Ганчаренко рассказал о состоянии Марио Фернандеса перед матчем Лиги Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о состоянии здоровья защитника Марио Фернандеса в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».
Физическое состояние Фернандеса гораздо лучше, он чувствует себя хорошо. Но это игра, посмотрим, насколько он готов.
Напомним, что Марио пропустил около двух недель из-за сомнительного теста на коронавирус.
Матч ЦСКА — «Динамо» Зг состоится завтра, 29 октября, в Москве. Начало – в 20:55 мск.
Ранее стало известно, что матч ЦСКА с «Динамо» обслужит румынская бригада арбитров.
Удачи Марио и ЦСКА завтра.
Всем здоровья.
Удачи Марио и ЦСКА завтра.
Всем здоровья.