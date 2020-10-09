Роналду устроил скандал, отказавшись соблюдать изоляцию в Турине

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09 октября 2020, 17:28

Форвард «Ювентуса» попал в неприятную историю.

3 октября пресс-служба туринцев объявила, что два представителя персонала коллектива получили положительные результаты тестов на коронавирус. Команда тогда ушла на самоизоляцию. Отмечается, что заразившиеся коронавирусом лица не являлись ни игроками, ни представителями технического или медицинского персонала.

Футболисты какое-то время не имели права покидать зону карантина. Португальцу это не понравилось, поскольку он хотел отправиться на товарищеский матч своей сборной против Испании.

В итоге Роналду на повышенных тонах пообщался с директорами «Ювентуса» и покинул отель. Его примеру последовали Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бентанкур и Мерих Демирал, которые также отправились в расположение своих сборных.