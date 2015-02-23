«Амкар» арендовал Бутко

«Амкар» пополнился защитником сборной Украины Богданом Бутко.
Игрок был арендован у «Шахтера» до конца текущего сезона.
Договор предусматривает возможность продления трудовых отношений двух сторон и на более длительный период.
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