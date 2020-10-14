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14 октября 2020, 15:17

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта собирается покинуть «Зенит» по истечении своего контракта.

«В клубе усиливаются позиции Андрея Аршавина, а Хавьер недоволен некоторыми аспектами работы. Например, тем, что трансферы российских футболистов с ним не согласовываются. Один из самых ярких примеров — трансфер Сутормина», — об этом сообщает источник информации.

Напомним, что Рибалта работает в «Зените» с 2018 года.