Широков: «Суд и суд. На меня ничего не давит»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал инцидент со скандальным видео, на котором был запечатлён форвард «Зенита» Артём Дзюба, а также рассказал о ходе своего судебного процесса по делу об избиении арбитра в матче любительских команд.
Взаимоотношения болельщиков «Зенита» и Артёма Дзюбы — это их личное дело. У меня не было проблем с болельщиками.
Суд и суд. Дата пока не назначена. На меня ничего не давит. Суд всё сам решит. Про особый порядок ничего не знаю. Если будет, то хорошо.
.Дзюба и Кокорин - в нападении _
.Дзюба и Кокорин - в нападении _