Манджукич не перейдёт в «Локомотив». Стороны не сошлись по зарплате

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04 октября 2020, 12:30

Бывший нападающий «Баварии» и «Ювентуса» не перейдет в «Локомотив».

По информации телеграм-канала «Мутко Против», руководство «железнодорожников» и хорватский футболист не смогли договориться по зарплате. Отмечается, что стороны были довольно близки к подписанию контракта, но в последний момент нападающий попросил увеличить зарплату.

Изначально речь шла примерно о 7 миллионах евро (подписной бонус и зарплата 2,7 миллиона евро в год), но в итоге Манджукич попросил увеличить выплаты до 10 миллионов за два года.