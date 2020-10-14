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Рибалта собирается покинуть «Зенит»

14 октября 2020, 15:17

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта собирается покинуть «Зенит» по истечении своего контракта.

«В клубе усиливаются позиции Андрея Аршавина, а Хавьер недоволен некоторыми аспектами работы. Например, тем, что трансферы российских футболистов с ним не согласовываются. Один из самых ярких примеров — трансфер Сутормина», — об этом сообщает источник информации.

Напомним, что Рибалта работает в «Зените» с 2018 года.

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Все комментарии
stachel
stachel
14 октября в 19:17, ред.
Трансферты "молодых рос. футболистов" это классическая откатная схема селекционных манагеров по распилу бабла. Сколько уже этого шлака побывало в зените и кануло в Лету. В лучшем случае в Сочи, в худшем сгинуло на российских просторах. Один переход Тохи или Цалагова-Терентьева-Полоза-Юсупова и т.п. чего стоил. Ведь всем было сразу понятно, что эти ребята - не уровень тех задач, которые ставит клуб. А Рибалта видимо хочет тоже "поучаствовать"))
112910415
112910415
14 октября в 18:16
не уходи, Рибалта ! они исправятся
Footbolista
Footbolista
14 октября в 16:47
50 тыс. руб. не поделили...
makkie
makkie
14 октября в 16:34
Интересно, а с кем согласовывался трансфер Сутормина?
Похоже Семак из своего кармана эти жалкие 50к выплатил - настолько Сутормин ему был нужен (нет).

Правда, сейчас не нужен)
nubom
nubom
14 октября в 15:42
Перестали заносить?...
Бубнин
Бубнин
14 октября в 15:40
Его ожидания - его проблемы!
ermak6848
ermak6848 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 октября в 15:31
явно подсиживает - алименты жгут пятки Андрэ...
drug01
drug01
14 октября в 15:26
Значит где-то будет лучше
mihaluch
mihaluch
14 октября в 15:23
Рибалта решил покинуть берега Балтики.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 15:18
Шава его заменит...
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