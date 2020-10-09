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Роналду устроил скандал, отказавшись соблюдать изоляцию в Турине

09 октября 2020, 17:28

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попал в неприятную историю.

3 октября пресс-служба туринцев объявила, что два представителя персонала коллектива получили положительные результаты тестов на коронавирус. Команда тогда ушла на самоизоляцию. Отмечается, что заразившиеся коронавирусом лица не являлись ни игроками, ни представителями технического или медицинского персонала.

Футболисты какое-то время не имели права покидать зону карантина. Португальцу это не понравилось, поскольку он хотел отправиться на товарищеский матч своей сборной против Испании.

В итоге Роналду на повышенных тонах пообщался с директорами «Ювентуса» и покинул отель. Его примеру последовали Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бентанкур и Мерих Демирал, которые также отправились в расположение своих сборных.

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Agamaga
Agamaga
вчера в 09:55
Истеричка
Тага Дага
Тага Дага ответ заDOOMчивый (раскрыть)
10 октября в 20:03
Там всегда были кому забивать. ...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Тага Дага (раскрыть)
10 октября в 16:44
выгнать то можно,только вот кто забивать за Юве будет, рефери что ли?
Тага Дага
Тага Дага
10 октября в 05:32
Выгоните её конце концов. .....не нужна она там.Это отработка.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
10 октября в 05:20, ред.
Бред. Если по тесту чист. То не имеют права задерживать. Может они специально за бабки. Может подослали. Тут я поддерживаю дельфина =)
Жека10
Жека10
10 октября в 01:01
правильно сделали,этот коронавирус никогда и не закончится,а жить привычной жизнью надо продолжать в том же режиме что и до короны
ЮЗИК
ЮЗИК
09 октября в 22:55
Рон ещё та истеричка
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK ответ Шишанутый (раскрыть)
09 октября в 22:20
Скажу, что у Роналду половина голов забита командам уровня Литвы и Андорры.
Шишанутый
Шишанутый ответ Master ШиФу (раскрыть)
09 октября в 22:19
Гном ваш король товарнеков у него из 71 гола сборной 32 забито в товарищеских матчах. что на это скажеш?
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
09 октября в 22:16
А персофаны потом удивляются, почему эту барби ненавидит весь мир. Надеялся хоть в товарняке забить топ сборной, но снова провалился.
Master ШиФу
Master ШиФу ответ Шишанутый (раскрыть)
09 октября в 21:53
Помочь сборной в товарняке? 😂😂😂
Давайте думать
Давайте думать ответ Мessi 10 (раскрыть)
09 октября в 21:34
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
    09 октября в 21:05
    Права качает Кристина. Говорят директорам Юве Бадром угрожал!
    Мessi 10
    Мessi 10
    09 октября в 20:51
    Расплакалась в очередной раз португальская истеричка. Годы идут, а привычки манипулировать людьми у Нырка остаются =)
    Caniggia
    Caniggia
    09 октября в 20:24, ред.
    Наши болваны и лодыри из сборной были бы рады до усёру, что их посадили на карантин и что не надо никуда лететь, напрягаться, работать, а можно просто валяться на диване, жрать, пить, играть в приставку и гламуриться в соц. сетях.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Wolf77785 (раскрыть)
    09 октября в 20:19, ред.
    Ну он же не Месська по кличке король товарнеков! Рон играет с сильными сопернеками Испании сложно забить это Топ сборная а гному подберают всякие Никарагуа, Эквадоры да Гондурасы которым он только с пенки забевает. Ахаха)
    Legend 6
    Legend 6
    09 октября в 20:09
    Купили клокна, теперь нянчиться с ним долго будете.
    Лучше бы Бэйла купили. Он бы даже в клубе не появлялся. Нет Бэйла нет проблем
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ Шишанутый (раскрыть)
    09 октября в 20:07
    поэтому он решил пропасть (Даже) в товарищеском матче! Лучше уже новой прической на поле покрасоваться, чем играть! Пока Месси забивает победный гол Эквадору, дельфина, как всегда пропадает на поле!
    Wolf77785
    Wolf77785
    09 октября в 20:04
    животное.. что тут сказать!
    ValidAccessBANK
    ValidAccessBANK
    09 октября в 19:50
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ Шишанутый (раскрыть)
      09 октября в 19:39
        David Young
        David Young ответ Rattlehead (раскрыть)
        09 октября в 19:23
        Спасибо, верно подметили.
        112910415
        112910415
        09 октября в 19:21
        Не нужно было скандалить
        Rattlehead
        Rattlehead ответ David Young (раскрыть)
        09 октября в 19:19
        Клубы имеют право не отпускать игроков в сборные только в том случае, если они травмированы или,ввиду событий текущего года, заражены. Так что не прав тут клуб, а не игроки. А за неявку в сборную без перечисленных причин полагается наказание как игроку, так и клубу.
        Q-J-G
        Q-J-G
        09 октября в 19:16
        Неоднозначная, неординарная ситуация, сколько людей, столько и мнений. Но, если учесть, что игра со сборной Испании была товарищеская, то не надо было устраивать скандал, отказываясь от самоизоляции...
        Faustello
        Faustello
        09 октября в 18:52
        Кристинка визжал и истерил?)))
        Шатаут
        Шатаут
        09 октября в 18:29
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          09 октября в 18:07
          Теперь понятно, почему Дибала не играл с Эквадором, в изоляции сидел и тесты проходил. А нам про желудок сказку рассказали.
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый
          09 октября в 17:56, ред.
          Молодец Роналду,в отличии от Ома,он всегда готов играть за свою сборную.даже рискуя своим здоровьем. Это настоящий патриот своей страны. Такому героическому поступку последовали и его компаньоны,ставя приоритеты страны выше клубных,потому что клубов - много,а Родина - одна! Данные действия АНАЛогичны подвигу Александра Матросова!
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          09 октября в 17:53
          Респект, не стал терпеть и потом пакостить клубу
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