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Семак: «Азмун и Дриусси тренируются, Дзюбе предоставили день отдыха»

сегодня, 16:45

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о тренировочном процессе команды во время паузы в РПЛ.

Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе. Артёму Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, и в субботу он начинает тренироваться вместе со всеми. Круговой вернулся из молодежной сборной с сомнительным тестом на коронавирус, сейчас его перепроверяем. Остальные, кого не было, разъехались по сборным.

Малком? Планомерно вводим его в общую группу. Смотрим за реакцией его организма. На данный момент Малком частично участвует в занятиях вместе со всеми.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:48
похоже, что Тёму нашего Богданыч ставит на прикол...
А зря, энергия у парня есть и голы забивать умеет.
oleg3k
oleg3k
сегодня в 17:41
Не давайте ему отдыхать.Опять рукоблудством займётся.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:33
Дзюба очень устал, е у нужен пастельный режим.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 17:32
СОККЕР. .....шлюба накормил всех.😂😂😂😂
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:21
Дзюба перенервничал, надо ему отдохнуть, он столько энергии не выплескивал никогда !
makkie
makkie
сегодня в 17:15
Так вот почему Дзюба выжатый как лимон в последних матчах?
Не успевает восстановиться после рукопашки, а Семак его в футбол просит поиграть в добавок.
Никто не выдержит такой график :))))
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 17:09
видели мы как он отдыхает...
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 17:05
Хорошо зулус пристроился в зените, три раза вышел на поле по 10 минут и снова на диван миллионы считать))))
shlomo
shlomo
сегодня в 17:04
Посмотрим, что они себе натренируют...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:04
Рукоблуду после самоудовлетворения дали ещё день отдыха...😆🤣😆
beefs
beefs
сегодня в 17:04
Правильно, Дзюбе нужен отдых...
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 17:02
Медвежья услуга) За целый день Дзюбиньо-бедняга весь обдр*чится))
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 17:02
Семак: «Азмун и Дриусси тренируются, Дзюбе предоставили день отдыха»




Правую руку тренирует???
Footbolista
Footbolista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 17:02
Организм Малкома требует денег...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:59
Отдых?!? Руками же в футбол не играют!?!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:57
Прошло два года, а Малкома все еще планомерно вводили в общую группу и наблюдали за реакцией его организма. Верное планирование - ключ к успеху!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 16:56
Зря целый день отдыха ему дали, будет еле ползать на следующий...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:54
Малком неудачный трансфер, хотя игрок добротный, но травмы не дают ему заиграть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:47
Вот и славно ..
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