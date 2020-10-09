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Принадлежащий «Ливерпулю» Груич в негативном ключе высказался об Адриане

09 октября 2020, 07:53
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)7 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Порту» Марко Груич, недавно арендованный у «Ливерпуля», в комментариях к одному из постов в инстаграме нелестно высказался об игре голкипера «красных» Адриана в матче против «Астон Виллы» (2:7).

Уоткинс был в моей фэнтези-команде, и как только я избавился от Олли, он выдал вот это [оформил хет-трик в ворота «Ливерпуля»].

Вероятно, он также положил конец карьере Адриана в «Ливерпуле».

Марко Груич

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 октября в 14:53
Груич сам то нулячий, чья бы корова мычала.Его уровень - это Порту,которой Ливерпуль отгружал 5 мячей,не напрягаясь. Конечно это не оправдывает Адриана,но надо быть балканцу с его послужным списком тише воды и ниже травы.
Все Великие допускали ляпы.тот же ЧЕХ- за сборную, Буффон, Де Гея. вандерсар. Защита - решето была в том матче, вина испанца всего лишь в первом мяче и то не 100%,он же мяч не на ногу выложил,как Кепа Мане.
dzvinka
dzvinka
09 октября в 14:14
а что он не так сказал то? В клубе такого статуса если воротник выдает такой матч, и причем не первый же раз привозы эти... сразу вышвыривать надо. Нету времени ждать, уже ждали с Миньелетом и Кариусом.
Шишанутый
Шишанутый
09 октября в 13:59
Это еще что! Вот у меня в фентези был Грилиш и перед матчем с Ливером я его заменил а он там раз разился пента-триком из голов и голевых передач. 😂😂😂
ДАША Д
ДАША Д
09 октября в 08:57
Вратарь действительно "дырка".
Анпилкин
Анпилкин
09 октября в 08:39
Что-то не поделили
STVA 1
STVA 1
09 октября в 08:12
Некрасиво поступил
Q-J-G
Q-J-G
09 октября в 08:04
И так бывает. Иногда(
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 октября в 08:04
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