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«Амкар» арендовал Бутко

23 февраля 2015, 22:19
 «Амкар» пополнился защитником сборной Украины Богданом Бутко.

Игрок был арендован у «Шахтера» до конца текущего сезона. 

Договор предусматривает возможность продления трудовых отношений двух сторон и на более длительный период.
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