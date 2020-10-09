Принадлежащий «Ливерпулю» Груич в негативном ключе высказался об Адриане

Полузащитник «Порту» Марко Груич, недавно арендованный у «Ливерпуля», в комментариях к одному из постов в инстаграме нелестно высказался об игре голкипера «красных» Адриана в матче против «Астон Виллы» (2:7).
Уоткинс был в моей фэнтези-команде, и как только я избавился от Олли, он выдал вот это [оформил хет-трик в ворота «Ливерпуля»].
Вероятно, он также положил конец карьере Адриана в «Ливерпуле».
Все Великие допускали ляпы.тот же ЧЕХ- за сборную, Буффон, Де Гея. вандерсар. Защита - решето была в том матче, вина испанца всего лишь в первом мяче и то не 100%,он же мяч не на ногу выложил,как Кепа Мане.
Все Великие допускали ляпы.тот же ЧЕХ- за сборную, Буффон, Де Гея. вандерсар. Защита - решето была в том матче, вина испанца всего лишь в первом мяче и то не 100%,он же мяч не на ногу выложил,как Кепа Мане.