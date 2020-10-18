РФС не видит оснований для переигровки матча «Краснодар» — «Рубин»

РФС не видит оснований для переигровки матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1).
«Мы не видим оснований для переигровки матча „Краснодара“ — „Рубин“. Спорные моменты могут быть рассмотрены на заседании экспертно-судейской комиссии, если поступят обращения от клубов», — сообщили в пресс-службе РФС.
Пусть учатся работать правильно и честно!!!
Переигровка это конечно нонсенс, но в ошибку носом ткнули и об этом все говорили, а иначе комментаторши матч тв это бы естественно замяли и никто ничего бы и не сказал и все шло бы как и всегда.
Пусть учатся работать правильно и честно!!!
Переигровка это конечно нонсенс, но в ошибку носом ткнули и об этом все говорили, а иначе комментаторши матч тв это бы естественно замяли и никто ничего бы и не сказал и все шло бы как и всегда.
Пора бы уже и полиграфчиком Вилкова попугать, а то совсем распоясался.
Пора бы уже и полиграфчиком Вилкова попугать, а то совсем распоясался.
Не было никакого смысла подымать этот вопрос в таком "ракрусе".
И вопрос не в том, есть основания или нет, дело в том:
что стоит только открыть "ящик Пандоры" так такими требованиями, претензиями, "закидают" так, что мало не покажется.... И "закрыть этот ящик"- будет не так просто, если бы, хотя бы, один раз будет принято такое решение....
Не было никакого смысла подымать этот вопрос в таком "ракрусе".
И вопрос не в том, есть основания или нет, дело в том:
что стоит только открыть "ящик Пандоры" так такими требованиями, претензиями, "закидают" так, что мало не покажется.... И "закрыть этот ящик"- будет не так просто, если бы, хотя бы, один раз будет принято такое решение....