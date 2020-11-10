ГлавнаяНовости

Депутат Госдумы пообещал Дзюбе разобраться со слитым видео

сегодня, 13:35

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал скандальное видео с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Я считаю, что в нашей стране защита персональных данных находится на невысоком уровне в отличие от других стран Запада. В этом направлении есть где работать, но не столько законодателям, сколько правоприменителям. Поскольку все необходимые законы о защите персональной информации, уголовного и гражданского кодекса, есть в руках правоохранителей, просто надо работать. Но, учитывая тот факт, что в таких делах крайне тяжело разобраться, зачастую они предпочитают вообще не связываться с ними.

В случае с Дзюбой, если Артем сам не собирается писать заявление, а есть информация, что у него был взломан телефон, правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело и начать расследование на основании этого. Это, во-первых, накажет виновных, дабы неповадно было в следующий раз, а во-вторых, обелит имя Артема Дзюбы, если действительно был факт взлома и кражи его личной информации.

Я не думаю, что этот скандал с Дзюбой повлияет на рост внимания к вопросу защиты персональных данных. Мы, депутаты, каждый день получаем сотни жалоб наших граждан на мошеннические действия в банках, но реакции никакой нет. Поэтому я не уверен, что скандал со сливом видео футболиста как-то повлияет на ситуацию. А вот если бы взломали мобильный телефон какого-нибудь министра или вице-премьера, думаю, завтра бы уже все правоохранительные органы страны стояли на ушах.

Я советую Артему официально обратиться в органы правоохранительной власти и написать заявление. Мы, со своей стороны, в случае поступления подобного заявления, готовы взять дело на контроль и с помощью депутатских запросов поспособствовать тому, чтобы правоохранительные органы зашевелились и приняли какие-то меры.

Все новости
«Сочи» подал заявление в ЭСК по спорным моментам в матче с «Уфой»
Сегодня, 13:47 Комментарии3
Чалов — о лидерстве ЦСКА: «Нет пределов совершенству»
Сегодня, 12:14 Комментарии14
Ганчаренко рассказал о системе ротаций в ЦСКА
Сегодня, 12:10 Комментарии10
Агент: «По Кучаеву есть интерес из Европы»
Сегодня, 12:07 Комментарии7
Чалов: «У меня нет задачи от Ганчаренко опускаться за мячом ниже»
Сегодня, 11:45 Комментарии9
Газизов: «Евсеев принес себя в жертву, чтобы „Уфа“ двигалась вперед»
Сегодня, 11:12 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kolymchanin
Kolymchanin
сегодня в 14:07
Очень не умно и глупо поступает депутат, говоря такое и обещая некий контроль за расследованием у.д. (если оно будет). А как же другие граждане, пострадавшие от мошенников, причем не по своей глупости и похоти?! Ах, ну да, он же он же змс и капитан Сборной и зенита.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:03
Если депутат пообещал, то ничего не будет.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:02
Ждём ещё Малышеву....в передаче о пользе мастурбирования🤗
viv
viv
сегодня в 14:00, ред.
Учителей с фотографией в купальнике хают и с работы увольняют. А тут медийная личность д...чит все норм. Сами те еще лицемеры.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:59
А я бы сделал все личные данные министров и вице достоянием общественности, чтобы узнать почему у нас экономика в такой ж....е, и почему они в шоколаде. Какие там видео будут с яхтами, кокосом, девушками из эскорта, Дзюба будет сидеть в углу нервно покуривая и скромно поджав ноги со своим пуританским видео. Раз уж стали слугами народа, пусть о вас народ все знает.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:55
возможно адресат видео Артема решил вступиться за своего друга.
Али Самаркандский
Али Самаркандский ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:53
И зачем "Наташе" это было нужно?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:52
да уж без депутатской проверки тут не обойтись ))))))))))и правда дел то в думе и стране других нет))))))))))))))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:52
Похвально решение депутата.Но самое главное довести дело до логического конца.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:49
Как вариант депутаты могут сами записать подобные видео и тоже скинуть в Инет.

Во-первых, это отвлечет внимание от Дзюбы.

Во-вторых, они все равно примерно этим же самым на заседаниях занимаются, а в реальности только жмут на кнопочки, чтобы принять законы, которые им сверху скидывают.
makkie
makkie
сегодня в 13:47
Да там всё проще, никто никого не взламывал - видео выложила то ли блогер, то ли содержанка Дзюбы... некая Наташа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ viv (раскрыть)
сегодня в 13:46
Они поддерживают не его, а защиту личной информации. Дзюба такой же человек, как и все, у него могут быть свои бзики или заскоки. У себя дома он может смотреть порно или участвовать в нём, его дело. А вот взломать телефон и слить информацию в инет - дело наказуемое. Не защищаю игрочишку ,рн поступил по-дурацки, записывая такую фигню. Но это не повод красть и сливать эту информацию...
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 13:43
Там в думе все такие как шлюба...поэтому поддерживает его.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:36
Неплохо бы наказать этого хакера
viv
viv
сегодня в 13:36
Срамота, они ещё его и поддерживают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:35
А толку то с того?!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100