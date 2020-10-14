Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта собирается покинуть «Зенит» по истечении своего контракта.
«В клубе усиливаются позиции Андрея Аршавина, а Хавьер недоволен некоторыми аспектами работы. Например, тем, что трансферы российских футболистов с ним не согласовываются. Один из самых ярких примеров — трансфер Сутормина», — об этом сообщает источник информации.
Напомним, что Рибалта работает в «Зените» с 2018 года.
Похоже Семак из своего кармана эти жалкие 50к выплатил - настолько Сутормин ему был нужен (нет).
Правда, сейчас не нужен)
Похоже Семак из своего кармана эти жалкие 50к выплатил - настолько Сутормин ему был нужен (нет).
Правда, сейчас не нужен)