководство «железнодорожников» и хорватский футболист не смогли договориться по зарплате. Отмечается, что стороны были довольно близки к подписанию контракта, но в последний момент нападающий попросил увеличить зарплату.

Изначально речь шла примерно о 7 миллионах евро (подписной бонус и зарплата 2,7 миллиона евро в год), но в итоге Манджукич попросил увеличить выплаты до 10 миллионов за два года.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ VV V (раскрыть)
04 октября в 22:54
Когда ж о футболе будет с вашего аккаунта?) Сплошная шарманка с негативной всем известной инфой о государственных Зените и Локомотиве. Позитивного из личного творчества совсем у вас не бывает?)
Анд-м
Анд-м
04 октября в 18:06
Всё деньги на кузяева потратили 😁
Правдин Семён
Правдин Семён
04 октября в 17:39
Загнул Марио. Жаль..
Leha-ha50
Leha-ha50
04 октября в 16:37
Стариканы явно припухли. Хотя у него было с кем посоветоваться, недавно в Питере такой же старичок лавку грел.
Pashok00786
Pashok00786
04 октября в 16:10
ууухахахаа.Кикнадзе зажмотил)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
04 октября в 16:07
Да и хрен с ним
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
04 октября в 15:44
Нафиг нужен этот 73 ,лучше купите Мирзова.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
04 октября в 15:42
ничего не потеряли, даже сэкономили ИМХО
cska vperiod
cska vperiod
04 октября в 15:38
А мы его уже считаем игроком Локо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Faustello (раскрыть)
04 октября в 15:33
Согласен!
Трезвый повар
Трезвый повар
04 октября в 15:16
Непонятно на что рассчитывал Манджукич выдвигая эти финансовые требования. В России только Зенит может позволить себе такие траты. Возможно Манджукич не очень хотел переходить в Локо, поэтому и выдвинул заведомо не выполнимые условия
VV V
VV V
04 октября в 14:59
Государственный Локомотив ещё торгуется ??? Какая разница Локомотиву сколько будет получать Манджукич из государственной кубышки ???
valt134
valt134
04 октября в 14:39
Российские пенсионеры дружно выдохнули...
SHMEL
SHMEL
04 октября в 14:26
Повезло локо, что не договорились.
25процентный клоун
25процентный клоун
04 октября в 14:22
Аппетит у него как у Месси
25процентный клоун
25процентный клоун
04 октября в 14:21
Очень жаль
alex074
alex074
04 октября в 14:20
Приху@л чуток пенсионер...10 лямом за что? За то что тот песком посыпать РЖД арену будет... Там и так своих таких хватает и без туземцев.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
04 октября в 14:10
Игрок старательный. Но аппетит слишком сильный. Какие 10 лямов?
Санчо Панса
Санчо Панса
04 октября в 14:03
Вот это номер, Василий! Что, Кикнадзе, теперь держи ответ за несостоявшийся трансфер хорвата)
Loko57
Loko57
04 октября в 13:53
Ну если действительно так, то Манджукич поступил отвратительно. Если оговорили ставки, нечего переобуваться.
mortid
mortid
04 октября в 13:53
Так Зе Луиш едет в Локо или как?
beefs
beefs
04 октября в 13:32
у нас своих охотников хватает...
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 13:26
очередной обман и провокация)))
Faustello
Faustello ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
04 октября в 13:25
Жаль, было бы интересно посмотреть
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 октября в 13:24
Так он свободный агент, для него окно по барабану
d_fincher
d_fincher
04 октября в 13:23
Ошибка Манджукича в том, что он перепутал Локо с Зенитом.

Представляю если бы он Гинеру ставил такие условия - как бы тот хохотал.
ermak6848
ermak6848
04 октября в 13:13
ещё не понятно на что способен, а зарплату требует как Лёня Месси...
berda2003
berda2003
04 октября в 13:10
если сильно нужен - возьмите кредит у набиуллиной ....
mensk
mensk
04 октября в 13:10
Не сомневался. Слишком высокого мнения о себе.
Karkaz
Karkaz
04 октября в 13:02
Значит кто то другой предложил больше
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