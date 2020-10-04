Манджукич не перейдёт в «Локомотив». Стороны не сошлись по зарплате

Бывший нападающий «Баварии» и «Ювентуса» Марио Манджукич не перейдет в «Локомотив».
По информации телеграм-канала «Мутко Против», руководство «железнодорожников» и хорватский футболист не смогли договориться по зарплате. Отмечается, что стороны были довольно близки к подписанию контракта, но в последний момент нападающий попросил увеличить зарплату.
Изначально речь шла примерно о 7 миллионах евро (подписной бонус и зарплата 2,7 миллиона евро в год), но в итоге Манджукич попросил увеличить выплаты до 10 миллионов за два года.
Представляю если бы он Гинеру ставил такие условия - как бы тот хохотал.
Представляю если бы он Гинеру ставил такие условия - как бы тот хохотал.