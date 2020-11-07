ГлавнаяНовости

Бывший помощник Симеоне может возглавить «Вальядолид»

сегодня, 11:46

Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес находится на грани увольнения.

Как сообщается, руководство «бело-фиолетовых» недовольно результатами клуба. «Вальядолид» занимает последнее место в Ла Лиге, набрав всего 3 очка за 8 туров.

Отмечается, что главным кандидатом на должность нового наставника команды является Херман Бургос, который 9 лет работал помощником Диего Симеоне в «Атлетико». Сам аргентинский специалист хотел бы вернуться в Аргентину, однако он может рассмотреть вариант с переходом в «Вальядолид».

Напомним, что Бургос покинул «Атлетико» в июне этого года.

Все новости
СлухиНеймар и Мбаппе требуют у руководства ПСЖ отставки Тухеля
Сегодня, 09:38 Комментарии21
Слухи«Вест Бромвич» может уволить Билича
Сегодня, 08:13 Комментарии3
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением Нагельсманна
Вчера, 17:21 Комментарии33
СлухиНа должность нового главного тренера ПСЖ претендуют три человека
Вчера, 15:31 Комментарии14
Слухи«Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера до конца недели
Вчера, 10:02 Комментарии44
СлухиСпаллетти не захотел возглавлять «Фиорентину»
Вчера, 09:54 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:49
Если бы хотел в Аргентину то ушёл.
drug01
drug01
сегодня в 11:49
Это хорошо удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100