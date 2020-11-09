Широков: «Суд и суд. На меня ничего не давит»

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал инцидент со скандальным видео, на котором был запечатлён форвард «Зенита» , а также рассказал о ходе своего судебного процесса по делу об избиении арбитра в матче любительских команд.

Взаимоотношения болельщиков «Зенита» и Артёма Дзюбы — это их личное дело. У меня не было проблем с болельщиками.

Суд и суд. Дата пока не назначена. На меня ничего не давит. Суд всё сам решит. Про особый порядок ничего не знаю. Если будет, то хорошо.