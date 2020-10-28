«Манчестер Юнайтед» интересуется Чалханоглу

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сегодня, 22:10

Полузащитник «Милана» может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, турок отклонил первое предложение миланского клуба о продлении контракта с зарплатой в 3 млн евро за сезон. Следующая встреча с агентом игрока запланирована на ноябрь. Трудовой договор хавбека истекает летом 2021 года, однако футболист не собирается продолжать сотрудничество с итальянской командой.

Отмечается, что с первого января игрок может заключить предварительный контракт с другим клубом. «Манчестер Юнайтед» готов предложить Чалханоглу пятилетнее соглашение.