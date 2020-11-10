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Чалов — о лидерстве ЦСКА: «Нет пределов совершенству»

сегодня, 12:14

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о лидерстве своей команды в таблице РПЛ после 14 туров.

На самом деле, сейчас никакого давления не чувствуем. Правда, мы хотим побеждать в каждой игре и на таблицу не смотрим. Еще много матчей впереди, столько всего может произойти — даже первый круг не закончился. Сегодня мы выиграли, завтра можем проиграть и опуститься ниже. Но в ЦСКА все ребята амбициозные и хотят побеждать, так что нам нужно прибавлять в самой игре. Нет пределов совершенству.

Ранее Чалов рассказал о своей любимой позиции на поле.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:26
Кто то вложил тебе правильные мысли)))) наверное вася)))чувствуется стиль)))
Faustello
Faustello
сегодня в 12:26
А чё с Дзюбой? Чёт все говорят, я так и не понял чё он опять по шкафчикам лазил или что?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:23
Хорошо высказался наш дядя Фёдор...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:21
Загляните в таблицу ЛЕ! Давайте исправляйте,совершенный ты нашь!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:19
Удачи парни, вы должны быть чемпионами.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:15
ЦСКА заслуженно занимает промежуточное первое место!!!
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