«Сочи» подал заявление в ЭСК по спорным моментам в матче с «Уфой»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб подал заявление в экспертно-судейскую комиссию РФС в связи со спорными эпизодами матча 14-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

Мы подали заявление в ЭСК по трём эпизодам. Первый – эпизод с пенальти на Мевле, который не назначили. Второй – момент с Антоном Заболотным на 69-й минуте. Третий момент с Миладиновичем и жёлтой карточкой.

Момент на 69-й минуте нёс в себе понимание, что должен быть пенальти. А дальше развитие игры могло быть совсем другим. Все говорят об этом, разборы эпизода тоже были.