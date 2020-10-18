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РФС не видит оснований для переигровки матча «Краснодар» — «Рубин»

18 октября 2020, 13:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

РФС не видит оснований для переигровки матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

«Мы не видим оснований для переигровки матча „Краснодара“ — „Рубин“. Спорные моменты могут быть рассмотрены на заседании экспертно-судейской комиссии, если поступят обращения от клубов», — сообщили в пресс-службе РФС.

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Все комментарии
nubom
nubom ответ КЭТиК (раскрыть)
18 октября в 17:06
... поаторный матч за счет провинившегося...
SHMEL
SHMEL
18 октября в 15:57
Тема судейства уже набила оскомину. Ни тура без скандалов.
морозз
морозз
18 октября в 15:44
Вилков раньше был в пуле судей у Гинера, затем упавшее знамя Ленорыча перехватил Миллер и узурпировал весь судейский корпус под корень!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
18 октября в 15:36
Купите им очки.
Василий 50
Василий 50
18 октября в 15:07
Значит тема закрыта.
Faustello
Faustello ответ Сп62 (раскрыть)
18 октября в 15:03
божественный русский))
Faustello
Faustello ответ VAN ARM (раскрыть)
18 октября в 15:02
если все будут молчать будет хуже. количество рано или поздно переходит в качество.
Сп62
Сп62
18 октября в 15:02, ред.
Дело не в переигровке. Важно, чтобы наказания при ошибках судей должны быть обязательны и дифференцированы. Тем более рицедивы могут отмечаться отдельно.
VAN ARM
VAN ARM ответ Faustello (раскрыть)
18 октября в 14:53
не думаю что это что то меняет ведь наказаний реальных нет .одно шутовство и смех))
mihaluch
mihaluch
18 октября в 14:52
В данном матче основания не было.
Faustello
Faustello
18 октября в 14:50, ред.
Все правильно Рубин сделал, нужно всем командам при малейшем нарушении регламента и других вещей подавать протесты.
Пусть учатся работать правильно и честно!!!
Переигровка это конечно нонсенс, но в ошибку носом ткнули и об этом все говорили, а иначе комментаторши матч тв это бы естественно замяли и никто ничего бы и не сказал и все шло бы как и всегда.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ VAN ARM (раскрыть)
18 октября в 14:49
И току прибавить, а то он для судьи уж больно толстокож.
VAN ARM
VAN ARM ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 октября в 14:45
лучше стульчик))электрический)))
Leha-ha50
Leha-ha50
18 октября в 14:31
Кто бы сомневался?!? Вилков всегда "прав" до невозможности. С него как с гуся вода !!! Куролесит чаще всех , но и судит больше всех. Значит кого то из " толстолобиков" он вполне устраивает . Прям какой то непотопляемый этот Вилков. Про прорубь сразу мысли приходят.
Пора бы уже и полиграфчиком Вилкова попугать, а то совсем распоясался.
ildar_3871
ildar_3871
18 октября в 14:22
Все куплено в в РФС !
beefs
beefs
18 октября в 14:20
так это утенок придумал...
VAN ARM
VAN ARM ответ sv_1969 (раскрыть)
18 октября в 14:14
вопросы не к быкам а к вилку))) сколько косяков а всё плавает)))) а переигровки быть не может))
d_fincher
d_fincher
18 октября в 14:13
Дюковский РФС как всегда - я не удивлен.
sv_1969
sv_1969 ответ VAN ARM (раскрыть)
18 октября в 14:10
В данном матче это эпизод не повлиял на ход матча!Быки были лучше , а если раз удовлетворить переигровку то мы так и не один матч по несколько раз переигрывать будем!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 октября в 14:08
Если переиграть все матчи, которые судил вилков, то надо года два, причём Зениту придётся играть ежедневно с разными соперниками
Q-J-G
Q-J-G
18 октября в 14:05, ред.
Ответ РФС был - очевиден...
Не было никакого смысла подымать этот вопрос в таком "ракрусе".
И вопрос не в том, есть основания или нет, дело в том:

что стоит только открыть "ящик Пандоры" так такими требованиями, претензиями, "закидают" так, что мало не покажется.... И "закрыть этот ящик"- будет не так просто, если бы, хотя бы, один раз будет принято такое решение....
drug01
drug01
18 октября в 14:04
Друзья поезд ушёл это утопия
VAN ARM
VAN ARM ответ suiw (раскрыть)
18 октября в 14:02
да хоть лям ))он быстро вернёт))
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 14:01
другого и не ожидалось))так и будем судейский произвол смотреть))
suiw
suiw
18 октября в 13:56
Если нет оснований для переигровки, оштрафуйте судью тупую или продажную на100 000 евро. Может дойдет тогда
КЭТиК
КЭТиК
18 октября в 13:55
Этак можно почти каждый матч переигрывать.
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