Чалов — о лидерстве ЦСКА: «Нет пределов совершенству»

Нападающий ЦСКА поделился мнением о лидерстве своей команды в таблице РПЛ после 14 туров.

На самом деле, сейчас никакого давления не чувствуем. Правда, мы хотим побеждать в каждой игре и на таблицу не смотрим. Еще много матчей впереди, столько всего может произойти — даже первый круг не закончился. Сегодня мы выиграли, завтра можем проиграть и опуститься ниже. Но в ЦСКА все ребята амбициозные и хотят побеждать, так что нам нужно прибавлять в самой игре. Нет пределов совершенству.