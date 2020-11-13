Семак: «Азмун и Дриусси тренируются, Дзюбе предоставили день отдыха»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о тренировочном процессе команды во время паузы в РПЛ.
Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе. Артёму Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, и в субботу он начинает тренироваться вместе со всеми. Круговой вернулся из молодежной сборной с сомнительным тестом на коронавирус, сейчас его перепроверяем. Остальные, кого не было, разъехались по сборным.
Малком? Планомерно вводим его в общую группу. Смотрим за реакцией его организма. На данный момент Малком частично участвует в занятиях вместе со всеми.
А зря, энергия у парня есть и голы забивать умеет.
А зря, энергия у парня есть и голы забивать умеет.
Не успевает восстановиться после рукопашки, а Семак его в футбол просит поиграть в добавок.
Никто не выдержит такой график :))))
Не успевает восстановиться после рукопашки, а Семак его в футбол просит поиграть в добавок.
Никто не выдержит такой график :))))
Правую руку тренирует???
Правую руку тренирует???