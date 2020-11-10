ГлавнаяНовости

«Сочи» подал заявление в ЭСК по спорным моментам в матче с «Уфой»

сегодня, 13:47
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб подал заявление в экспертно-судейскую комиссию РФС в связи со спорными эпизодами матча 14-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

Мы подали заявление в ЭСК по трём эпизодам. Первый – эпизод с пенальти на Мевле, который не назначили. Второй – момент с Антоном Заболотным на 69-й минуте. Третий момент с Миладиновичем и жёлтой карточкой.

Момент на 69-й минуте нёс в себе понимание, что должен быть пенальти. А дальше развитие игры могло быть совсем другим. Все говорят об этом, разборы эпизода тоже были.

Все новости
Депутат Госдумы пообещал Дзюбе разобраться со слитым видео
Сегодня, 13:35 Комментарии16
Чалов — о лидерстве ЦСКА: «Нет пределов совершенству»
Сегодня, 12:14 Комментарии14
Ганчаренко рассказал о системе ротаций в ЦСКА
Сегодня, 12:10 Комментарии10
Агент: «По Кучаеву есть интерес из Европы»
Сегодня, 12:07 Комментарии7
Чалов: «У меня нет задачи от Ганчаренко опускаться за мячом ниже»
Сегодня, 11:45 Комментарии9
Газизов: «Евсеев принес себя в жертву, чтобы „Уфа“ двигалась вперед»
Сегодня, 11:12 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:05
В матче со Спартаком надо было заявление подавать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:49
прям одни ябеды)))
David Young
David Young
сегодня в 13:48
В последнее время много заявлений в ЭСК.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100