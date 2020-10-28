Ганчаренко рассказал о состоянии Марио Фернандеса перед матчем Лиги Европы

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сегодня, 15:38

Главный тренер ЦСКА рассказал о состоянии здоровья защитника в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

Физическое состояние Фернандеса гораздо лучше, он чувствует себя хорошо. Но это игра, посмотрим, насколько он готов.

Напомним, что Марио пропустил около двух недель из-за сомнительного теста на коронавирус.

Матч ЦСКА — «Динамо» Зг состоится завтра, 29 октября, в Москве. Начало – в 20:55 мск.