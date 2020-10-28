ГлавнаяНовости

«Манчестер Юнайтед» интересуется Чалханоглу

сегодня, 22:10

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, турок отклонил первое предложение миланского клуба о продлении контракта с зарплатой в 3 млн евро за сезон. Следующая встреча с агентом игрока запланирована на ноябрь. Трудовой договор хавбека истекает летом 2021 года, однако футболист не собирается продолжать сотрудничество с итальянской командой.

Отмечается, что с первого января игрок может заключить предварительный контракт с другим клубом. «Манчестер Юнайтед» готов предложить Чалханоглу пятилетнее соглашение.

Все новости
Слухи«Барселона» и «Реал» рассчитывают бесплатно подписать Алабу
Сегодня, 21:19 Комментарии8
СлухиМойсандер собирается покинуть «Вердер» в конце сезона
Сегодня, 16:49 Комментарии3
Слухи«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Тюрама из «Боруссии» М
Сегодня, 16:13 Комментарии4
Слухи«Интер» составит конкуренцию «Ювентусу» в споре за подписание Ровеллы
Сегодня, 15:55 Комментарии7
Слухи«Ювентус» и «Милан» поспорят за Ловато
Сегодня, 15:17 Комментарии4
СлухиГолкипер МЮ Ромеро может успеть перейти в один из клубов MLS
Сегодня, 13:13 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:36
Зачем ему в МЮ)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:10
Хороший будет трансфер
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100