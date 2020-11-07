Бывший помощник Симеоне может возглавить «Вальядолид»

1604738809

сегодня, 11:46

Главный тренер «Вальядолида» находится на грани увольнения.

Как сообщается, руководство «бело-фиолетовых» недовольно результатами клуба. «Вальядолид» занимает последнее место в Ла Лиге, набрав всего 3 очка за 8 туров.

Отмечается, что главным кандидатом на должность нового наставника команды является Херман Бургос, который 9 лет работал помощником в «Атлетико». Сам аргентинский специалист хотел бы вернуться в Аргентину, однако он может рассмотреть вариант с переходом в «Вальядолид».

Напомним, что Бургос покинул «Атлетико» в июне этого года.