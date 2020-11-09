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Широков: «Суд и суд. На меня ничего не давит»

сегодня, 18:28

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал инцидент со скандальным видео, на котором был запечатлён форвард «Зенита» Артём Дзюба, а также рассказал о ходе своего судебного процесса по делу об избиении арбитра в матче любительских команд.

Взаимоотношения болельщиков «Зенита» и Артёма Дзюбы — это их личное дело. У меня не было проблем с болельщиками.

Суд и суд. Дата пока не назначена. На меня ничего не давит. Суд всё сам решит. Про особый порядок ничего не знаю. Если будет, то хорошо.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 20:15
И ни капли раскания. И не стыдно этому 56у.
ТТ
ТТ
сегодня в 19:37
Судья на поле-это объект или субъект преступления!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:17
О чем речь? Широков на следствии официально признал свою вину. В этом случае суд проходит в особом порядке ( без допросов и прений). Но наказание будет все равно.
протон1
протон1
сегодня в 18:59
он глубоко плевал на наш гуманнный купленный суд. и на все судейство
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:58
Да ему наплевать на всё руководство РПЛ.
протон1
протон1
сегодня в 18:58, ред.
я представляю заходит широков в суд. и судья всем встать суд идет. широков подбегает и по голове тралябууу главному судье. и говорит. на поле получил вон от. и ты получил.
протон1
протон1
сегодня в 18:57
не удивлюсь если он в суде тоже судье по голове даст бутсой. на поле дал. и там даст
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:55
Ну тогда и поездочка годика на 2 на нары тоже не должна давить на Ширика.
порт
порт
сегодня в 18:46
А как же кричалка-"Рома, Рома, не гони на агронома."
spennu
spennu
сегодня в 18:38
.Широков и Мамаев - в полузащите _

.Дзюба и Кокорин - в нападении _
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:37
Как же много у нас в футболе дегродов!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:35
Ему по барабану)
David Young
David Young
сегодня в 18:33, ред.
Не удивительно, у людей с таким нездоровым психическим состоянием, конкретно у настоящих психопатов, есть тенденция не реагировать сильно даже на ужасное, сильно давящее, и не чувствовать вины за даже по-настоящему ужасные поступки, которые они совершили.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:29
Еще тот чудик
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