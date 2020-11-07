Бывший помощник Симеоне может возглавить «Вальядолид»

Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес находится на грани увольнения.
Как сообщается, руководство «бело-фиолетовых» недовольно результатами клуба. «Вальядолид» занимает последнее место в Ла Лиге, набрав всего 3 очка за 8 туров.
Отмечается, что главным кандидатом на должность нового наставника команды является Херман Бургос, который 9 лет работал помощником Диего Симеоне в «Атлетико». Сам аргентинский специалист хотел бы вернуться в Аргентину, однако он может рассмотреть вариант с переходом в «Вальядолид».
Напомним, что Бургос покинул «Атлетико» в июне этого года.