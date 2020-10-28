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Ганчаренко рассказал о состоянии Марио Фернандеса перед матчем Лиги Европы

сегодня, 15:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о состоянии здоровья защитника Марио Фернандеса в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

Физическое состояние Фернандеса гораздо лучше, он чувствует себя хорошо. Но это игра, посмотрим, насколько он готов.

Напомним, что Марио пропустил около двух недель из-за сомнительного теста на коронавирус.

Матч ЦСКА — «Динамо» Зг состоится завтра, 29 октября, в Москве. Начало – в 20:55 мск.

Ранее стало известно, что матч ЦСКА с «Динамо» обслужит румынская бригада арбитров.

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Все комментарии
FROBI
FROBI ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 16:21
Узник замка ВЭБ Арена? Граф Васин-Кристо? )
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:20
Марио наравне с Влашичем и Акинфеевым основа команды. Когда хоть один выбывает - это сразу заметно. Будем надеяться , что Фернандес наберет еще кондиций к завтрашнему дню. Матч предстоит тяжелый и Марио очень нужен команде. Лишь бы вирус опять не вмешался , а то выкашивает каждый день по нескольку футболистов , причем без разбора , по всем странам прошелся, где то больше, где то меньше..
Удачи Марио и ЦСКА завтра.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:16
БЕЗ НЕГО БУДЕТ НЕПРОСТО))
Legend 6
Legend 6 ответ FROBI (раскрыть)
сегодня в 16:15
Я думаю его просто заставляют играть за ЦСКА
FROBI
FROBI ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 16:11
Только душа у него почему-то частенько продана сопернику )
Legend 6
Legend 6 ответ FROBI (раскрыть)
сегодня в 16:04
Васин нормально отыграл)
В каждом матче играет ярко,непринуждённо,для души.
FROBI
FROBI
сегодня в 15:59
Ну тут ж что-то одно из двух - или сомнительный тест Фернандеса, или сомнительный фланг Васин )
Брулин
Брулин
сегодня в 15:39, ред.
Должен сыграть и не обсуждается даже
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